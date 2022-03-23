Завершаем фотоконкурс «Нежный котик»
Завершился фотоконкурс «Нежный котик». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Виктора Шишкина. Пользователи отдали за него 12 голосов.
Виктор Шишкин получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 10 голосов получает фото от пользователя Olisia.
Третье место досталось снимку от пользователя: LediOven на пенсии. Портальцы отдали за него 9 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!