Завершаем фотоконкурс «Самый идеальный мужчина»
Завершился фотоконкурс «Самый идеальный мужчина». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от веточка. Пользователи отдали за него 9 голосов.
веточка получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 8 голосов получают фото от пользователей веточка и tuola.
Третье место досталось снимкам от пользователей: LediOven на пенсии, sementsova05. Портальцы отдали за них 7 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!