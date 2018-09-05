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Конкурс «Мой любимый учитель»
Сэнсей Сан Саныч

Сэнсей Сан Саныч

Историю прислал Игорь Бодров:

- Когда речь заходит об учителях, а тем более Учителях с большой буквы, я всегда вспоминаю своего первого тренера по рукопашному бою - Сан Саныча. Между собой мы звали его Сэнсей за крутые вертушки ногами, за то, что он учил не только драться, но и технике дыхания и медитации, да и вообще умел так увлечь своей наукой, что рукопашка прочно въедалась в самый образ жизни, навсегда его меняя.

Впервые я попал к нему в зал еще в школе. Поговаривали, что Сэнсей был отставным военным, успевшим побывать в паре горячих точек. Это был жилистый человек невысокого роста, сильный, выносливый и невероятно быстрый. Такие же качества он старался привить и своим ученикам на тренировках.
- Время, ребята. В жизни и в бою главное - время. Важно его не упустить, выгадать момент. Время постоянно ускользает, и главное - уметь поймать его за хвост, а для этого надо быть быстрыми!
Так он говорил, и мы били серии по груше, ловили падающий лист бумаги, бегали... Так впервые в моей жизни появились обязательные вечерние пробежки.
- Вы бойцы?
- Мы бойцы!
- Боец должен быть вынослив! Как машина! Упор лежа принять! Рраз!
Бесконечные отжимания на кулаках в перерывах между пробежками. Все ради скорости и выносливости.

Помню раз один из учеников пришел с фингалом: уличная драка - обычное дело у мальчишек. Сан Саныч выспросил обстоятельства дела, выяснил, что парень сам был виноват и на следующей тренировке мы услышали:
- Чему я вас учу? Разбивать носы? Нет! Я учу вас быть воинами, защитниками! Уметь постоять за себя и своих родных! Упор лежа принять! Рраз!
Так он учил нас быть порядочными людьми, прививал понятия воинской чести. А потом наступили первые в моей жизни соревнования.
- Это твой бой, парень. Только твой. Иди и бейся, я в тебя верю!
И я победил! И этой победой я обязан Сан Санычу. Я очень благодарен ему за эту первую в жизни большую победу, за любовь к спорту, за мотивацию и за все то многое, что он вложил в бестолковую голову мальчишки. Спасибо, Сэнсей!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 12:41 +8
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