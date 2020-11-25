Выбираем и голосуем за «Мисс Myslo»!

Выбираем «Мисс Myslo» конкурса «Краса России Тула – 2020»

Закрытое финальное шоу конкурса пройдет 28 ноября.

У вас есть возможность выбрать девушку, которая лично вам понравилась больше всего. По итогам голосования она получит титул «Мисс Myslo» и подарок от нашей редакции.