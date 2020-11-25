Выбираем и голосуем за «Мисс Myslo»!
Выбираем «Мисс Myslo» конкурса «Краса России Тула – 2020»
Закрытое финальное шоу конкурса пройдет 28 ноября.
У вас есть возможность выбрать девушку, которая лично вам понравилась больше всего. По итогам голосования она получит титул «Мисс Myslo» и подарок от нашей редакции.
Голосование продлится до 27 ноября, 15.00. Всего участвует - 16 фото.
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