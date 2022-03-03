Сиамские полицейские и нарушение ДТП: 10 ляпов в новостных заголовках

Всем привет! С вами снова подборка горячих тульских новостей.

Сугробы с неба падали всю зиму в этом году (ТСН24).

Главная новость оказалась в том, что под Тулой проходит какая-то трасса! (ИА «Тульские новости»).

Это какие-то очень специальные поезда, самые-самые! (Бильд — от ТСН24).

Точно! Вино отравлено (с) — трагедия от «Первого Тульского».

Такой полицейский, что даже ДТП сумел нарушить! (Myslo).

За не сделанный грамотно текст должен вообще-то корреспондент ответить («Первый Тульский»).

Коллега на колесах? Эммм… Что-то новенькое от Myslo.

Поезда идут с автовокзала! (Явно какой-то напряг с поездами у ТСН24).

Хорошо, когда есть друзья! («Вести-Тула»)

Если у полицейских один живот на двоих, это какие-то сиамские полицейские. Черт побери, это же сенсация! (ИА «Тульские новости»).