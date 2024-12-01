Близнецы, вы любите и любимы! Раки, не рискуйте деньгами!

Овен (21.03−20.04): Первая половина недели крайне неблагоприятна для любого общения. Возможно, Овнам не удастся изменить ход событий в свою пользу, потому что в развитии ситуации будет участвовать слишком много случайных факторов. События недели потребуют от вас мобилизации сил. Вероятны сложные процессы реорганизации дела. Во многих вопросах Овны-руководители будут встречать упорное сопротивление и неподчинение. С самого начала недели возможны недоразумения и придирки. Вероятна потеря значительного числа сотрудников или партнеров.

Про деньги. Постарайтесь планировать свои затраты и не транжирить деньги на сиюминутные желания. В конце недели финансовая ситуация улучшится.

Про любовь. Похоже, вы смущены от осознания, что влюблены без памяти. Поняли, наконец, что такое истинное чувство. Правда, пока не уверены, что оно взаимно. В пятницу вас ждет встреча, от которой многое зависит.

Про интим. Овнам настоятельно рекомендуется устроить себе праздник. Просто так. Как и в чем он будет выражаться — не столь важно, главное, чтобы он охватил все стороны вашей жизни, в том числе и интимную. А если вы вдруг остались в одиночестве — это все равно не повод скучать. В конце концов вы всегда можете поразвлечься с помощью виртуального секса.

Благоприятные дни: 7, 8; неблагоприятные: 3.

Телец (21.04−21.05): Тельцы могут сделать очень выгодные покупки, получить подарок, поощрение. Эта неделя может принести им удовлетворение от сделанной работы, удачу в любви. Неделя получения сокровенных знаний, постижения истин и духовного очищения Тельцов, которых нелегкая судьба сделала сухими, черствыми людьми, достаточно равнодушными к близким и друзьям. Эта неделя способствует успеху в борьбе с собственным «эго».

Про деньги. Неделя достаточно удачна и стабильна в финансовом плане, но работать придется много. В четверг готовьтесь выступать на важном совещании или сдавать отчет.

Про любовь. Умерьте свой пыл и амбиции. Не время сжигать мосты и пытаться убежать в неизвестном направлении. Ссоры и критика еще никого не сделали ближе. Измените тактику, изменится результат.

Про интим. Безумству храбрых поем мы песню: в ближайшее время вы вознамеритесь завоевать самый недоступный для вас «объект» во всем вашем окружении. Самое интересное, что «вожделенный принц/принцесса» с радостью пойдет вам навстречу и даже, возможно, признается, что не далее на днях долго размышлял на тему: «Как бы шикарнее к ней/нему подкатить?»

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 3.

Близнецы (22.05−21.06): Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы. Возможно, Близнецам предстоит романтическое свидание или встреча с давней симпатией. Неделя отдыха, следования традициям, привычкам. Возможно, что вам удастся благополучно завершить отложенные дела или выяснить все мучившие вас вопросы. Близнецы могут почувствовать потребность в общении с родителями, давними друзьями или в посещении памятных мест.

Про деньги. У вас будут просто идеальные коллеги, заказчики и единомышленники. Ваши творческие идеи оценят, можете рассчитывать на приличный гонорар, который позволит вам не слишком перенапрягаться на работе.

Про любовь. На этой неделе вас могут ожидать приятные сюрпризы и неожиданные подарки. Вы любите и любимы. Многие проблемы останутся позади, наступит время гармонии в вашей паре.

Про интим. Линия вашего эротического поведения выглядит крайне зигзагообразно, и никакой последовательности в ней не наблюдается. С утра вы намекнете партнеру/партнерше, что не прочь покутить и устроить «пир плоти», ближе к обеду заявите, что вообще сейчас на секс не настроены, а уже к вечеру снова передумаете. В общем, вашему спутнику/спутнице жизни придется изрядно попотеть, чтобы улучить наилучший момент...

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 5.

Рак (22.06−22.07): Неделя связана с победой над собой. Для тех Раков, кто занимается самообразованием и самосовершенствованием, наступит время признания и кармического воздаяния. Если личность недостаточно духовно развита — возможны душевное беспокойство, ухудшение самочувствия. Дурные предчувствия Раков могут оправдаться. Самолюбие и достоинство будут подвергаться испытаниям. Обидные слова, сказанные ими сгоряча, надолго останутся в памяти людей.

Про деньги. Финансовым девизом этой недели должны стать неторопливость и осторожность. Отказывайтесь от любых финансовых операций, которые кажутся рискованными. Это убережет вас от потерь.

Про любовь. На этой неделе у вас появится много возможностей для романтических переживаний. В среду новый человек может покорить ваше воображение, и вы будете добиваться взаимности. В выходные ваше свидание пройдет весьма успешно.

Про интим. Наиболее чувствительные эрогенные зоны Раков сейчас — это кончик носа и язык! Первый будет все время чесаться, а второй — зудеть. Кончится все тем, что вы отправитесь к другу/подружке, чтобы слегка расслабиться за рюмкой горячительного и заодно обсудить сексуальные достижения ваших общих знакомых.

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 4.

Лев (23.07−23.08): Неделя полна искушений, соблазнов. Не исключены конфликты с партнерами и друзьями или крупный скандал в семье. Постарайтесь избегать неосторожных высказываний и злоупотребления алкоголем. Вероятный визит друзей или родственников предоставит возможность приятно провести время. У многих Львов может появиться стремление к достижению популярности, к светским развлечениям, к веселью. В сфере интимных отношений вероятны взаимное удовлетворение и успех.

Про деньги. Возможны определенные ограничения в денежных вопросах, свободных средств, скорее всего, не будет. Поэтому не стоит планировать на эту неделю крупных покупок. Брать кредиты сейчас не время.

Про любовь. Вы сейчас весьма загадочны и притягательны. Постарайтесь научиться, не только принимать любовь близкого для вас человека, но и дарить ее в ответ. В пятницу вероятен романтический ужин при свечах.

Про интим. Сочетание звезд для Львов складывается удачно — их ожидает приятный ненавязчивый флирт, нежная прелюдия, страстные половые акты. Единственное, что может испортить день — ваша собственная неуверенность в желаниях и возможностях. Постарайтесь не слишком долго раздумывать, и тогда шикарные ощущения вам гарантированы!

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 3.

Дева (24.08−23.09): Неделя имеет двойственную характеристику. Неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям. Возможно, события недели будут развиваться не так, как вам хотелось. Первая половина недели принесет душевное смятение. Девы не смогут оценить все достоинства и недостатки положения, критически взглянуть на достигнутые результаты.

Про деньги. Распланируйте дела, иначе обязательно что-нибудь забудете. Обратите внимание на сотрудничество с фирмами и людьми из других городов, оно сулит блестящие перспективы и финансовую выгоду.

Про любовь. Вряд ли на этой неделе вы сможете ускользнуть из любовных сетей, расставленных неким представителем противоположного пола. Зато можно познать радость новой страсти. Выходные проведите вместе с избранником.

Про интим. Для поднятия боевого духа и пополнения запасов пороха в пороховницах будьте готовы весь день проявлять спортивную активность. Именно поговорка: «Утром брусья — вечером секс; вечером прыжки — утром секс» окажется правдивой, и именно увеличение физической нагрузки повлечет за собой поднятие сексуального тонуса.

Благоприятные дни: 4, 8; неблагоприятные: 2.

Весы (24.09−23.10): Вероятно, что вы столкнетесь с грубостью, непониманием. Мелкие ссоры могут разрастись до крупного скандала. Неблагоприятная неделя для активной деятельности в профессиональной сфере. Вероятен спад жизненной энергии. Планы и мысли, которые придут вам в голову, не принесут желаемого результата. Выгоду можно получить только от старых дел. Постарайтесь сосредоточиться на себе и прийти к гармонии.

Про деньги. Начало недели благоприятно для улучшения вашего материального положения. Ждите премию и повышение оклада. При необходимости можете рассчитывать на финансовую поддержку родственников.

Про любовь. Ваши взаимоотношения могут переживать подъем и обновление. Удачным будет роман с человеком из другого города. К вам может вернуться ваша прежняя любовь.

Про интим. Воспламенить вас и сподвигнуть на эротические подвиги можно, но сложно: потребуется несколько довольно внушительных доводов «за» близость, чтобы вы согласились. Например, на вас может подействовать тот аргумент, что секс повышает уровень эндорфинов в организме, омолаживает кожу и улучшает кровообращение.

Благоприятные дни: 3, 7; неблагоприятные: 2.

Скорпион (24.10−22.11): Возможно, что вследствие колебаний настроения Скорпионы не смогут контактировать с людьми, от которых они зависят. Эта неделя пройдет под знаком любовных разочарований. С любым человеком у Скорпиона возможны легкие ссоры, хотя видимых причин для них нет. Финансовое положение значительно улучшится по независящим от вас причинам. Уделите время старшим родственникам.

Про деньги. На этой неделе возможен большой успех в деловой сфере. Вы получите солидную прибыль. И график вашей работы изменится именно так, как вам бы хотелось, чтобы все успевать.

Про любовь. На этой неделе обострится чувство такта с одной стороны и стремление к прекрасному с другой. Так что вы устроите идеальное свидание для своего любимого человека.

Про интим. Небесные светила советуют вам ради разнообразия устроить вечер боди-арта и порисовать друг на друге. Или заняться сочинительством неприличных стихов — естественно, также посвященных вашему партнеру/партнерше. Подойдет и лепка первичных и вторичных половых органов в натуральную величину — в общем, приветствуются все виды творчества!

Благоприятные дни: 2, 3; неблагоприятные: 5.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя характеризуется неустойчивостью, противоречивостью и изменчивостью. Возможно незначительное везение в начале недели. Судьба может совершить неожиданный поворот. Неблагоприятная неделя для многих Стрельцов. В профессиональной сфере стремление отложить выполнение необходимых дел может привести к лишним неурядицам. Вероятны рассеянность и неуверенность в себе. Возьмите себя в руки и все наладится.

Про деньги. Финансовое положение устойчиво, это позволит вам спокойно и без лишней суетливости и нервозности распоряжаться имеющимися у вас средствами. И запланировать комфортный отдых на зимние каникулы.

Про любовь. Ваше обаяние легко растопит лед в сколь угодно холодном сердце, и все разногласия, которые, как вам казалось, начинали возникать, просто исчезнут. Возможно романтическое приключение, которое вовлечет вас в водоворот бурных страстей, однако не стоит терять голову от избытка чувств.

Про интим. На этой неделе Стрельцам звезды советуют устроить глобальную перестановку и переустройство спальни. Но никаких пастельных тонов и зимних расцветок. Постелите красное-оранжевое белье и вообще, зажгите уже огонь внутри чресел вашего избранника/избранницы!

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 7.

Козерог (22.12−20.01): Звезды благоприятствуют достижению поставленных целей, изучению наук, творчеству или постижению своих корней. Стабильность Козерогов принесет в их семьи мир и восстановление равновесия. Неделя предполагает удачные знакомства и встречи. Во второй половине недели существует опасность финансовой потери. Будьте осторожны, избегайте людных мест.

Про деньги. Можно задуматься о реорганизации бизнеса и развитии новых направлений. Возможна неожиданная информация, которая заставит изменить ваши финансовые планы. В пятницу деловые встречи лучше не назначать.

Про любовь. На этой неделе вам не будет скучно, чем бы вы ни занимались вдвоем. Любое недоразумение вы сможете с легкостью устранить, направив энергию ваших отношений с любимым человеком на общее дело. Стоит спланировать зимние каникулы вместе.

Про интим. Вам очень и очень требуются внимание и поддержка со стороны партнера/партнеши. Если он/она по-настоящему любит вас, то безусловно, согласится помочь вам принять расслабляющую и умиротворяющую ванну. То есть, не только насыплет в ванну ароматической соли и хорошенько помоет вас после нее, но и разотрет полотенцем, и смажет благоуханным кремом все ваши нежные местечки...

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 4.

Водолей (21.01−19.02): Благоприятная неделя для духовного совершенствования. Многим Водолеям предстоит сделать сложный выбор. Возможны искушения и соблазны легкой и беззаботной жизни. Эта неделя предполагает раскрытие внутренней сущности человека. События недели могут серьезно повлиять на представление Водолеев о себе. Несмотря на неприятные сюрпризы, многие смогут углубиться в работу, наладить и укрепить отношения с близкими.

Про деньги. Финансовое положение стабилизируется. Это очень порадует вас, но это не повод сразу всё тратить. Проверьте надежность деловых партнеров.

Про любовь. Возможен новый виток в ваших взаимоотношениях, но вам стоит быть откровеннее, говорить о своих желаниях и планах. Учитесь слышать друг друга. В воскресенье простите любимому человеку обиды и совершенные им ошибки.

Про интим. Поскольку у представителей вашего знака зодиака возможны легкие проблемы с законом, в ваших же интересах перенести этот «конфликт» — в спальню. А для этого вам всего-то предлагается поиграть с супругом в игру: «Воровка и полицейский». Полицейский ловит девушку на мелкой краже и начинает обыскивать... Заводит неимоверно!

Благоприятные дни: 2, 8; неблагоприятные: 3.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя концентрации жизненных сил, борьбы и защиты своих взглядов. Рыбы будут способны определить главное в своей жизни. Возможны душевное беспокойство и стрессы. В ближайшее время вам не следует надеяться на какие-либо денежные поступления. Неделя предполагает иллюзии, искушения, соблазн, стремление получить легкую наживу. Все дела так или иначе будут связаны с финансами: придется отдавать и снова делать долги, заниматься поисками новых заработков.

Про деньги. Вы можете закружиться в вихре событий и незапланированных затрат, а когда очнетесь, то от финансового ресурса могут остаться «рожки да ножки». Осторожнее с расходами, избегайте спонтанных покупок.

Про любовь. Пора выяснить отношения и разорвать связь, если она стала порочной. Жить вместе по инерции и по привычке звезды не советуют. Вас ждет новая история любви.

Про интим. С огоньком в глазах, на первый взгляд слегка бесцеремонный, с легкой улыбкой на устах и уверенной походкой — так будет выглядеть ваш идеал мужчины, который в ближайшие дни непременно вам встретится. К сожалению, это окажется либо киноактер, либо государственный деятель, который так и не узнает, что вы мысленно ему уже пообещали. Зато у мужчин-Рыб очень удачная неделя в сексе.

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 7.