Странные и смешные заголовки тульских новостей
Я подумала, что никак нельзя 1 апреля обойтись без новой подборочки наших (и не только) роковых ошибок, забавных опечаток и легкомысленных глупостей. Благодаря DRINK, BSV71 и другим замечательным людям, я такую подборку составила. После таких заголовков, возможно, мы хоть ненадолго забудем о том-чье-название-уже-всех-задолбало? Ну ладно, ближе к делу.
И до того она меленькая, что водитель просто ее не заметил (Тульская пресса).
Сначала учёба, – говорили они (Myslo).
И еще немного про повышение квалификации (Тульские новости).
Пора-а-а в путь, в дорогу. В дорогу дальнюю, дальнюю... (Первый тульский).
Ну что, едем в Сашу, в первую смену? (сайт центра организации детского отдыха Тульской области).
Так скажем, перебор, ребята (Тульские новости).
Фамилие у него такое ©... (Тульская пресса).
Сильный вечер! (Myslo).
Комплект постельного белья? Э-э-э... (Тульские новости).
Какой, простите, орган? (сайт Тульского Управления антимонопольной службы).
Ну а вы, друзья, как поживаете? Пишите в комментах!