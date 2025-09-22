  1. Моя Слобода
  4. Звёзды сошлись
  От паники до релакса: как знаки зодиака устраивают цифровой детокс
От паники до релакса: как знаки зодиака устраивают цифровой детокс

От паники до релакса: как знаки зодиака устраивают цифровой детокс

На смартфоне внезапно перестал работать интернет? Бывает. Сейчас такие ситуации случаются у всех операторов и вызваны они требованиями безопасности. Рассказали, как представители разных знаков Зодиака переживают отключения доступа в сеть и что они делают, чтобы справиться с ними.

Овен (21.03−20.04): Перезагружает смартфон и копается в настройках, надеясь, что это поможет вернуть интернет. Однако быстро сдается и выбирает роль живого рупора новостей — ищет собеседников на офисной кухне или выбирает, кому из друзей позвонить.


Телец (21.04−21.05): Прикидывает, каковы шансы, что в его корзине на маркетплейсе что-то подешевеет, пока он не в сети. А потом вспоминает, что онлайн-покупки теперь можно делать даже в зоне ограничений, и с головой ударяется в шопинг.

Близнецы (22.05−21.06): Переживают экзистенциальный кризис. Лишившись возможности делиться мыслями в соцсетях, они начинают изливать душу первому встречному.

Рак (22.06−22.07): Впадает в панику: «А вдруг бабушка хотела выложить в соцсети фото своего кота, а пост не отправился?». Срочно обзванивает всех родственников и спрашивает, как у них дела.

Лев (23.07−23.08): Воспринимает это как личное оскорбление. Мир лишен его сторис! Принимает драматичные позы для будущих селфи и переключается на живую публику.

Дева (24.08−23.09): Спокойна. У нее все скачано заранее — остальным стоит только поучиться у нее. Пока все хаотично мечутся, дева составляет новый план на день.

Весы (24.09−23.10): Не могут выбрать, чем заняться вместо просмотра видео. Создают совет из окружающих и устраивают трехчасовое голосование бумажками.

Скорпион (24.10−22.11): Уверен — это заговор. Уединяется, чтобы проанализировать масштабный замысел против себя и найти тому доказательства.

Стрелец (23.11−21.12): Рад приключению и возможности отдохнуть от работы! «Отлично!» — кричит он, затем выключает компьютер и отправляется в случайном направлении, полагаясь на удачу и указания прохожих.

Козерог (22.12−20.01): Хмурится: «Неэффективно». Достает ноутбук и работает с офлайн-документами, пока остальные бездельничают.


Водолей (21.01−19.02): Видит в этом социальный эксперимент. Начинает опрашивать людей в автобусе, какие развлечения они выбирают, пока нет мобильного интернета.

Рыбы (20.02−20.03): Наконец-то замечают, как красиво поют птицы. Устраиваются помечтать и пишут на случайной салфетке стихи о бренности мира.


Эксперты напоминают: поскольку отключения мобильного интернета происходят у всех сотовых компаний, перенос номера не станет панацеей. Но есть хорошая новость — самые нужные сайты и приложения начали работать даже в зонах ограничения доступа в сеть.

Минцифры РФ и операторы связи запустили удобное решение, которое открывает абонентам доступ к маркетплейсам, сервисам навигации и такси, мессенджерам, онлайн-кинотеатрам, цифровым библиотекам и многому другому. 

И еще один универсальный совет для всех знаков зодиака — если интернет «пропал», может, стоит ненадолго отложить смартфон и понаблюдать за реальной жизнью? Вдруг она тоже ничего? 
 

сегодня, в 12:22
 

