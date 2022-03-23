Подводим итоги фотоконкурса «Самая обаятельная и привлекательная»
Завершился фотоконкурс «Самая обаятельная и привлекательная». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от sementsova05. Пользователи отдали за него 10 голосов.
sementsova05 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 9 голосов получает фото от пользователя Masha120.
Третье место досталось снимкам от пользователей: LediOven на пенсии и Елена Парамонова. Портальцы отдали за них 8 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!