В рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!» мы запускаем новый фотоконкурс — «Отец-молодец».

Главные герои снимков для этого конкурса - папы. Их трогательные взаимоотношения с новорожденными, шалости и хулиганства с подросшими детьми, крепкая дружба с взрослыми дочками и сыновьями - выбирайте любимые снимки и делитесь с нами в специальном фотоальбоме!

Загружайте свои фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз — складной велосипед! (точно понравится и детям, и их папам).

Приём фотографий продлится с 14 по 31 марта (включительно).

Голосование продлится до 7 апреля (включительно).

Итоги подведем 8 апреля.