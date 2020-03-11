Пьяная редакция

О, это самое милое, что пишут в комментариях или говорят по телефону, заметив ошибку в материале. Бывало и похуже, поверьте! Бр-р... Но это ведь за дело, что уж тут обижаться. Поэтому мы, потупив глаза и густо покраснев от впившихся в спину слов, идем к себе в комнату, выпиваем по последней и — за работу! И это не только о Myslo. У нас в Туле вообще самые звонкие заголовки в мире.

Собрала для вас пару десятков скриншотов горячих тульских новостей. Поехали!

Действительно милый! (МК в Туле).

500 тонн чиновников?! Многовато (Первый Тульский).

Сложные слова подводят! А тут их сразу два (Myslo).

Здравствуй, дерево! (МК в Туле).

28 грибников. Обычных февральских грибников... (ТСН24).

Кнопака не работает-ма, нащяльнике! (Центр71).

О главном к этому часу (Тульские новости).

Потеряли головы от любви... (пресс-служба администрации Тулы).

254 января? Да! (Myslo).

Четырехкратный, не побоюсь этого слова, олимпийский! (КП-Тула).

Покивает-покивает, да и останется... (Центр71).

Отлично погуляли! (Тульские новости).

Внимание, к первой платформе прибывает цыган! (Первый Тульский).

Корреспонденты «Тульского Разбирался» уже выехали на место! ( Тульский Разбирался , в смысле Первый Тульский).

Замуровали в мешке?! (Тульские новости).

В некотором царстве, в некотором государстве... (Myslo).

Романцевский горы такой красивый, слущяй (Тульский новости).

Прокурор-исследователь (Первый Тульский).

Путешествие к центру Земли (Myslo).

А мы продолжим! Присылайте свои скрины в комментариях)).