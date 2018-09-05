Моя любимая учительница была гостьей на моей свадьбе

Историю прислала Татьяна Зайчикова:

— Меня зовут Татьяна Агапова (Зайчикова). Это было в 2009 году. Училась я в 11 классе МОУ СОШ «Красногвардейская» Тепло-Огаревского района Тульской области. Мой любимый учитель — Прядченко Валентина Николаевна, учитель истории и обществознания. Об этом человеке можно говорить без остановки. Она любит и прекрасно знает свой предмет, и, что самое главное, все свои знания передает нам, своим ученикам. Она посвящает себя работе целиком, отдавая все душевные силы, всю свою теплоту и участие.



Валентина Николаевна очень добрый и отзывчивый человек. Если нужна будет помощь, к ней обратишься, и она всегда поможет тебе, подскажет как быть в данной ситуации.



За окном стоял месяц май, впереди — последний звонок, экзамены, выпускной. Это пора, когда радостно и грустно. Я приходила на урок истории, Валентина Николаевна спрашивала меня по предмету домашнюю работу. Но в мае учиться, конечно же, не хочется, и я говорила: «Валентина Николаевна, я летом замуж выхожу! И приглашаю Вас на свадьбу!»

Она мне говорит: «Не выучила, так и скажи, поучи и приходи ко мне после уроков отвечать». А после уроков я говорила то же самое, что летом замуж выхожу!

Валентина Николаевна мне верила. Но замуж летом я не собиралась, это я придумала, чтоб не отвечать на уроке. Закончив школу, я часто приходила и прихожу к своему учителю поздравить с каким-либо праздником. И она у меня на протяжении шести лет спрашивала: «Таня, когда замуж? Ты же собиралась летом 2009 года». А я пожимала плечами.



Но настал тот момент, когда я пришла в родную школу к любимому учителю и принесла приглашение на свадьбу. Валентина Николаевна была очень удивлена, что я сдержала свое обещание. Она поздравила меня с таким радостным событием и сказала: «Я обязательно приду к тебе на свадьбу». Валентина Николаевна была моим гостем на свадьбе и всем присутствующим рассказала нашу с ней историю со школьной скамьи!