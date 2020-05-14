Победители фотоконкурса «Романтический карантин»

Завершился конкурс снимков «Романтического карантина».

Первое место получает кадр от пользователя веточка. Пользователи отдали за него 31 голос.

Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.

Второе место с небольшим отрывом достается снимку от LediOven. Снимок получил 22 голоса.

Третье место досталось кадру от пользователя moi1955. Этот снимок получил 8 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!