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Победители фотоконкурса «Цветы на подоконнике»

Победители фотоконкурса «Цветы на подоконнике»

Завершился конкурс снимков цветов и растений, растущих на подоконнике.

Первое место получает кадр от Лёли Лори. Пользователи отдали за нее 127 голосов.

Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.

Второе место с небольшим отрывом достается снимку от Sova. Снимок получил 99 голосов.

Третье место досталось кадру от пользователя Lada Lada. Этот снимок получил 94 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 16:16 +3

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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