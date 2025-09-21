Раков ждет прибавка к зарплате, а Скорпионам ради любви придется пойти на компромисс

Овен (21.03−20.04): На этой неделе возникнет желание принимать бесповоротные, радикальные решения. Вероятно, возникнет необходимость исследовать вопросы пользования совместным капиталом, распределения прибыли, акционирования, актуализируются проблемы налогообложения, пошлин, долговых обязательств, а также алиментов и наследства. Хороший период для усовершенствования производства, внедрения новых методик. Возможно получение неприятных сведений, особенно касающихся Ваших родственников или приятелей. Вы склонны утверждать господство своих идей и интересов.

Про деньги. В начале недели, разобрав ошибки, осмыслив свои действия и наметив перспективы, вы сможете двигаться дальше по карьерной лестнице. В пятницу не отказывайтесь от дополнительной работы, она может стать хорошим финансовым подспорьем.

Про любовь. Прежде чем совершать необдуманные поступки, подумайте, готовы ли вы отвечать за их последствия? Далеко не всё ваш любимый человек сможет принять и простить.

Про интим. Рекомендуется обратить внимание на физиологические аспекты очарования — источники вашей неземной привлекательности. Побалуйте себя природными афродизиаками: доказано, что они благотворно действуют на организм, усиливая нашу привлекательность для противоположного пола. Так вперед, за сельдереем, артишоками и маслом пачулей и иланг-иланга!

Благоприятные дни: 22, 27; неблагоприятные: нет.



Телец (21.04−21.05): Вас ждет динамичное утверждение своих идей и планов. Хорошее время для конструктивного обсуждения, полезных споров. Максимум общения, возможны успешные деловые поездки и контакты. Эффективность Ваших усилий высока. Период благоприятен для подписания контрактов, важных документов, выработки деловой стратегии. Ваши инициативы будут оценены по достоинству.

Про деньги. На этой неделе может появиться возможность получить дополнительный доход. Вторник — неудачный день для заключения контрактов и договоров. К четвергу финансовое положение стабилизируется, но все же ему еще далеко до идеала.

Про любовь. Ваши отношения с близким человеком на нынешней неделе будут всецело в ваших руках. Вы словно режиссер своего фильма жизни. Только пишите сценарий обдуманно.

Про интим. Специфика мироощущения Тельцов на этой неделе такова, что всех вокруг они воспринимают скорее как агрессоров, нежели как защитников семейного очага или хранителей жара их сердец. Поэтому уговорить их на бурную страсть окажется ох как нелегко. Те же, кому это удастся, пожалеют о своей настойчивости — их партнер/партнерша будут холодны, скучны и склонны заснуть...

Благоприятные дни: 25, 28; неблагоприятные: 22.

Близнецы (22.05−21.06): На этой неделе излишний оптимизм и финансовая экстравагантность, готовность многое принять на веру могут подвести Вас. Проявляются различия в образовательном уровне и мировоззренческих позициях между Вами и теми, с кем Вам приходится работать. Ваши предубеждения и некоторые предрассудки могут помешать принять Вам правильное решение, увидеть перспективы или наладить долгосрочное сотрудничество. Финансовые и деловые ожидания не оправдаются. Реализация проектов может оказаться неоправданно дорогостоящей. Остерегайтесь давать опрометчивые обещания.

Про деньги. Стабильность вашего финансового положения позволяет быть уверенным в своем будущем. Вы получите солидную прибыль и новое выгодное предложение. Денег станет ощутимо больше.

Про любовь. Проявите мягкость и отзывчивость по отношению к любимому человеку. Внимание и такт с вашей стороны помогут растопить даже заледеневшее сердце, все в ваших силах. Вас ждет страсть и романтика.

Про интим. Близнецы на этой неделе способны только на утешения возлюбленных а-ля: «Дорогая, вот честное слово, у меня на работе коллапс закончится/доремонтирую машину, и мы обязательно устроим секс-марафон!» или «Зайчик, вот у меня кончится ПМС и МС/я попью витаминки/разберусь с учебой детей и отправлю их к бабушке и непременно завалимся на выходных в постель на весь день!» Не факт, что эти обещания будут выполнены на следующей неделе, но сгладить конфликты на почве отсутствия секса это точно поможет. Особенно, если вы их подкрепите поцелуями и мелкими подарками.

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 27.

Рак (22.06−22.07): Спокойствие и эмоциональная устойчивость на этой неделе помогут Вам решить многие дела, хотя существенного влияния на деловую сферу этот период не оказывает. Прислушивайтесь к советам женщин — сотрудниц и родственниц. Их дела могут на время отвлечь, но это Вас не отяготит. Удачно складываются деловые отношения с женщинами, другие деловые контакты, короткие поездки и решение вопросов с недвижимостью. Хорошо принимать в гостях нужных людей.

Про деньги. В первой половине недели возможно поступление значительной суммы. Похоже, вас ждет премия или даже прибавка к зарплате. Только не увлекайтесь онлайн покупками.

Про любовь. На личную жизнь времени нынче будет предостаточно. Но постарайтесь не перегибать палку и не давить на любимого человека. Зачем вам конфликты? Остерегайтесь новых увлечений, они не приведут ни к чему хорошему.

Про интим. Замечательная вещь — новое эротическое нижнее белье! И пусть сотни мужчин утверждают, что на них оно не действует, но вам сегодня попадется именно тот сто первый, который окажется без ума и от полупрозрачных кружев, и от гипюровых розовых вставок, а больше всего — от вашей наконец уже обнаженной груди... У мужчин-Раков все очень спокойно и предсказуемо, так что лучше потратьте энергию на работу.

Благоприятные дни: 24, 26; неблагоприятные: 28.

Лев (23.07−23.08): Свобода в ближайшее время нужна на работе. Вы не сможете вписываться в рамки, выносить поучений начальников. При этом Вы можете проявить в профессии изобретательность, выступить, например, с рационализаторским предложением. Это будет воспринято положительно, могут завязаться дружеские отношения с начальством или сослуживцами. Но в то же время может быть неожиданное увольнение, например, попадание под сокращение. События этой недели могут плохо отразиться на Вашем здоровье. Возможны неожиданные болезни, которые не диагностируются.

Про деньги. Хорошее время для реализации смелых бизнес-замыслов. В среду будьте осторожнее с чужими деньгами, вероятны непредвиденные проблемы. Есть вероятность денежных потерь по собственной глупости и невниманию. В выходные будут удачными покупки.

Про любовь. Среда открывает начало периода романтических приключений. Не исключены служебные и курортные романы. В выходные вас будут ждать друзья, используйте шанс, чтобы повеселиться.

Про интим. На этой неделе вы столкнетесь с не очень-то умными и далекими людьми, которые окажутся вдруг невероятно сексуальными и очень даже притягательными для вас с точки зрения возможной близости. Вторая половина недели богата на сюрпризы со стороны ваших законных половинок, которые решат побаловать вас чем-то «вкусным». Вы в свою очередь не оставайтесь у них в долгу, а тоже отблагодарите каким-нибудь восхитительным сюрпризом — чтобы слюнки потекли...

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 25.

Дева (24.08−23.09): Это очень удачное время, дает возможность изменить домашние условия к лучшему. Возможен переезд, получение квартиры, покупка дома или дачного участка, новой мебели и всяческих предметов комфорта, ремонт квартиры и т. д. В доме изобилие, которым Вы гордитесь, считая, что у Вас все лучшее, жена и дети тоже. А Вы дома всеми любимы и уважаемы. Возможный дефицит материальных благ компенсируется стремлением распространить свой непререкаемый авторитет на домашних.

Про деньги. Похоже, ваши финансовые возможности будут на нынешней неделе серьезно ограничены, поэтому планировать крупные покупки пока нежелательно. Зато вы можете найти новую работу.

Про любовь. На этой неделе вас ожидает приятная, хотя и весьма неожиданная встреча. Не стоит хмуриться и вечно сомневаться. Суббота прекрасно подойдет для совместных походов в гости с любимым человеком или других развлечений.

Про интим. Житейская суета так захватит вас, что о сексе вы будете помышлять в последнюю или предпоследнюю очередь. Домогаться, впрочем, тоже особо никто не будет — мало у кого возникнет желание немедленно возлюбить мечущегося во все стороны индивидуума, проливающего слезы пополам с валерьянкой. Шанс на взаимность у ваших партнеров есть в пятницу — в этот день вы можете позволить себе слегка скинуть груз забот — но только до полуночи, ибо потом вновь вспомните, какие вы бедные и несчастные, и как много у вас еще не сделано.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 22.

Весы (24.09−23.10): Вы будете склонны потакать своим прихотям и в погоне за чрезмерными удовольствиями — забыть о работе или своих обязанностях. Вы испытываете недостаток трудолюбия и экстравагантные порывы, расточительство. Все это может привести к убыткам, хотя и несущественным. Вы нуждаетесь в восхищении и требуете к себе максимум внимания. Невыполнение обещаний влияет на популярность и отношение начальства. Возможны производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Выполнение планов лучше отложить. Высокопоставленные лица, светские особы могут счесть Вас безвкусным и вульгарным, поэтому не стоит искать их покровительства.

Про деньги. Во вторник и среду будьте внимательны при работе с бумагами и документами, особенно чужими. Малейшая ошибка грозит привести к неприятностям. В конце недели вас могут подстерегать обман и обольщения. Не ведитесь на манипуляции.

Про любовь. Неожиданная встреча может принести заинтересованность, которая легко превратится в увлечение. Свидания на этой неделе обещают быть незабываемыми, полными романтики и страсти.

Про интим. Вы, как обычно, на этой неделе хорошо владеете языком и собой. Первое дает возможность довести до белого каления, а затем окунуть в неземное блаженство любого, кто попадется под горячие губы. Второе же не столь приятно, поскольку усиленный контроль над собой, скорее всего, помешает достичь оргазма самому, что несколько снизит всеобщее довольство и благоденствие.

Благоприятные дни: 26, 27; неблагоприятные: 23.

Скорпион (24.10−22.11): Неделя эта в позитивном плане творческой работы. Хобби и дети требуют пристального внимания. Творческий успех только при наличии системы. Дети увлекаются тем же, чем их родители. Возможны резкие повороты в отношениях с детьми. Рушатся любовные отношения, а взамен возникают новые, но и те, и другие могут быть странными. А могут вернуться прежние любимые или любовники, но отношения станут другими. Вас ждут крупные выигрыши в лотерею или спортлото, но по разработанной самим человеком системе. В негативном плане бесконечные разрывы и разрушения в любви.

Про деньги. У вас будет реалистичный взгляд на ситуацию и это поможет начать выгодный проект и неплохо заработать. Вас ждет финансовый успех. Для деловых переговоров подходит среда, для семейных покупок — пятница.

Про любовь. Оставьте свою принципиальность в покое, слушайте свое сердце, будьте нежнее. Ради любви можно пойти на компромисс. И судьба будет к вам благосклонна и подарит незабываемые минуты.

Про интим. Пора остановиться и подумать головой, а не тем самым местом, которым думали в последнее время. В конце концов, на постели мир не заканчивается — по идее, он там должен как раз-таки начинаться... В общем, одевайтесь уже и решительно говорите вашему напарнику/напарнице по эротическим игрищам: «Мне пора, ибо меня ждут великие дела!» И это истинная правда — за время вашего секс-марафона у вас накопилась такая великая куча дел, что мама дорогая...

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 24.

Стрелец (23.11−21.12): Вас ждет хаос на работе, в отношениях с сослуживцами, а при уходе с работы может начаться цикл скитаний в поисках работы. Если Вы имеете медицинскую профессию, может проявиться необычная интуиция в диагностике или целительские способности в лечении больных. Сознание высокого долга и самопожертвование могут заставить человека взять на себя тяжелые, но малооплачиваемые обязанности. Также Вы можете столкнуться в профессии с нечестностью и двуличием сослуживцев или неблагодарных больных. Могут возникнуть странные болезни.

Про деньги. Стабильность финансового положения не вызывает особых сомнений. В среду лучше воздержаться от дел, требующих точных расчетов. В пятницу вероятны денежные поступления, что улучшит ваше настроение.

Про любовь. Учитесь уступать и слышать не только себя. Постарайтесь не давать повода для ревности. В случае конфликта с любимым человеком, особенно в пятницу, попытки наладить взаимоотношения с ним могут быть безуспешны и обречены на провал.

Про интим. Стрельцы должны быть очаровательны сверх меры и более обычного — только тогда они могут рассчитывать на весьма экстравагантное и приятное продолжение дневного общения. Для длительных осадных действий неделя не годится — завоевать — так сейчас, не вышло — попробуте с другим.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 27.

Козерог (22.12−20.01): Постарайтесь правильно расставить приоритеты. В первую половину недели Вы будете чувствовать себя вправе вмешиваться в ход событий и с удовольствием проявите лидерские качества в сложных ситуациях. Будет лучше, если Ваша активность не рассеется и Вы позаботитесь о долговременных перспективах — как для себя, так и для коллектива. Вторая половина недели поставит более серьезные вопросы, решение которых может существенно изменить Ваш социальный статус.

Про деньги. Запланированная вами деловая поездка может не состояться, командировку отменят или она окажется слишком хлопотной и неудачной. Финансовое положение немного улучшится, но также возрастут и ваши расходы.

Про любовь. Ваше эмоциональное состояние будет далековато от идеала. Старайтесь не обрушивать накопившееся раздражение на избранника, он не виноват в ваших неприятностях. Вам нужно просто принять от него любовь и заботу.

Про интим. Не слишком жаркий период в жизни — все те, кого вы однажды соблазнили, нынче совершенно не торопятся вас согревать в ответ. Большая часть партнеров норовит увильнуть от исполнения супружеских обязанностей под теми или иными предлогами, и вам ничего не остается, как им поверить. Пятница может послужить наглядным уроком для вас, как не следует себя вести с противоположным полом, если не хотите получить отказ.

Благоприятные дни: 22, 27; неблагоприятные: 26.



Водолей (21.01−19.02): Возможен творческий всплеск, успех в торговле, бизнесе, спекулятивной деятельности, удачные финансовые сделки, предприимчивость. Успехи в публичных выступлениях, на сцене, в преподавании. Вы ярки и привлекательны, заметны для противоположного пола. В любви сплошные удачи, в это время можно начать много хороших дел. Творческие начинания перспективны. Возможно распыление энергии на страсти, любовные приключения и удовольствия. Может завязаться безумная любовь. На выходных возникнут сложности в отношениях с детьми.

Про деньги. Во вторник или среду вас могут ожидать новые денежные поступления. На работе вероятны не самые позитивные изменения, проявите выдержку и терпение. В пятницу будьте предельно внимательны при заполнении финансовых документов.

Про любовь. Определитесь в своих увлечениях. Похоже, вы попали в любовный треугольник и вполне можете наделать глупостей, что послужит причиной потери действительно дорогого для вас человека.

Про интим. Во что бы то ни стало рекомендуется зажечь искру страсти и любопытства одновременно в вашем избраннике/избраннице. Попробуйте как ни в чем не бывало встретить их в полуголом виде с работы, а может быть, сделать фотографии ню и ненароком положить на обеденном столе. Дескать, это вы вовсе даже для себя сделали, а может быть, еще для кого-то... Неплохой вариант развития событий — это устроить ужин в простынях или поиграть в карты на раздевание.

Благоприятные дни: 27, 28; неблагоприятные: 23.

Рыбы (20.02−20.03): На этой неделе Ваши энергия и решительность направлены на конструктивное решение многих задач. Способность динамичного планирования, координации действий и предприимчивость в общении с коллегами и деловыми партнерами помогут Вам. Ваши инициативы будут оценены по достоинству. Хорошее время для переговоров, обсуждения дальнейшей стратегии работы. Максимум контактов, возможны удачные деловые поездки. Период благоприятен для подписания недолгосрочных контрактов.

Про деньги. Нестандартный подход к работе, ваши оригинальные разработки заинтересуют новых деловых партнеров и откроют для вас хорошие финансовые перспективы. Деньги у вас будут, если вы не станете их слишком активно транжирить, конечно.

Про любовь. Жизнь в очередной раз продемонстрирует свою полосатую сущность. Прежде всего, это скажется на вашем настроении — вероятны резкие перепады. Поведение партнера может вам не понравится, хотя любовных катастроф пока не предвидится.

Про интим. Звезды считают, что вскоре вам попадется мужественный мужчина с проницательным взглядом, желательно при этом связавший свою жизнь со служением чему-либо: Отечеству, спасению людей, просвещению и так далее. Причем в этой борьбе за ваше внимание из трех претендентов — военного, хирурга и учителя — победителем выйдет, скорее всего, хирург. Мужчин, рожденных под этим знаком, ждет горячая неделя, особенно тех, кто работает в три смены - звезды так говорят.

Благоприятные дни: 24, 27; неблагоприятные: 26.