Странные и смешные заголовки тульских новостей

Я подумала, что никак нельзя 1 апреля обойтись без новой подборочки наших (и не только) роковых ошибок, забавных опечаток и легкомысленных глупостей. Благодаря DRINK, BSV71 и другим замечательным людям, я такую подборку составила. После таких заголовков, возможно, мы хоть ненадолго забудем о том-чье-название-уже-всех-задолбало? Ну ладно, ближе к делу.

И до того она меленькая, что водитель просто ее не заметил (Тульская пресса).

Вячеслава Бутусова, однако! (Myslo).

Такой он, курильщик. Стрельнул и яростно покурил (Центр71). Сначала учёба, – говорили они (Myslo). И еще немного про повышение квалификации (Тульские новости). Пора-а-а в путь, в дорогу. В дорогу дальнюю, дальнюю... (Первый тульский). Ну что, едем в Сашу, в первую смену? (сайт центра организации детского отдыха Тульской области). Так скажем, перебор, ребята (Тульские новости). Фамилие у него такое ©... (Тульская пресса). Сильный вечер! (Myslo).

Комплект постельного белья? Э-э-э... (Тульские новости).

Какой, простите, орган? (сайт Тульского Управления антимонопольной службы).

Ну а вы, друзья, как поживаете? Пишите в комментах!