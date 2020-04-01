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Странные и смешные заголовки тульских новостей

Странные и смешные заголовки тульских новостей

Я подумала, что никак нельзя 1 апреля обойтись без новой подборочки наших (и не только) роковых ошибок, забавных опечаток и легкомысленных глупостей. Благодаря DRINKBSV71 и другим замечательным людям, я такую подборку составила. После таких заголовков, возможно, мы хоть ненадолго забудем о том-чье-название-уже-всех-задолбало?  Ну ладно, ближе к делу.

 

И до того она меленькая, что водитель просто ее не заметил (Тульская пресса).

 

Вячеслава Бутусова, однако! (Myslo).
 
 

Такой он, курильщик. Стрельнул и яростно покурил (Центр71).
 
 

Сначала учёба, – говорили они (Myslo).

 

И еще немного про повышение квалификации (Тульские новости).

 

Пора-а-а в путь, в дорогу. В дорогу дальнюю, дальнюю... (Первый тульский).

 

 

Ну что, едем в Сашу, в первую смену? (сайт центра организации детского отдыха Тульской области).

 

 

Так скажем, перебор, ребята (Тульские новости). 

 

 

Фамилие у него такое ©... (Тульская пресса).

 

Сильный вечер! (Myslo).  

 

 

Комплект постельного белья? Э-э-э... (Тульские новости). 

 

 

Какой, простите, орган? (сайт Тульского Управления антимонопольной службы).

 

Ну а вы, друзья, как поживаете? Пишите в комментах! 

 

 

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Автор: Юлия Королева
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