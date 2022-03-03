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Слободские колбасы
Сиамские полицейские и нарушение ДТП: 10 ляпов в новостных заголовках

Сиамские полицейские и нарушение ДТП: 10 ляпов в новостных заголовках

Всем привет! С вами снова подборка горячих тульских новостей.

Сугробы с неба падали всю зиму в этом году (ТСН24).

 

 

Главная новость оказалась в том, что под Тулой проходит какая-то трасса! (ИА «Тульские новости»).

 

 

Это какие-то очень специальные поезда, самые-самые! (Бильд — от ТСН24).

 

 

Точно! Вино отравлено (с) — трагедия от «Первого Тульского».

 

 

Такой полицейский, что даже ДТП сумел нарушить! (Myslo).

 

 

За не сделанный грамотно текст должен вообще-то корреспондент ответить («Первый Тульский»).

 

 

Коллега на колесах? Эммм… Что-то новенькое от Myslo.

 

 

Поезда идут с автовокзала! (Явно какой-то напряг с поездами у ТСН24).

 

 

Хорошо, когда есть друзья! («Вести-Тула»)

 

 

Если у полицейских один живот на двоих, это какие-то сиамские полицейские. Черт побери, это же сенсация! (ИА «Тульские новости»).

 

Большое спасибо всем, кто делится с нами лучшими новостями для «Колбас». Всем добра!

 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:41 +2
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