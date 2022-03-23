Завершаем фотоконкурс «Самый идеальный мужчина»

Завершился фотоконкурс «Самый идеальный мужчина». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от веточка. Пользователи отдали за него 9 голосов.

веточка получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 8 голосов получают фото от пользователей веточка и tuola.

Третье место досталось снимкам от пользователей: LediOven на пенсии, sementsova05. Портальцы отдали за них 7 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!