Рыбам надо следить за кошельком, а Овнам - все же настроиться на секс

Овен (21.03−20.04): Неделя благоприятна для начала любого важного дела, использования информации. Возросшая активность Овнов будет по достоинству оценена окружающими. Возможна поддержка, как финансовая, так и психологическая. Неделя несет приключения, неожиданные повороты в судьбе. Звезды предостерегают Овнов от авантюрных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья.

Про деньги. В начале недели трудолюбие и честность позволят повысить ваш авторитет в глазах начальства и коллег. В среду вполне реально получить спонсорскую помощь на реализацию творческих проектов. А вот от заманчивых предложений, поступивших в четверг, желательно отказаться.

Про любовь. Вы рискуете завоевать не лучшую репутацию. Так что не делайте необдуманных шагов, за вами наблюдает любимый человек. Зачем заставлять его ревность? Не давайте серьезной пищи для сплетен.

Про интим. Линия вашего эротического поведения выглядит крайне зигзагообразно, и никакой последовательности в ней не наблюдается. С утра вы намекнете партнеру/партнерше, что не прочь покутить и устроить «пир плоти», ближе к обеду заявите, что вообще сейчас на секс не настроены, а уже к вечеру снова передумаете. В общем, помотаете нервы…

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 30.

Телец (21.04−21.05): Влияние планет вызовет у Тельцов мрачность, ворчливость, черную меланхолию. Не исключено агрессивное поведение в отношении к людям, которые могут сегодня раздражать пессимистов-Тельцов. Осложнение хронического заболевания только усугубит тяжелые тенденции недели. Опасный в эмоциональном плане период. Ваши терпение и такт помогут восстановить пошатнувшуюся обстановку доверия, уюта и душевной теплоты. Устройте небольшой семейный праздник.

Про деньги. В начале недели постарайтесь свести затраты к минимуму, так как вам, похоже, предстоят непредвиденные расходы. Сейчас необходимо проявить здравомыслие, тогда вам не придется огорчаться отсутствием ожидаемой большой прибыли и латать свой бюджет. Подготовьте себе почву для будущего хорошего заработка.

Про любовь. Вы будете склонны к рискованным предприятиям. Учитывая это обстоятельство, настоятельно рекомендуется не выходить из дома без сопровождения кого-то благоразумного. Вам же не нужны скандалы и выяснение отношений?

Про интим. Тельцам настоятельно рекомендуется устроить себе праздник. Просто так. Как и в чем он будет выражаться — не столь важно, главное, чтобы он охватил все стороны вашей жизни, в том числе и интимную. А если вы вдруг остались в одиночестве — это все равно не повод скучать. В конце концов вы всегда можете поразвлечься с помощью виртуального секса.

Благоприятные дни: 27, 1; неблагоприятные: 30.

Близнецы (22.05−21.06): Эта неделя может преподнести Близнецам сюрпризы и неожиданные известия, как плохие, так и хорошие. Личное обаяние, мягкость и неординарность суждений могут заложить основы будущего благополучия. Вероятно, что Близнецы смогут проявить свои духовные и нравственные достоинства. Развитая интуиция и способность понимать людей помогут определить, кто настоящий друг, а кто враг.

Про деньги. Финансовые неурядицы остались в прошлом, поэтому можно вздохнуть спокойно и не переживать по поводу своего материального положения. Вы получите солидную прибыль и сможете досрочно расплатиться с кредитами. Ваши креативные идеи помогут вам упрочить положение.

Про любовь. У вас все благополучно, это дарует вам оптимистичный взгляд на жизнь. Но не стоит окружающим рассказывать о своем счастье. Храните его в сердце и оберегайте его. Ваша любовь взаимна.

Про интим. На этой неделе Близнецам звезды советуют устроить глобальную перестановку и переустройство спальни. Но никаких пастельных тонов и зимних расцветок. Постелите красное-оранжевое белье, наденьте алый пеньюар и вообще, зажгите уже огонь внутри чресел вашего избранника/избранницы!

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 29.

Рак (22.06−22.07): Благоприятная неделя для любой деятельности, деловых и дружеских встреч. Особенно удачной эта неделя будет для творческих профессий. Вероятны плодотворные встречи, самореализация, успех и признание. Для представителей других профессий творческое отношение к любому делу хотя бы отчасти компенсирует неприятные переживания и неудачи предыдущих недель. Возможно, что в первую половину недели Раки будут находиться в центре внимания. Это в большой степени удовлетворит их самолюбие.

Про деньги. Во вторник возможны довольно крупные денежные поступления. Финансовые идеи и предложения, поступившие от друзей, могут оказаться для вас весьма выгодными. Вам стоит подумать о зимних каникулах и отложить приличную сумму.

Про любовь. Постарайтесь не попадаться в расставленные сети. Грубая лесть — это не любовь, а лишь желание затащить вас в постель. Романтический ужин на этой неделе будет наиболее удачен вечером в пятницу.

Про интим. Уделите ласкам после секса не меньшее, а то и большее внимание, чем прелюдии — советуют Ракам звезды. Если обычно вы одновременно отворачиваетесь и засыпаете попами друг ко другу, то сейчас вы должны делать все наоборот. А это значит — переплести объятия и стать единым целым — животворным древом Любви!

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 2.

Лев (23.07−23.08): Дипломатичность при обращении в правительственные учреждения, общественные организации или к начальству может положительно сказаться на продвижении к цели. Хорошо начинать новое дело. Но нельзя идти к цели напролом. Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальность, интуиция, умение находить верное решение. Во второй половине недели ложное известие, ваша неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания близких могут привести к осложнениям в жизни.

Про деньги. С деньгами возможны определенные проблемы. Так что стоит тщательно контролировать все вопросы финансового характера, чтобы уберечь себя от ненужных расходов и потерь. На работе возрастет нагрузка.

Про любовь. На этой неделе обострится чувство такта с одной стороны и стремление к прекрасному — с другой. Не исключено противоречие. Похоже, вам нужен новый партнер, но тактичность не позволит сказать об этом нынешнему.

Про интим. Небесные светила советуют вам ради разнообразия устроить вечер боди-арта и порисовать друг на друге. Или заняться сочинительством неприличных стихов — естественно, также посвященных вашему партнеру/партнерше. Подойдет и лепка первичных и вторичных половых органов в натуральную величину — в общем, приветствуются все виды творчества!

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 3.

Дева (24.08−23.09): Неделя благоприятна для вступления в брак, зачатия, гармоничных семейных отношений. Разумное слово дойдет до сознания. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Дело может закончиться крупным скандалом, так что подумайте о последствиях, прежде чем что-либо предпринимать. Многим Девам будет казаться, что все вмешиваются в их личную жизнь и лишают их свободы действий.

Про деньги. Понедельник может порадовать приятными финансовыми перспективами. Перспективы — это, конечно, не деньги, но все равно приятно. В среду ваши траты должны быть максимально разумными. Не стоит заказывать слишком много на маркет-плейсах.

Про любовь. В начале недели остерегайтесь демонстрировать своему избраннику ревность или меркантильность. Свести неловкую ситуацию в шутку, скорее всего, не удастся. Не торопитесь что-либо менять в жизни, даже если уверены, что готовы к перемене. Проявите дипломатичность.

Про интим. Наиболее чувствительные эрогенные зоны Дев сейчас — это кончик носа и… язык! Первый будет все время чесаться, а второй — зудеть. Кончится все тем, что вы отправитесь к подружке/другу, чтобы слегка расслабиться за рюмкой горячительного и заодно обсудить сексуальные достижения ваших общих знакомых.

Благоприятные дни: 1, 3; неблагоприятные: 2.

Весы (24.09−23.10): Люди, с которыми вы познакомитесь на этой неделе, могут сыграть в вашей жизни роковую роль. Неделя предполагает мудрость в решениях, незыблемость закона, получение полезной информации, уверенность в собственных силах. Многим Весам придется осваивать совершенно новое дело, начинать лечение. Ваша жизненная энергия находится в неустойчивом состоянии. Вероятны промедление во всех сферах деятельности, испытания на великодушие и надежность.

Про деньги. Вас может посетить острое желание немедленно прибрести что-нибудь дорогостоящее, что серьезно скажется на бюджете. Возможны связанные с этим вопросом разочарования. Старайтесь задавить это желание на корню. Тем более, что скоро вы, похоже, получите дорогой подарок.

Про любовь. Тем, чье сердце пока свободно, нынешняя неделя сулит судьбоносную встречу. Постарайтесь от нее не увиливать. Остальным желательно поразмышлять вдали от мирской суеты и прислушаться к голосу сердца. Среда и суббота — лучшие дни для свиданий.

Про интим. Вам очень и очень требуются внимание и поддержка со стороны партнера/партнерши. Если он по-настоящему любит вас, то безусловно, согласится помочь вам принять расслабляющую и умиротворяющую ванну. То есть не только насыплет в ванну ароматической соли и хорошенько помоет вас после нее, но и разотрет полотенцем, и смажет благоуханным кремом все ваши нежные местечки.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 30.

Скорпион (24.10−22.11): Неделя отмечена борьбой двух начал, добра и зла, противостояния мужчины и женщины. Возможно, что она начнется с раздражения и ссор. Скорпионам может показаться, что мир окрашен в черные цвета. Многие утратят веру в завтрашний день. Основной проблемой этой, в целом благополучной, недели является возникновение ситуации, при которой Скорпионам придется отказаться от личных планов, от общения с детьми и семьей ради профессиональных интересов и карьеры.

Про деньги. На этой неделе вам представится шанс хорошо заработать и продвинуться по карьерной лестнице. В четверг возможны крупные денежные поступления. Прежнее начальство может предложить вам работу с солидной зарплатой.

Про любовь. Умерьте свои амбиции, и Фортуна обратит к вам свой лик. Чем меньше вы будете желать, тем больше вы сможете получить. Чаще бывайте наедине с любимым человеком.

Про интим. Безумству храбрых поем мы песню: в ближайшее время вы вознамеритесь завоевать самый недоступный для вас «объект» во всем вашем окружении. Самое интересное, что «вожделенный объект» с радостью пойдет вам навстречу и даже, возможно, признается, что не далее на днях долго размышлял на тему: «Как бы шикарнее к ней/нему подкатить?»

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: 30.

Стрелец (23.11−21.12): Вероятно усиление влияния на Стрельцов извне. Вы можете оказаться в зависимости у непорядочных людей. Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с духовными исканиями, что благоприятно отразится на жизни Стрельцов. Тщеславие, стремление взвалить на чужие плечи вину за свои ошибки или сетования на судьбу помешают добиться успеха в делах. Молодые люди могут проявить безответственность на службе, в отношениях с близкими. Вероятна агрессия со стороны окружающих.

Про деньги. Работать над финансовыми вопросами придется немало, но и решения будут удачны. Вторник — благоприятный день для деловых встреч и переговоров. Суббота и воскресенье — хорошие дни для того, чтобы устроить шопинг, причем приобрести товары со скидками.

Про любовь. Появятся новые физические и душевные силы, позволяющие вам справиться с достаточно напряженной ситуацией в отношениях с любимым человеком. В выходные позвольте себе отдых в одиночестве, если вам нужно успокоиться и все обдумать.

Про интим. Стрельцам сейчас рекомендуется не только целовать и нежно покусывать своего благоверного за мочку уха, но и шептать приятную чепуху. А если вы еще подкрепите свои слова соответствующим поглаживанием, то эффекта можно ожидать — потрясающего…

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 1.

Козерог (22.12−20.01): Расположение звезд сулит удачу. Дела не потребуют от Козерогов значительных усилий, большинство проблем они смогут решить с первого раза. Возрастет обаяние Козерогов, их способность привлечь внимание публики. Энергетически мощная неделя. Избыток энергии может оказаться разрушительным. Вы будтете склонны к преувеличениям, чревоугодию, злоупотреблению алкоголем. Высока вероятность проявления несдержанности и ссор с окружающими, скандалы в семьях.

Про деньги. Первая половина недели полна неожиданностей, каких-то неувязок в финансовом плане, поэтому ничего нового желательно не предпринимать. Ближе к выходным материальное положение. Стабилизируется. В выходные избегайте необдуманных покупок и приобретений.

Про любовь. На этой неделе может поступить неожиданная информация о любимом человеке, которая позволит раскрыть его с совершенно незнакомой для вас стороны. Но не спешите делать выводы.

Про интим. Сочетание звезд для Козерогов складывается удачно — их ожидает приятный ненавязчивый флирт, нежная прелюдия, страстные половые акты. Единственное, что может испортить день — ваша собственная неуверенность в желаниях и возможностях. Постарайтесь не слишком долго раздумывать, и тогда шикарные ощущения вам гарантированы!

Благоприятные дни: 30, 1; неблагоприятные: 29.

Водолей (21.01−19.02): Вероятно падение уровня благосостояния. У Водолеев-руководителей снижение уровня психической энергии повлечет за собой падение авторитета и влияния на окружающих. Не исключено ухудшение финансового положения по причине крупных трат. Возможно медленное повышение уровня жизненной энергии. Водолеи смогут принять правильные кардинальные решения и завязать нужные связи, которые уберегут их от крупных неприятностей и проблем в скором будущем. Придется отстаивать свои взгляды и убеждения.

Про деньги. Финансовое положение начинает укрепляться и стабилизироваться. Во вторник вероятны денежные поступления. В пятницу вам придется отстаивать свои интересы на совещаниях и переговорах. В выходные вероятны непредвиденные расходы.

Про любовь. Возможно начало нового романа, который поднимет вам настроение и повысит уверенность в себе, в собственной привлекательности. Однако не стоит окунаться с головой в нахлынувшие на вас чувства. Не факт, что они взаимны.

Про интим. С огоньком в глазах, с легкой улыбкой на устах и уверенной походкой — так будет выглядеть ваш идеал мужчины/женщины, который в ближайшие дни непременно вам встретится. К сожалению, он окажется уже занят… И дальше решать вам — стоит ли затеваться с соблазнением несвободного человека?

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 2.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя связана с неприятностями в финансовой сфере. Дети тоже потребуют от вас большего внимания. Сейчас не стоит отказывать им в этом. Постарайтесь не концентрироваться на плохом, а больше смотреть с надеждой в светлое будущее. Больше проводите времени с семьей и самыми близкими друзьями. Возможно, даже стоит взять несколько дополнительных выходных, чтобы перевести дух и расслабиться.

Про деньги. Неосторожность и расточительность грозит подорвать ваш бюджет. В среду следите за кошельком, особенно в транспорте, желательно не планировать крупных покупок и приобретений. В пятницу не исключены долгожданные денежные поступления, которые упрочат ваше материальное положение.

Про любовь. В личной жизни вас ожидают радость и удача, если вы не будете слишком задирать нос. Возможна встреча с новой любовью. В воскресенье постарайтесь выбраться вместе куда-нибудь в людное и веселое место.

Про интим. Поскольку у представителей вашего знака зодиака возможны легкие проблемы с законом, в ваших же интересах перенести этот «конфликт» — в спальню. А для этого вам всего-то предлагается поиграть с супругом/супругой в игру: «Воровка и полицейский». Полицейский ловит девушку на мелкой краже и начинает обыскивать. Заводит неимоверно!

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 3.