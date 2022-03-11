Завершился фотоконкурс «Семья начинается с детей»!

Голосование в фотоконкурсе «Семья начинается с детей» завершено. Время огласить победителей!

38 голосов пользователей и 1 место достаются чудесной семье пользовательницы портала Masha120:

Рады вручить ей заслуженный приз — детский самокат! Уже этой весной кто-то из младших членов большой семьи будет кататься на нем в тульских парках.

В ближайшее время мы свяжемся с победительницей в личных сообщениях и расскажем, как получить приз.

28 голосов и второе место достались ЛЕхАН. Судя по подписи, на фото он со своими родителями:

А третье место с 22 голосами завоевал Денис Маслов, который выложил в конкурс фото своих сыновей:

За второе и третье место мы вручаем бейджики в профиль.

Благодарим всех за участие и ждем активности в наших будущих фотоконкурсах! Кстати, очередной конкурс в рамках нашего спецпроекта «Рожали, знаем» начнется через пару дней — 14 марта. Не пропустите!