Победители фотоконкурса «Цветы на подоконнике»
Завершился конкурс снимков цветов и растений, растущих на подоконнике.
Первое место получает кадр от Лёли Лори. Пользователи отдали за нее 127 голосов.
Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.
Второе место с небольшим отрывом достается снимку от Sova. Снимок получил 99 голосов.
Третье место досталось кадру от пользователя Lada Lada. Этот снимок получил 94 голоса.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!