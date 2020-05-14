Победители фотоконкурса «Вид из нашего окна»

Завершился конкурс снимков «Вид из нашего окна».

Первое место получает кадр от Lexus-650. Пользователи отдали за него 173 голоса.

Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.

Второе место с небольшим отрывом достается снимку от Лёля Лори. Снимок получил 125 голосов.

Третье место досталось кадру от пользователя svmedv. Этот снимок получил 115 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!