Запускаем новый фотоконкурс «Отец-молодец»!
В рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!» мы запускаем новый фотоконкурс — «Отец-молодец».
Главные герои снимков для этого конкурса - папы. Их трогательные взаимоотношения с новорожденными, шалости и хулиганства с подросшими детьми, крепкая дружба с взрослыми дочками и сыновьями - выбирайте любимые снимки и делитесь с нами в специальном фотоальбоме!
Загружайте свои фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
- Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз — складной велосипед! (точно понравится и детям, и их папам).
Приём фотографий продлится с 14 по 31 марта (включительно).
Голосование продлится до 7 апреля (включительно).
Итоги подведем 8 апреля.