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Участвуйте в новых фотоконкурсах и выигрывайте билеты в кино!

Участвуйте в новых фотоконкурсах и выигрывайте билеты в кино!

Начинаем сразу несколько фотоконкурсов:

  •  «Дама с цветами». Принимаем на конкурс фото девушек, девочек и дам с букетами цветов или просто в окружении чего-то цветущего. Обязательное условие - присутствие в кадре двух элементов: дамы и цветов.
  •  «Игра теней». Принимаем фотографии теней от предметов, людей и животных. Еще лучше, если тень будет хорошо узнаваема.
  • «Оранжевое настроение». Пора немного взбодриться и разбавить ленту яркими солнечными кадрами. На конкурс принимаются кадры, на которых основной цвет - оранжевый. Сюжеты могут быть любые.
  • «Капли воды». Выкладывайте на этот конкурс кадры, на которых хорошо видно капли воды: дождя, росы и любые другие. 

Загружайте ваши фото по ссылкам в названии конкурса.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

правила участия
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победители фотоконкурсов получат приз  - пригласительный на двоих в кино от «Синема Парк», который действует на любой киносеанс до конца года.

Приём фотографий во всех четырех конкурсах продолжается  с 6 по 27 марта.
Голосование во всех четырех конкурсах продлится до 6 апреля.

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Автор: Администрация Myslo
8 марта, в 09:49 −3

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Голосуйте за фото за рулем и кадры интересных поделок
Голосуйте за фото за рулем и кадры интересных поделок
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