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Слободские колбасы
Растущий рост, злые доги и синица-дальнобой: 16 ляпов тульских новостей

Растущий рост, злые доги и синица-дальнобой: 16 ляпов тульских новостей

Привет, друзья! Публикуем новую подборку свежих недоразумений тульских журналистов.

 

Ну, «протранства» мы опустим, а вот то, что администрация Тулы явно увиливает от чистки снега, мы заметили! (ИА «Тульские новости»).

 

Дальнобойщик-синичка озадачена! (В этот раз по бильду отличился «Первый Тульский»).
 
 

Какого сорта интернет предпочитают хитровцы? (ИА «Тульские новости»).

 

 

Растет рост, ширится ширь! Глубину глубин новостей от «ТСН24» туляки тоже осознали (осознанно).

 

 

Доги оказались свирепыми собаками: не пускают! (Ляп в заголовке Myslo обнаружила Светлана Тульская).

 

 

А вам не кажется, что Дмитрий Миляев странно выглядит на фото? На сайте администрации Тулы подбор фото тоже оказался на высоте!

 

 

То ли мусор в Общественной палате, то ли пожаловались на него… Уже не так важно, но осадочек, как говорится, остался («ТСН24»).

 

 

Тяжелый вход мальчика… А вы вообще знаете, где у них вход? (Роковую ошибку в блоге на Myslo нашла Светлана Тульская).

 

 

Вызывайте санитаров! («Первый Тульский»).

 

 

Поддельные духи Гуччи, оказалось, не так уж сложно отличить от настоящих! («Центр71»).

 

 

Внезапный заголовок от «Тульской прессы». И ведь действительно успели опубликовать до 14.00!

 

Сомнительный заголовок с сомнительным фото. А вот булки как раз неплохи! («Первый Тульский»).

 

И как ему это удалось?! («ТСН24»).

 

 

Опа! По Металлистов движение открыли! (ИА «Тульские новости»).

 

Закончил лицей воли? Страна гордится тобой! (ИА «Тульские новости»).

 

Новость не смешная, заголовок нелепый (ИА «Тульские новости»).

 

Большое спасибо всем, кто делится с нами лучшими новостями для «Колбас». Всем добра!

 
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Автор: Юлия Королева
вчера, в 18:00 +6
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