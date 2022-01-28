Растущий рост, злые доги и синица-дальнобой: 16 ляпов тульских новостей

Привет, друзья! Публикуем новую подборку свежих недоразумений тульских журналистов.

Ну, «протранства» мы опустим, а вот то, что администрация Тулы явно увиливает от чистки снега, мы заметили! (ИА «Тульские новости»).

Дальнобойщик-синичка озадачена! (В этот раз по бильду отличился «Первый Тульский»).

Какого сорта интернет предпочитают хитровцы? (ИА «Тульские новости»). Растет рост, ширится ширь! Глубину глубин новостей от «ТСН24» туляки тоже осознали ( осознанно ). Доги оказались свирепыми собаками: не пускают! (Ляп в заголовке Myslo обнаружила Светлана Тульская). А вам не кажется, что Дмитрий Миляев странно выглядит на фото? На сайте администрации Тулы подбор фото тоже оказался на высоте! То ли мусор в Общественной палате, то ли пожаловались на него… Уже не так важно, но осадочек, как говорится, остался («ТСН24»). Тяжелый вход мальчика… А вы вообще знаете, где у них вход? (Роковую ошибку в блоге на Myslo нашла Светлана Тульская). Вызывайте санитаров! («Первый Тульский»). Поддельные духи Гуччи, оказалось, не так уж сложно отличить от настоящих! («Центр71»). Внезапный заголовок от «Тульской прессы». И ведь действительно успели опубликовать до 14.00! Сомнительный заголовок с сомнительным фото. А вот булки как раз неплохи! («Первый Тульский»). И как ему это удалось?! («ТСН24»). Опа! По Металлистов движение открыли! (ИА «Тульские новости»). Закончил лицей воли? Страна гордится тобой! (ИА «Тульские новости»). Новость не смешная, заголовок нелепый (ИА «Тульские новости»).