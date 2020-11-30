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Начинаем новый фотоконкурс «Белым-бело»

Начинаем новый фотоконкурс «Белым-бело»

Последние годы зима не особо радует нас пушистым белым снегом. Поэтому мы решили запустить новый конкурс «Белым-белом». Выкладывайте свои фотографии, на которых засняты любые предметы, атрибуты и детали белого цвета: одежда, цвет волос, обстановка комнаты, цветущие сады и прочее. Любите белый цвет? Для вас - простор фантазии! 

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз  - пригласительный в кино от «Синема Парк», который действует на любой киносеанс до конца года.

Приём фотографий продлится с 25 ноября по 18 декабря.
Голосование продлится до 28 декабря.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 19:30 0

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