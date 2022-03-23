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Завершаем фотоконкурс «Нежный котик»

Завершаем фотоконкурс «Нежный котик»

Завершился фотоконкурс «Нежный котик». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Виктора Шишкина. Пользователи отдали за него 12 голосов.

 Виктор Шишкин получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 10 голосов получает фото от пользователя Olisia.

Третье место досталось снимку от пользователя: LediOven на пенсии. Портальцы отдали за него 9 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 09:00 +4

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