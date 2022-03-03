Сиамские полицейские и нарушение ДТП: 10 ляпов в новостных заголовках
Всем привет! С вами снова подборка горячих тульских новостей.
Сугробы с неба падали всю зиму в этом году (ТСН24).
Главная новость оказалась в том, что под Тулой проходит какая-то трасса! (ИА «Тульские новости»).
Это какие-то очень специальные поезда, самые-самые! (Бильд — от ТСН24).
Точно! Вино отравлено (с) — трагедия от «Первого Тульского».
Такой полицейский, что даже ДТП сумел нарушить! (Myslo).
За не сделанный грамотно текст должен вообще-то корреспондент ответить («Первый Тульский»).
Коллега на колесах? Эммм… Что-то новенькое от Myslo.
Поезда идут с автовокзала! (Явно какой-то напряг с поездами у ТСН24).
Хорошо, когда есть друзья! («Вести-Тула»)
Если у полицейских один живот на двоих, это какие-то сиамские полицейские. Черт побери, это же сенсация! (ИА «Тульские новости»).
Большое спасибо всем, кто делится с нами лучшими новостями для «Колбас». Всем добра!