Завершился фотоконкурс «Семья начинается с детей»!
Голосование в фотоконкурсе «Семья начинается с детей» завершено. Время огласить победителей!
38 голосов пользователей и 1 место достаются чудесной семье пользовательницы портала Masha120:
Рады вручить ей заслуженный приз — детский самокат! Уже этой весной кто-то из младших членов большой семьи будет кататься на нем в тульских парках.
В ближайшее время мы свяжемся с победительницей в личных сообщениях и расскажем, как получить приз.
28 голосов и второе место достались ЛЕхАН. Судя по подписи, на фото он со своими родителями:
А третье место с 22 голосами завоевал Денис Маслов, который выложил в конкурс фото своих сыновей:
За второе и третье место мы вручаем бейджики в профиль.
Благодарим всех за участие и ждем активности в наших будущих фотоконкурсах! Кстати, очередной конкурс в рамках нашего спецпроекта «Рожали, знаем» начнется через пару дней — 14 марта. Не пропустите!