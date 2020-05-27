Слово не воробей: такие странные тульские заголовки

Добрый день, друзья! Мы все вместе с вами здорово постарались: мы, журналисты разных СМИ, понаделали ошибок, а вы — прислали нам наши ляпы. Назрела подборочка! И да – нашли заголовок? Заскриньте, пришлите в комментарии. Вместе посмеемся))).

Сегодня поговорим о слишком узкой гусыне, переменной области и пенисонерах (не пугайтесь).

Это хорошо, когда область переменная. Особенно в условиях, приближенных к карантину. Хочешь — в Новосибирскую, хочешь — в Нижегородскую. Свобода! (Заголовок на Myslo оценил KolxozNik).

В последнее время гусыня как-то сузилась, — считают в издании Центр71.

Нам кажется, или у издания «Тульская пресса» получился неприличный заголовок?

Есть и такой праздник, оказывается! Всё непросто (заголовок на сайте музея «Тульские древности»).

Раздай со стен и не мелочись! (заголовок на Myslo поправила Тим_Таня).

Заболвеш… эээ… заболтались мы тут с вами, Центр71!

«Кто эти люди, которые начали арендовать помещения из-за распространения вируса?» — вопрошает пользователь zmeika.

Зато влезло! (Первый Тульский).

Простите, какой орган? (Сайт тульского УФАС).

Говорили ему, не вяжись с продавцом, не вяжись! Особенно по интернету! (тревожные новости от ТСН24).

Правильно! Никто у нас не может ломать безнаказанно стопу следакам! (Центр71).

Интересный заголовок про интерес к женским брюкам (Myslo).

Ребусы от Центра71. Тулякам из Ясногорска передают привет москвичи из Серпухова.

Просроченный попался пристав… (заголовок на Myslo оценил Xenon5).

Когда автор задумался над тем, как склонять слово виски…