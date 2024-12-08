Из жизни Водолеев, наконец, уйдут неприятности, а Девам нужно позвонить родителям!

Овен (21.03−20.04): Неделя благоприятна для поездок, командировок, путешествий. Она может быть особенно удачной для общественных деятелей, юристов, медиков. Прекрасное время для любви и романтических приключений. Активная неделя, благоприятствующая творческим исканиям. Овны могут проявлять активность и фантазию. Этот период весьма удачен для наведения порядка в доме, ремонта, благоустройства квартиры или переезда.

Про деньги. Эта неделя — весьма многообещающий с точки зрения финансов период. Однако звезды не гарантируют отсутствия опасностей. Помните, что нынче в каждом событии нужно искать скрытые причины и просчитывать неочевидные следствия, дабы за сегодняшний успех не пришлось расплачиваться позже.

Благоприятные дни: 9, 14; неблагоприятные: 10.

Телец (21.04−21.05): Тельцы будут чувствовать себя прекрасно. Все будет так, как им хотелось бы: вся семья в сборе, дети радуют, близкие хотят во всем помочь. Сейчас очень подходящее время, чтобы поднять свой авторитет в глазах любимого человека и всей вашей семьи. Выходные дни проведите дома, но не думайте скучать! И не обращайте внимания на мелкие неурядицы, это всего лишь мелочи жизни.

Про деньги. Возникновение материальных трудностей в начале недели можно исправить, взяв деньги в долг. Звезды предсказывают, что уже через пару дней у вас появится возможность его вернуть. Во вторник вероятны денежные поступления, суббота — благоприятный день для реализации финансовых планов.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 10.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя благоприятна для начала любого важного дела, использования информации. Возможно, что у Близнецов возникнут ностальгические настроения. Начинается период активной борьбы Близнецов с вредными привычками, пороками, период преодоления своей животной природы. Возможно, у них появится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку.

Про деньги. Вы настолько погружены в бумажные дела, что можете не услышать нового предложения — а между тем оно может стать для вас новым источником доходов. Есть вероятность получения крупной суммы денег.

Благоприятные дни: 10, 13; неблагоприятные: 14.

Рак (22.06−22.07): Благоприятная неделя для удачного завершения дел, заключения браков, зачатия. Раки могут почувствовать поддержку земных покровителей. Верующие люди будут чувствовать поддержку высших сил, что придаст им уверенность в завтрашнем дне и поможет справиться со всеми делами. Возрастут магические способности и привлекательность Раков. Необычное восприятие мира усилит оптимистическое настроение. Но вероятно, что напряженная общественно-политическая обстановка скажется на психике и мировоззрении Раков.

Про деньги. На этой неделе ожидается временное финансовое затишье. Вторник — прекрасный день для решения материальных проблем, успешно пройдут мероприятия несколько рискованного характера. В среду важно не поддаться соблазну — ведите себя благоразумно.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 9.

Лев (23.07−23.08): Неделя связана с усвоением космической энергии, отдыхом, обретением душевного равновесия. Усиливаются аура, жизненный потенциал, сексуальность. Благоприятны общение с друзьями, встречи со знакомыми, творческие искания, интимные отношения. Ваш жизненный потенциал будет находиться на высоте. Новые дела будут успешными. События этой недели могут надолго остаться в памяти. Рекомендуется по возможности зафиксировать их в документах или на фотографиях.

Про деньги. Возможны непредвиденные расходы и затраты. В среду нежелательно строить наполеоновские планы в области финансов. Воскресенье — удачный день для подписания договоров и соглашений.

Благоприятные дни: 10, 15; неблагоприятные: 11.

Дева (24.08−23.09): Не исключены мелкие недоразумения, поэтому необходимо спланировать распорядок недели заранее. Если вы в начале недели справитесь со всеми задуманными делами, то на выходных сможете по-настоящему отдохнуть. Разобраться с домашними хлопотами вам помогут дети, которые в этот период будут особенно послушными. Не забудьте про родителей, они будут ждать вашего звонка.

Про деньги. Постарайтесь не подводить деловых партнеров, обещая им то, что вы не сможете сделать. На этой неделе следует быть осторожнее, так как есть опасность не слишком продуманными словами отпугнуть крайне выгодных клиентов. В среду возможны незначительные денежные поступления.

Благоприятные дни: 9, 12; неблагоприятные: 14.

Весы (24.09−23.10): В вашей жизни намечается переход на иной уровень развития, к новым делам и планам. Многие Весы начнут работы по строительству, ремонту и благоустройству жилища. Намеченные путешествия принесут свободолюбивым Весам радость обновления. Неделя предполагает воздержание, отсечение ненужных связей и контактов, трезвую оценку действительности, познание «добра» и «зла». Возможно столкновение с грубостью и даже агрессивностью окружающих. Отношения между партнерами наладятся.

Про деньги. Поступление крупных сумм на этой неделе отменяется, а вот непредвиденные расходы могут возрасти. В пятницу желательно избегать увеселительных мероприятий и сомнительных знакомств, так как непродуманные действия могут значительно облегчить ваш кошелек.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 10.

Скорпион (24.10−22.11): Вероятно, что Скорпионам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов. Появится возможность оценить все достоинства и недостатки своего положения и определить цель своей жизни и деятельности. Неделя характеризуется неуравновешенностью и дисгармонией. Скорпионы смогут убедиться в широте своих возможностей, когда в критических ситуациях почерпнут энергию из личных скрытых резервов, что поможет им выйти из жизненных затруднений с наименьшими потерями.

Про деньги. Финансовое положение не вызывает особых опасений, но деньги бросать на ветер не стоит. В четверг воспользуйтесь старым правилом — лучше синица в руках, чем журавль в небе. Погнавшись за миражом, вы можете все потерять. Постарайтесь в пятницу уладить возникшие денежные проблемы.

Благоприятные дни: 10, 13; неблагоприятные: 15.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя может оказаться немного тяжелой. Начало недели характеризуется возрастанием агрессивности и противоречий, столкновениями с толпой, общественными конфликтами. Но ближе к выходным все наладится: главное держите себя в руках и не позволяйте никому испортить вам настроение. Выходные проведите с самыми близкими друзьями, но не советуем выходить в общественные места.

Про деньги. На этой неделе перед вами открываются прекрасные возможности в сфере бизнеса. Если четко действовать, все обдумывать наперед и контролировать ситуацию, вы сможете добиться материального благополучия на длительное время. В субботу не тратьте времени на пустые разговоры — лучше отправляйтесь в магазины за чудесными покупками и приобретениями.

Благоприятные дни: 10, 14; неблагоприятные: 9.

Козерог (22.12−20.01): Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Но не стоит из-за этого расстраиваться, все в скором времени наладится и вы забудете про все эти проблемы. Близкие будут рады вам помочь во всем, главное не забудьте их поблагодарить за это. Конец недели пройдет спокойно, если вы останетесь дома. Если же вы решите отправиться в людное место, возможны некоторые неприятности.

Про деньги. Работоспособность и активность в делах могут принести ощутимый результат. В среду постарайтесь упрочить свое положение в партнерских отношениях. Переговоры и сделки в этот день принесут удовлетворение. В воскресенье вас может порадовать очень своевременная прибыль.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 12.

Водолей (21.01−19.02): Неделя очищения, прозрения и получения сокровенных знаний, осуществления самой заветной мечты. Удача может снова оказаться рядом с Водолеями, если они не спугнут ее слишком активными действиями. Возможно улучшение состояния душевного и физического здоровья. Многие Водолеи наконец почувствуют облегчение. Неприятности должны постепенно уйти из их жизни.

Про деньги. Финансовое положение может вызывать некоторое внутреннее раздражение, но постарайтесь, чтобы это неприятное состояние не диктовало вам, как себя вести. Уже к пятнице денег неожиданно станет больше.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 14.

Рыбы (20.02−20.03): Эта неделя подарит вам долгожданное спокойствие и удовлетворение жизнью. Вам будет казаться, что весь мир изменился в лучшую сторону. Это очень благоприятное время для налаживания отношений, для зачатия и для поисков новой любви. Вас ждут новые интересные знакомства, развлечения и невероятные события. Чем позитивнее вы будете смотреть на вещи, тем лучше все у вас получится.

Про деньги. На этой неделе есть вероятность махинаций с вашим капиталом. Будьте аккуратнее при общении с банкоматами, особенно в начале недели. Крупные личные траты могут вызвать денежные затруднения, которые отразятся на ваших близких. В воскресенье не стоит приобретать ничего нового.

Благоприятные дни: 10, 13; неблагоприятные: 14.