Завершаем фотоконкурс «Нежный котик»

Завершился фотоконкурс «Нежный котик». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Виктора Шишкина. Пользователи отдали за него 12 голосов.

Виктор Шишкин получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 10 голосов получает фото от пользователя Olisia.

Третье место досталось снимку от пользователя: LediOven на пенсии. Портальцы отдали за него 9 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!