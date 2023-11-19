Раки, прекращайте работать на износ! Львы, вас ждет перспективное романтическое знакомство

Овен (21.03−20.04): Благоприятная неделя для коммерческих сделок и рискованных предприятий. Все будет способствовать росту популярности и авторитета Овнов. Их мнение не останется без внимания того, кто хочет его узнать. Благоприятная неделя для встреч с любимым человеком, романтических знакомств. Удача улыбается Овнам творческих профессий, учащимся и преподавателям, домохозяйкам. Возможно, что бюджет будет медленно, но верно улучшаться. Звезды предлагают Овнам именно сейчас начинать налаживание деловых отношений.

Про деньги. Особых финансовых проблем на этой неделе не предвидится. Однако есть риск потратить больше, чем вы зарабатываете. Постарайтесь все-таки не увлекаться кредитными картами. К концу недели у вас может появиться новый начальник.

Про любовь. Если ваш любимый находится вдали от вас, то на этой неделе вы можете ожидать от него долгожданных вестей. Одинокие представители этого знака могут начать встречаться с человеком, который им очень нравится.

Про интим. Посредственный и даже серый период. Серые люди, мутные разговоры, скучные объятия… Как вам это все надоело! Но ведь калейдоскоп вашей жизни встряхиваете вы сами — и никто вам не мешает встретить новый день — сегодня в полночь — где-нибудь в необычном месте?

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 24.

Телец (21.04−21.05): Заботы всей недели будут сопряжены с решительными действиями Тельцов в личной жизни. Правда, эти действия не слишком одобрят их близкие, в отношениях с которыми, возможно, назревает конфликтная ситуация. В сфере интимных отношений вероятна нестабильность. Усталость и разочарования вероятны так же, как и радость от общения. Тельцы могут то испытывать подъем и стремиться воплотить свои планы в жизнь, то страдать от дефицита энергии. В последнем случае их будет преследовать апатия, инертность, скука.

Про деньги. Материальное положение улучшится, что станет следствием серьезной работы, проделанной в недавнем прошлом. Постарайтесь все-таки не уставать и находить время на отдых. В четверг проявите активность, отстаивая свои финансовые интересы.

Про любовь. Не смешивайте отношения любовные и дружеские. На этой неделе вы не сможете должным образом поделить внимание, и ничего хорошего из этого не выйдет. Нужно сделать выбор.

Про интим. У Тельцов сейчас появится неплохая возможность посвятить себя целиком и полностью неге в объятиях своего ненаглядного/ненаглядной. Если сможете это себе позволить — сбегите оба с работы под любым предлогом и наслаждайтесь прогулкой, словно школьники. Секс поощряется соответствующий — озорной и даже шкодный!

Благоприятные дни: 21, 24; неблагоприятные: 23.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя благоприятна для занятий спортом и любой физической работой. Покровительство Венеры принесет Близнецам пользу, но может появиться желание пойти на поводу у своих страстей, что станет источником многих неприятностей. События этой недели могут быть связаны с обманом, болезнью и обидой. Вероятно, что Близнецам-женщинам целую неделю придется разрываться между обязанностями перед семьей и своими личными интересами.

Про деньги. Удачно пройдут деловые встречи, поступят долгожданные звонки и выгодные предложения. Вы получите солидную прибыль и сможете удачно вложить деньги в недвижимость.

Про любовь. Вы пользуетесь невероятным успехом у противоположного пола. В какой-то момент вы можете даже растеряться, на ком же именно остановить свой выбор. Прислушайтесь к голосу сердца. Оно подскажет, с кем вам будет хорошо и надежно.

Про интим. У Близнецов намечается легкий флирт, который может закончиться чем-то серьезным, но при условии, что их будут долго и упорно уговаривать. Рекомендуется также организовывать проведение «эротического досуга» на «внешней» территории, то есть не дома, а хотя бы... на отапливаемом балконе!

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 20.

Рак (22.06−22.07): Неделя станет плодотворным для обновления, когда Раки смогут сконцентрировать свою энергию и найти ей правильный выход. Вероятно приятное общение. Многие получат подтверждение любви и преданности близких людей. Благоприятная неделя, которая позволит Ракам проявить свои способности в самых различных областях. Усилятся интуиция и дар предвидения, активизируется общественная деятельность. Многим удастся завязать полезные связи и знакомства. Возможны благоприятные условия для повышения профессионального и культурного уровня.

Про деньги. Вам может повезти, и вы обретете новый, вполне вас устраивающий источник дохода, только не переоцените своих сил. Не нужно работать на износ. Во второй половине недели возможны приятные новости из деловой сферы.

Про любовь. У вас просто откроется второе дыхание, чтобы устранить недопонимание между вами и любимым человеком. Проявите больше ласки и заботы друг о друге.

Про интим. Для поднятия боевого духа и пополнения запасов пороха в пороховницах будьте готовы весь день проявлять спортивную активность. Именно поговорка: «Утром брусья — вечером секс; вечером прыжки — утром секс» окажется правдивой, и именно увеличение физической нагрузки повлечет за собой поднятие сексуального тонуса.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 25.

Лев (23.07−23.08): Сложная неделя. Возможны обманы, потери, обольщения, неприятные ситуации. Служебные дела, ответственные встречи или оформление важных документов могут привести к ошибкам или финансовым потерям. Не исключены небольшие финансовые потери или семейные хлопоты. Вероятны столкновения с посторонними людьми, представителями органов власти, руководителями вышестоящих инстанций. Мужчинам старшего возраста не рекомендуются активные физические нагрузки и шумные застолья. Эмоции будут перехлестывать через край. Необдуманное обещание может осложнить личную жизнь, визиты и поездки не принесут видимых положительных результатов.

Про деньги. В начале недели прежде, чем залезать в долги самому или дать в долг, стоит хорошенько подумать о возможных последствиях. Во вторник и среду будут удачными деловые встречи и переговоры, особенно на чужой территории. На новые денежные поступления пока рассчитывать не приходится.

Про любовь. В начале недели возможно весьма перспективное романтическое знакомство. Правда, лучше не терять головы от вспыхнувших чувств и проявить некоторую осторожность. Иначе вы рискуете быть обманутыми.

Про интим. Воспламенить вас и сподвигнуть на эротические подвиги можно, но сложно: потребуется несколько довольно внушительных доводов «за» близость, чтобы вы согласились. Например, на вас может подействовать тот аргумент, что секс повышает уровень эндорфинов в организме, омолаживает кожу и улучшает кровообращение.

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 20.

Дева (24.08−23.09): Критическая неделя. Возможны душевная неуравновешенность, пессимизм, что может стать основой для возникновения заболевания или его осложнения. Это должна быть пассивная и созерцательная неделя. В личной жизни предстоит найти компромисс между тем, что хочется, и тем, что необходимо сделать. Благоприятны планирование отдыха, отрешение от мелких хозяйских хлопот.

Про деньги. В бизнесе дела идут не очень хорошо, возможно нашествие проверяющих всех мастей, а также интриги у вас за спиной. Однако денежных проблем пока не предвидится, что позволит вам спланировать и забронировать зимний отдых, например.

Про любовь. От ваших действий сейчас во многом зависит ваше будущее. Не откладывайте и не бегите от решения проблем, связанных с любимым человеком, вы этим только усложните себе жизнь. Вам нужно найти компромисс.

Про интим. Большую часть Дев на этой неделе невероятно привлекают мужчины с небольшой щетиной на лице, особенно на подбородке. Возможно, это связано с вашим сильным подсознательным тяготением именно к такому «самцу», поскольку только он сможет укротить ваш бурный нрав и подчинить вас себе в постели! Дев-Мужчин, как и обычно, будут привлекать женские нежность и беззащитность.

Благоприятные дни: 22, 26; неблагоприятные: 24.

Весы (24.09−23.10): Неделя отмечена искушениями, соблазнами, иллюзиями и обманами. Вероятны ссоры с домашними, разногласия с друзьями. На пороге вашего дома может оказаться нежданный гость. Активная, творческая неделя. Раздробленность интересов, желание иметь везде молниеносный успех могут отбросить многих деловых людей на начальные позиции. Не идите на поводу у своих иллюзий, так как это может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Особенно уязвимо здоровье у мужчин.

Про деньги. Усилия по укреплению финансового положения, предпринятые недавно, на этой неделе могут принести первые плоды. Вы получите большой доход. В выходные не увлекайтесь авантюрными приключениями, они могут плохо сказаться на вашем кошельке.

Про любовь. Для того чтобы добиться успеха в личной жизни, вам стоит уделять больше времени своей внешности, не забывайте улыбаться и смотреть на мир нежнее. Тогда вам ответят тем же. Четверг и суббота — удачные дни для романтических встреч и свиданий.

Про интим. «На чужой роток не накинешь платок» — эта поговорка вполне характеризует ваше общение с окружающими вас людьми. Каким-то волшебным образом они окажутся в курсе вашей личной и даже отчасти интимной жизни. А также сочтут своим долгом не только вас расспросить, но еще и надавать кучу советов.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 24.

Скорпион (24.10−22.11): Неблагоприятная неделя для деловых контактов. У большинства Скорпионов могут возникнуть недоразумения с коллегами и начальством на почве финансовых проблем. Несмотря на общее неудовлетворение, некоторым удастся продвинуть дело вперед. Эта неделя может стать сложным и ответственным для большинства Скорпионов. Наибольшее количество проблем им придется решить в первую половину недели. В личной жизни возможно взаимное охлаждение партнеров или супругов.

Про деньги. Неделя в финансовом плане стабильна и благополучна. Вы получите даже больше денег, чем ожидали. Не исключено, что вам предложат руководящую должность. Ваш авторитет и зарплата растут.

Про любовь. Эта неделя вас порадует. Будет много романтики и страсти. Не бойтесь признаться в своих чувствах. Пришла пора решиться на важный шаг, чтобы стать еще ближе.

Про интим. Скорпионы на этой неделе будут конкретны и лаконичны. Им захочется решить все назревшие эротические вопросы сразу и без особенных проволочек. Поэтому не планируйте долгих прелюдий, ужинов со свечами и так далее. Быстренько покормите пиццей и забирайте в спальню. А там уже четко и конкретно доказывайте, как сильно вы его/ее любите.

Благоприятные дни: 22, 23; неблагоприятные: 25.

Стрелец (23.11−21.12): Критическая неделя. В личной жизни вероятны конфликтные ситуации или неудовлетворение существующими отношениями. Эмоциональная вспышка может привести к ответной агрессии — любой спор разрастется до крупного скандала, разрыва отношений. Легкомысленное отношение к своему здоровью и напряженная работа могут стать причиной нервного срыва или заболевания. В сфере профессиональной деятельности возможны финансовые потери.

Про деньги. Экономия и рациональность обещают творить чудеса. Хотя вас и не устраивают денежные ресурсы, не прибедняйтесь, они не так уж плохи, особенно если избегать необдуманных трат. Рассудительность поможет вам добиться успеха.

Про любовь. В личных отношениях возможны спад и холодность, непонимание, чего вы добиваетесь друг от друга. Редкие непродолжительные встречи могут поставить точку в ваших отношениях, а могут вывести ваши чувства на новый уровень.

Про интим. Звезды предлагают вам сейчас хорошенько подразнить вашего избранника/избранницу, прежде чем допустить «к телу». Начните с медленного раздевания, поглаживая себя всюду и не обращая на «зрителя» никакого внимания. А продолжить можно в ванной, где вы сможете ласкать себя мягкими и настойчивыми струями — опять-таки, временно «игнорируя» смотрящего на вас партнера/партнершу.

Благоприятные дни: 21, 23; неблагоприятные: 26.

Козерог (22.12−20.01): Дела потребуют от многих Козерогов максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Вероятно, ошибки в расчетах и иллюзии могут повлечь за собой неожиданные расходы или серьезные проблемы. Козерогам придется лезть из кожи вон, чтобы доказать, что они не хуже других. Козероги-женщины могут рассчитывать на успех. Где бы они ни появились, им будут рады. Неделя принесет массу удовольствий и приятных сюрпризов. Вдали от дома откроются новые перспективы — спешите воспользоваться этой возможностью.

Про деньги. Финансовые дела будут идти с переменным успехом. Вам необходимо воспользоваться благоприятным моментом в понедельник или среду, чтобы заключить выгодные сделки. В конце недели не исключены определенные финансовые трудности, причиной которых будут личные неурядицы.

Про любовь. Эту неделю лучше посвятить заботе о тех отношениях, которые у вас уже есть. Не стоит думать, что где-то вас ждет что-то другое, идеальное. В чужом саду яблоки всегда лишь кажутся более сладкими.

Про интим. Сексуальные подвиги вам придется совершать в какой-нибудь другой раз, но точно не сейчас. Наверняка начальство захочет завалить вас дополнительной работой, мотивируя это тем, что уж больно у вас цветущий вид. Не огорчайтесь — ведь подобный комплимент от руководства свидетельствует, что вы свое наверняка наверстаете, причем в самое ближайшее время.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 22.

Водолей (21.01−19.02): Неделя благоприятна для новых начинаний. Однако излишняя активность может повредить делу, вызвать зависть и противодействие. Воспитание детей потребует от Водолеев соблюдения меры в строгости и поощрении. Вероятен успех во многих сферах жизни Водолеев. Все, за что бы они ни взялись, может увенчаться успехом. Партнеры и покровители Водолеев будут ими гордиться, ведь так приятно сознавать, что рядом живет талантливый человек. Возможно, Водолеям придется принять гостей.

Про деньги. В первой половине недели не стоит надеяться на партнеров, они могут не выполнить обязательства. В пятницу лучше воздержаться от трат. Рассчитывать на денежные поступления на этой неделе не приходится.

Про любовь. Неделя полна парадоксов. Чем меньше попыток контролировать ситуацию вы предпримете, тем благоприятнее для вас она будет складываться. Только не вздумайте заниматься выяснением отношений, так вы их просто испортите, причем надолго.

Про интим. Вам захочется жить по совести, причем это странное желание распространяется даже на постель. Что бы с вами ни проделывал ваш спутник/спутница жизни, вам немедленно захочется отплатить ему/ей той же монетой. В общем, в его же интересах проделать с вами много чего.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 21.

Рыбы (20.02−20.03): Эта неделя связана со многими мелкими неприятностями. Неуверенность в себе помешает принять важные решения. Неделя насыщена противоречиями. В первой половине недели Рыбы могут оказаться в невыгодном положении. Некоторая неуверенность в себе и рассеянность будут препятствовать налаживанию контактов. Во второй половине недели ваше обаяние должно значительно возрасти. Вы можете быть любимы и уважаемы всеми, кто вас окружает.

Про деньги. Во вторник будут удачны деловые переговоры и подписание контрактов. Если в среду захочется приобрести что-то новое, не спешите, сравните цены. В интернет-магазине вы можете купить ту же вещь со значительной скидкой.

Про любовь. В личных отношениях вам нынче лучше отказаться от эгоизма и завышенных требований к партнеру. Сколь бы тяжела ни была ситуация, извлекайте из нее положительные моменты. Честное слово, они там есть.

Про интим. Судя по всему, запасы сил Рыб стремительно подходят к концу. Поднять тонус и настроение им поможет не что иное, как легкая интрижка, которая сейчас начнет потихоньку наклевываться. Если вы не будете чрезмерно легкомысленны и насмешливы, то не упустите свой шанс.

Благоприятные дни: 20, 23; неблагоприятные: 24.