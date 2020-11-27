Подводим итоги фотоконкурса «С высоты птичьего полета»
Завершился фотоконкурс «С высоты птичьего полета». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от GalinaGala. Пользователи отдали за него 40 голосов.
GalinaGala получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 38 голосов получает фото от веточки.
Третье место досталось снимку от пользователя parus74. Портальцы отдали за него 36 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!