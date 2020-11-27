Завершился фотоконкурс «Концерт по заявкам». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от веточки. Пользователи отдали за него 21 голос.

веточка получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 19 голосов получает фото от AlexTula.

Третье место досталось снимкам от пользователей веточка и LeoQueen. Портальцы отдали за них по 18 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!