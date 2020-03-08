Участвуйте в новых фотоконкурсах и выигрывайте билеты в кино!

Начинаем сразу несколько фотоконкурсов:

«Дама с цветами». Принимаем на конкурс фото девушек, девочек и дам с букетами цветов или просто в окружении чего-то цветущего. Обязательное условие - присутствие в кадре двух элементов: дамы и цветов.

«Игра теней». Принимаем фотографии теней от предметов, людей и животных. Еще лучше, если тень будет хорошо узнаваема.

«Оранжевое настроение». Пора немного взбодриться и разбавить ленту яркими солнечными кадрами. На конкурс принимаются кадры, на которых основной цвет - оранжевый. Сюжеты могут быть любые.

«Капли воды». Выкладывайте на этот конкурс кадры, на которых хорошо видно капли воды: дождя, росы и любые другие.

Загружайте ваши фото по ссылкам в названии конкурса.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победители фотоконкурсов получат приз - пригласительный на двоих в кино от «Синема Парк», который действует на любой киносеанс до конца года.

Приём фотографий во всех четырех конкурсах продолжается с 6 по 27 марта.

Голосование во всех четырех конкурсах продлится до 6 апреля.