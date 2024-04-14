Выбираем «Мисс Myslo» на конкурсе «Краса России-Тула» 2024

18 апреля, 18.00, в ДК «Машзавода» состоится большой фестиваль красоты, моды и таланта — финальное шоу V юбилейного областного конкурса красоты и грации «Миссис Тульская область» 2025 и XIV областного фестиваля красоты и таланта «Краса России-Тула» 2024.

Одни из самых красивых, грациозных и талантливых представительниц тульского региона поборются за высокие титулы и право представить нашу область в финале всероссийского конкурса «Миссис и мисс Россия Вселенная» и XXX юбилейного фестиваля красоты и таланта «Краса России».

А на нашем сайте пользователи выберут девушку, которая получит титул «Мисс Myslo» и подарок от редакции.

Свои голоса можно отдать здесь

Голосование продлится до 18 апреля.