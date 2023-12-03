На Козерогов накатит волна сумасшедших желаний, а Тельцы примутся экономить деньги на важное дело

Овен (21.03−20.04): То, к чему вы стремитесь, может оказаться противоположным тому, что вам необходимо совершить в реальности. Страх за свое будущее, возможно, заставит вас строить «коварные замыслы». Не стоит поддаваться этому разрушительному желанию — подобные занятия не лучшим образом отражаются на характере и самочувствии. Поверьте, есть куда более рациональные и честные способы решения проблем. В пятницу вам, вероятно, придется общаться с дальними родственниками или давно забытыми знакомыми. Субботу стоит посвятить исполнению своего желания как следует отдохнуть.

Про деньги. В начале недели желательно разобраться с накопившимися делами и не опаздывать. За вами будет пристально следить начальство. Четверг благоприятен для мелких приобретений, из разряда необходимых. Вероятны денежные поступления в конце недели.

Про любовь. Неделя не слишком подходит для завязывания романтических отношений. Вторник чреват конфликтами на почве ревности. Сдерживайте себя, не произносите резких слов. В субботу, возможно, произойдет какое-то событие, после которого начнется новый этап в вашей жизни.

Про интим. Овнам, безусловно, понравятся те ощущения, что они испытают нынче при попытке приласкать мужа/любовника или жену/любовницу в общественном транспорте. Возможно, вы даже предложите подольше покататься, например, в трамвае. И все ради того, чтобы продлить наслаждение трогать своего спутника через одежду — в разных местах...

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 9.

Телец (21.04−21.05): Начинайте активно изменять себя и ищите новые, неординарные пути в личной жизни. Оказав услугу начальству в понедельник, вы тем самым поможете ему решить сложную ситуацию — и оно непременно отблагодарит вас. Пятница — прекрасный день для встреч и дружеских вечеринок: не забудьте созвониться с друзьями, близкими и знакомыми — всеми, кого бы вам хотелось повидать. В конце недели вас могут подвести деловые партнеры. В четверг возможна конфликтная ситуация с детьми.

Про деньги. В ближайшие дни финансовый риск оправдан не будет, поскольку ваша интуиция может вас на этот раз подвести и подсказать неверное решение. Лучше тратить меньше, скоро вам понадобятся деньги на важное дело.

Про любовь. Немного серьезности вам не помешает. Помните, что, витая в облаках, вы можете пропустить волнующую встречу. Так что вернитесь в реальность и приложите усилия, чтобы она стала не хуже ваших фантазий.

Про интим. Тельцы-дамы на этой неделе не у дел: на мужчин их не тянет, а те мальчики, что услаждают ваш взор, окажутся гораздо младше вас. Существует также вероятность, что вы начнете печалиться по поводу своей внешности, особенно по сравнению с подружками тех самых «мальчиков». Что само по себе свидетельствует, что вы еще совершенный ребенок и не понимаете, что сладость женщины — в ее зрелости. Мужчины-Тельцы будут напористы и даже агрессивны, и в этом будет их фишка.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 6.

Близнецы (22.05−21.06): События располагают к тому, чтобы предпринять все усилия для раскрытия вашего таланта. Вы на этой неделе окажетесь необычайно удачным собеседником. Новые приятные знакомства откроют перспективы, о которых вы даже не мечтали. Вас ждет успех и в обучении. Если вам необходима новая информация, которая позволит повысить уровень профессионализма, — не ленитесь получить ее. Постарайтесь быть терпеливее к окружающим, простите им маленькие слабости. Старайтесь не доверять случайным знакомым. Следите за своей речью.

Про деньги. Вероятны благоприятные перемены в вашем финансовом положении. Звезды пророчат вам существенную прибавку к зарплате, солидную премию и дорогой подарок.

Про любовь. Отношения с любимым человеком будут нежными и волнующими. Звезды говорят, что вы уже нашли свою половинку и ваши чувства взаимны. Наслаждайтесь!

Про интим. Запаситесь большим количеством жидкости перед тем, как начинать акт соития. Скорее всего, ваша любовная схватка будет так горяча, что вас будет мучить жажда. А вот употреблять пиво или другие алкогольные напитки вам в эти дни точно не рекомендуется!

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 10.

Рак (22.06−22.07): Ваш социальный статус достаточно прочен, но в середине недели понадобится поддержка покровителей. Обращаясь с просьбой, проявите дипломатию и такт. Во вторник или среду постарайтесь быть гибче при обсуждении деловых вопросов с начальством. Не настаивайте на своей точке зрения, поскольку это покажет уязвимость вашей позиции. В пятницу внимательно следите за тем, что происходит вокруг вас. Не отказывайтесь от новых идей.

Про деньги. Есть вероятность получения крупной прибыли. В среду может поступить важная финансовая информация или новость, которая повлияет на вашу карьеру.

Про любовь. Особое и пристальное внимание обратите на личную жизнь, чтобы не возникло обид, непонимания и ревности. Несмотря на загруженность на работе, любимый человек доставит вам много приятных минут. Будьте к нему добры и внимательны.

Про интим. Вашему знаку противопоказаны любые отступления от традиционного секса, да и в рамках оного лучше от привычной «миссионерской» позы не отклоняться. В противном случае вы же первыми почувствуете себя распутницей/распутником и извращенкой/извращенцем в одном лице, причем совершенно неожиданно для себя.

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 10.

Лев (23.07−23.08): Понедельник удачен для поездок и командировок. Во вторник нежелательно вступать в споры и пререкания с начальством. Неделя полна разнообразными событиями. Не позволяйте эмоциям диктовать вам поступки. Больше доверяйте своей интуиции, но не принимайте скоропалительных решений. Важно определиться с деловыми партнерами: если ваши пути разойдутся, то не стоит сожалеть об этом. В пятницу желательно не назначать серьезных встреч. Отложите подписание важных договоров, так как вероятны недоразумения и обманы. Выходные обещают быть удачными во всех отношениях.

Про деньги. Ваше финансовое положение постепенно начинает стабилизироваться. Только не стоит бросаться тут же покупать дорогие вещи и гаджеты. Проявите экономность в тратах на развлечения.

Про любовь. У вашего партнера в борьбе за ваше внимание, похоже, имеется конкурент, и на этой неделе он одержит верх. Скорее всего, это работа, и, хотя восторга такое положение дел не вызовет, особых проблем тоже не принесет. Но если речь о другом человеке, то скандала не избежать.

Про интим. У Львов намечается легкая интрижка, которая ни к чему особенному не приведет. Даже если дело все-таки дойдет до постели, вас не ждет какое-то сногсшибательное шоу, феерия сексуальности и брызжущий во все стороны фонтан эмоций — шаблонная близость и только.

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 4.

Дева (24.08−23.09): На этой неделе желательно соразмерять свои силы и не создавать себе перегрузки на работе. Обратите внимание на свой внешний вид: усилия не пропадут даром, и вас обязательно заметят и оценят. В среду встреча со старым другом, которую вы давно откладывали, наконец-то состоится и принесет определенную пользу. В пятницу, конечно, объективных трудностей не избежать, но вам будет по плечу решение текущих задач и житейских проблем. Но не стоит ожидать в этот день особых успехов от командировок, переговоров и выступлений.

Про деньги. Финансовые сделки во вторник вам противопоказаны, а если рискнете, останетесь с пустыми карманами. Работу нужно выполнять добросовестно и в срок, иначе проблемы гарантированы. В четверг вероятны денежные поступления.

Про любовь. Вам просто необходим успех в личной жизни, но для этого нужно время и ваше желание. Знакомьтесь, улыбайтесь, флиртуйте, иначе вам грозят серость и скука.

Про интим. Девам сейчас лучше всего удается роль Снежной Королевы, неприступной, холодной и даже несколько жестокосердной. В соответствии с этими рекомендациями астрологов можно выбирать макияж, форму одежды и даже сексуальную роль. Девы-мужчины также не будут горячи и пылки. Сдержанность - символ этой недели.

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 5.

Весы (24.09−23.10): На этой неделе судьба может подарить вам приятные знакомства, которые если и не сыграют яркой роли в личной жизни, то непременно помогут в делах. Будьте осторожнее при принятии решений — самообман способен сыграть с вами злую шутку. Благоприятное время для улучшения отношений с начальством или поступления на новую работу. Четверг — хороший день для публичных выступлений. В пятницу вокруг вас могут кипеть настоящие страсти — постарайтесь сохранить спокойствие. Воскресенье может оказаться противоречивым днем.

Про деньги. На этой неделе вас порадует финансовая сторона жизни. В пятницу будут удачными покупки для дома. В выходные шопинг поднимет вам настроение.

Про любовь. В начале недели вы соберетесь с силами, объективно оцените сложившуюся ситуацию, и поймете, что все не так, как вам кажется. И это будет приятным открытием. Вас ждет новая любовь.

Про интим. Девам пора сменить образ домашней «кошечки», прирученной, хозяйственной и домовитой на имидж дикой представительницы семейства кошачьих. Вместо того, чтобы думать о том, как удовлетворить желания вашего ненаглядного, начните вести себя независимо и гордо, думайте о ваших желаниях и удовольствиях. И осваивайте уже грациозную кошачью походку. Весы-мужчины на этой неделе будут очень притягательны и желанны, так что не упустите свой шанс.

Благоприятные дни: 6, 10; неблагоприятные: 8.

Скорпион (24.10−22.11): На этой неделе появятся замыслы новых проектов, желание и возможность их осуществить — только не забывайте о разумной осторожности. Чтобы укрепить бюджет и расширить кругозор, принимайте участие в серьезных коммерческих проектах. Небольшие неурядицы в конце концов пойдут вам на пользу, если вы направите события в позитивное русло. Вторник может оказаться благоприятным днем для обращения с просьбами к начальству. В четверг учите, общайтесь и обогащайтесь новыми полезными связями. В воскресенье постарайтесь прийти к единому мнению с близкими людьми.

Про деньги. Ситуация в профессиональной сфере изменится в вашу пользу. Вы получите солидную прибыль за работу, которую сделали уже давно. Сделка, заключенная в четверг, окажется очень выгодной.

Про любовь. Неделя позволит раскрыть ваш творческий потенциал и стать ближе. Частые встречи с любимым человеком будут занимать большую часть вашего времени. Гармония в ваших отношениях возрастет и окрепнет.

Про интим. Скорпионам, безусловно, судьба приготовила подарок: кроме того, что вас осыплют комплиментами с ног до головы, так еще и попросят озвучить ваше самое заветное интимное желание. Жаль только, что выполнять его со всех ног его никто не бросится. Но к сведению, безусловно, примут!

Благоприятные дни: 4, 6; неблагоприятные: 8.

Стрелец (23.11−21.12): Эта неделя принесет вам ощущение внутренней свободы. Активно двигайтесь к намеченной цели — партнеры помогут и поддержат вас. Если вы все решили и продумали, то эта неделя благоприятна для смены работы. Во вторник не беритесь за несколько дел сразу: эта ноша может оказаться вам не по плечу. Четверг, вероятно, расстроит вас мелкими неурядицами в области деловых переговоров, однако не стоит поддаваться эмоциям. Во второй половине недели дети потребуют от вас пристального внимания. В выходные у вас может возникнуть проблема выбора, например, между заработком и отдыхом.

Про деньги. Финансовое положение не вызывает особого беспокойства. В среду будут удачными и выгодными покупки и приобретения. В остальные дни недели желательно быть экономнее, и не ходить по магазинам без необходимости.

Про любовь. Постарайтесь быть серьезнее и разберитесь в своих чувствах. Ведь в калейдоскопе встреч и флирта вы можете просто растеряться, вам будет трудно определить, кого же вы любите. Выходные идеально подходят для встреч и свиданий.

Про интим. Стрельцам придется сейчас поскучать перед телевизором или за книжкой — ведь по твердому убеждению звезд все ваши спутники/спутницы сейчас проследуют по совершенно другой орбите. Не пытайтесь при этом их контролировать, обрывая телефон или используя какой-либо другой способ — ничего хорошего из этого не выйдет.

Благоприятные дни: 5, 7; неблагоприятные: 9.

Козерог (22.12−20.01): Вполне вероятно, что вам придется с головой влезть не в свое дело. Приготовьтесь к тому, что придется защищать свои права и объяснять, что вы вообще тут делаете. Вероятны творческие озарения, поэтому прислушивайтесь к голосу своей интуиции. Понедельник благоприятен для накопления информации и контактов. Вторник — для дел солидных, среда — для диспутов. В пятницу постарайтесь завершить большую часть начатых дел.

Про деньги. Не носите с собой крупных сумм, берегите свой кошелек, особенно в понедельник и четверг. Ваши финансовые возможности пока явно не совпадают с вашими желаниями. Постарайтесь усмирить свои аппетиты.

Про любовь. Начало недели будет безоблачно и подарит немало приятных моментов вдвоем. В четверг не желательно упираться в своих заблуждениях, это может обернуться скандалом. Постарайтесь выходные провести вместе.

Про интим. На Козерогов накатит волна совершенно фантастических грез и сумасшедших желаний. Мало того, совершенно случайно выяснится, что и вашего постоянного спутника/спутницу одолевают точно такие же желания. Так что совет звезд однозначен — немедленно отправляйтесь в койку (а еще лучше — залезайте на дерево, устраивайтесь в кабине грузовика, ухитряйтесь в кабинке для переодевания и так далее).

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 10.

Водолей (21.01−19.02): На этой неделе наивысшую ценность для вас будет иметь время. Главное — не забывайте о нем, иначе не сможете завершить все намеченное. А намечено будет немало. На работе постарайтесь быть сдержаннее: вы будете предметом обсуждения среди коллег — ни к чему давать им дополнительную пищу для сплетен. Вторая половина недели благоприятна для реорганизации и расширения собственного дела. Путешествие, которое начнется в четверг, может оказаться на редкость удачным. Во второй половине недели желательно соблюдать разумную умеренность в делах и желаниях.

Про деньги. На этой неделе вероятны отсрочки платежей и перенос сроков выполнения заказов. Не исключено, что деловые партнеры проявят необязательность. Средства на жизнь у вас будут, но, судя по всему, только на очень экономную жизнь.

Про любовь. Вторая половина недели грозит осложнениями в сердечных делах. Не исключены конфликтные и стрессовые ситуации, переживания, ссора с последующим охлаждением отношений. Однако в выходные можно остыть и помириться.

Про интим. Наиболее чувствительные области и участки тела у Водолеев — это те, где больше всего растительности. А самой сильной чувствительностью (как и «волосатостью») обладает, конечно же — голова! Поэтому не стесняйтесь и попросите вашего избранника/избранницу как следует «поворошить» вам затылок, виски и основание шеи.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 7.

Рыбы (20.02−20.03): В понедельник постарайтесь не ввязываться в авантюры, так как очень велик риск больших потерь. Вторник и среда могут оказаться самыми сложными днями недели. Пятница обнадежит своевременной помощью друзей. В субботу можно быстро и решительно разобраться со всеми возникающими вопросами. Обратите внимание на возникающее в вас вдохновение, как можно бережнее отнеситесь к нему — оно благотворно скажется на вашей деятельности. Постарайтесь не суетиться.

Про деньги. От вашей активности сейчас будет зависеть оплата вашего труда в ближайшем будущем. Вторник — удачный день для заключения сделок и ведения деловых переговоров. Важные покупки и приобретения желательно отложить до воскресенья.

Про любовь. На этой неделе легко завязываются романтические знакомства, которые могут перейти в длительную дружбу или увлечение. Однако не стоит бросаться в омут страсти с разбега. Все же стоит узнать друг друга получше.

Про интим. Уставшие и измотанные «тяжелой неволей» Рыбы смогут разве что только вяло целоваться — ни на что большее их на этой неделе точно не хватит. Разве что на пару эротических снов незадолго до пробуждения, да и то — скорее, секс-кошмаров с грозным начальством в главных ролях.

Благоприятные дни: 4, 6; неблагоприятные: 8.