блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Выбираем и голосуем за «Мисс Myslo»!

Выбираем и голосуем за «Мисс Myslo»!

Выбираем «Мисс Myslo» конкурса «Краса России Тула – 2020»
Закрытое финальное шоу конкурса пройдет 28 ноября.

У вас есть возможность выбрать девушку, которая лично вам понравилась больше всего. По итогам голосования она получит титул «Мисс Myslo» и подарок от нашей редакции.


Голосование продлится до 27 ноября, 15.00. Всего участвует - 16 фото.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 18:00 0

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Выбираем лучшие фотокарточки в конкурсе «С высоты птичьего полета»
Выбираем лучшие фотокарточки в конкурсе «С высоты птичьего полета»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.