Козерогам лучше избегать случайных знакомств, а Тельцам — не брать кредиты!

Овен (21.03−20.04): Возможно, что проблемы, донимающие Овнов со всех сторон, с успехом решатся. Возможно непримиримое противостояние с чуждыми по духу и мировоззрению людьми. Вероятно, что депрессия, ошибки в работе, зависть недоброжелателей, неожиданные препятствия будут мешать плодотворной деятельности Овнов. Финансовое положение многих из них несколько улучшится. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей.

Про деньги. Ваше финансовое положение не внушает опасений. В середине недели может поступить интересное деловое предложение, о котором стоит серьезно задуматься, оно сулит хорошие перспективы. Вероятны удачи в профессиональных делах благодаря вашим прошлым заслугам.

Про любовь. На этой неделе у вас появится больше времени и возможностей, чтобы быть в обществе любимого человека. Но основным вашим врагом будет ваше собственное упрямство. Проявите гибкость.

Про интим. Желанны для юношей, недоступны для старцев — такова характеристика ближайшей недели для особ женского пола. Мальчишки будут повсюду провожать вас взглядами, причем, что интересно, вам будет неудержимо хотеться оглянуться и удержать эти взгляды. Хотя почему бы вам и не познакомиться с этим смешным парнишкой? Возможно, что уже после двух минут разговора запретное очарование потихоньку сойдет на нет. У мужчин-Овнов неделя в сексе ну очень спокойная, даже скучноватая... Потерпите, воскресенье все исправит.

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 31.



Телец (21.04−21.05): Эта неделя может принести не слишком много удачи тем, кто привык во всем полагаться на партнера. В равной степени это касается как бизнесменов-Тельцов, так и людей семейных. Звезды предупреждают женщин о возможном скором завершении романтического увлечения. Неделя несет негативные тенденции и пройдет достаточно напряженно. Вероятно невыдержанное поведение Тельцов. Эмоции могут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Возникшие проблемы заставят искать баланс между личным и общественным.

Про деньги. Финансовое положение простым не назовешь. Кредиты сейчас лучше не брать, рассчитывайте на свои силы. И скоро у вас появятся новые возможности для дополнительного заработка.

Про любовь. Немного воображения и фантазии, чуткое отношение к любимому человеку — именно так вы справитесь с любой проблемой. Старайтесь не отставать от стремительного ритма жизни своего избранника.

Про интим. Тельцов на этой неделе будет тянуть на все округлое, смягченное, мягкое и приятное на ощупь. И вы окажетесь правы, если сразу вспомните о так называемых «французских булочках». Именно нижняя часть спины будет вас привлекать более всего в противоположном поле.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 30.

Близнецы (22.05−21.06): Велика вероятность неудачи, глубокого разочарования в жизни. Вероятно, что Близнецы переоценили свои силы и возможности, которые оказались далеко не безмерными. События этой недели продолжат негативные тенденции предыдущей. Жизненный потенциал Близнецов продолжает снижаться. Вероятно общее неудовлетворение и желание отрешиться от надоевших будней.

Про деньги. У вас появятся дополнительные доходы, причем солидные. Ваши идеи и творческие порывы принесут приличную прибыль. Работа будет в радость. К тому же вам предложат максимально удобный график.

Про любовь. Все, что вы связывали с романтическими отношениями в своих мечтах, постепенно начинает принимать реальные очертания. Рядом с вами будет тот человек, который подарит вам любовь и радость. Возможно возникновение нового сильного чувства, или внезапное усиление уже совсем притупившегося.

Про интим. Сдерживайте свои порывы до тех пор, покуда они не станут подобны тайфуну, после чего можете с чистой совестью выпустить страсть на свободу. Эти дни не подходят для тихих и спокойных удовольствий, степенных и неторопливых ласк и прочих проявлений зрелой и уравновешенной натуры. Пусть вас назовут тинейджером — молодость не порок, а предмет зависти, даже если юны вы лишь душой.

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 29.

Рак (22.06−22.07): На этой неделе Раки могут повысить свою личную популярность и обрести любовь. Вероятны случайные знакомства, которые оставят заметный след в жизни многих представителей этого знака. Успех событий и трудов этой недели будет зависеть только от самих Раков. Многим может показаться, что разочарования позади. Вероятно ощущение новых сил. В личной жизни должно быть все хорошо.

Про деньги. Во второй половине недели не стоит делать каких-либо денежных вложений, так как кажущаяся выгода окажется обманчивой. Работу сейчас лучше не менять. В среду вероятны новые денежные поступления.

Про любовь. На ошибках учатся, так выучите, наконец, урок. Постарайтесь не совершать их заново, не навязывайте любимому человеку свои планы на будущее, не давите на него. Его желания тоже важны.

Про интим. Удивительное рядом: в понедельник вы, взглянув на себя в зеркало, поразитесь отличному физическому состоянию организма, здоровому румянцу на щеках и прочим указаниям на то, что вам по плечу абсолютно все. Что ж, это значит, что сил на секс у вас тоже предостаточно. Только не вздумайте тратить их все прямо в первый же вечер — вам на этом заряде энергии и энтузиазме целую неделю продержаться нужно.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 30.

Лев (23.07−23.08): Не исключено неблагоприятное стечение обстоятельств, которое заставит вас изрядно потрудиться и даже заняться совершенно незнакомым или малоизученным делом. Остерегайтесь измены не только в вашем бизнесе, но и в личной жизни. Благоприятная неделя для Львов, занимающихся учебой или творчеством. Вы можете получить хорошее известие, которое продвинет вас на пути к намеченной цели. Не стоит торопить события или идти на риск. Медленное, но неуклонное движение к цели принесет успех и уверенность в себе.

Про деньги. В понедельник и вторник удачно пройдут деловые встречи и переговоры. Среда — один из самых сложных и напряженных дней недели. Четверг может принести перспективные деловые предложения.

Про любовь. В начале недели ваша излишняя страстность в романтических отношениях может быть неправильно истолкована. Новое знакомство возможно в пятницу. Эта встреча прибавит вам уверенности в собственных силах и настроит вас на другую волну.

Про интим. Не пытайтесь спорить со звездами. Если вам суждено столкнуться со знаками внимания со стороны человека сильно старше вас, то это произойдет, как бы вы ни сопротивлялись этой мысли. Впрочем, все вожжи, узды и прочие средства управления будут у вас, так что вы вполне сможете контролировать ситуацию.

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 28.

Дева (24.08−23.09): Благоприятная неделя, связанная с усвоением космической энергии, обретением любви, прощением. Большинство Дев будет отличать психическая уравновешенность, умение следовать традициям. Эмоциональные переживания или кажущаяся монотонность жизни могут заставить Дев-мужчин искать новые знакомства или впечатления. Девы, как никогда, будут подвержены влиянию извне. В результате в браке Дев ждет то холод, то жар отношений, они испытают взрывы чувств, конфликты, отчуждение.

Про деньги. На этой неделе в финансовой сфере отсутствуют как крупные успехи, так и большие провалы. Работа будет рутинной. В четверг у вас появится возможность разобраться с надоевшими бумажными делами. В выходные лучше не заниматься покупками, так как они вас быстро разочаруют.

Про интим. Активной эрогенной зоной на этой неделе станут бедра и коленки, причем как внутренняя их сторона, так и внешняя. Поглаживания, щекотание, поцелуи данных участков тела не оставят равнодушным даже самого уставшего за день индивидуума, пробудив в нем удивительной силы желание. Кроме того, для занятий любовью показаны различные «сидячие» позиции, при которых задействованной опять-таки оказывается верхняя часть ног.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 31.

Весы (24.09−23.10): Неделя предполагает проверку на прочность. Возможны ухудшение самочувствия, вероятны крупные траты. Противопоказаны гнев, проклятия, которые вернутся к вам с удвоенной силой. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Не исключено, что на вашей активности скажется плохое самочувствие. Возможны искушения плоти или встреча, которая принесет много неприятностей.

Про деньги. Неделя удачна в финансовом плане, вы получите дополнительный доход. Во вторник или среду могут поступить интересные предложения от деловых партнеров. Возможны приятные и дорогие подарки.

Про любовь. На этой неделе каждую минуту досуга старайтесь проводить с любимым человеком. Первая половина недели более гармонична в личных отношениях, чем вторая. В субботу постарайтесь обходить вероятные подводные камни, избегайте критики.

Про интим. Бернард Шоу считал, что «легче жить со страстной женщиной, чем со скучной и красивой. Правда, их иногда душат, но не бросают». Эта неделя покажет вам, что ваш сексуальный партнер согласен с Шоу. В общем, мавританские страсти и яростная страсть (или страстная ярость?) нынче вам гарантированы! Мужчины-Весы тоже столкнутся со страстью, но иного рода - им все вечера будет сильно хотеться спать... Не отчаивайтесь, ведь про утра никто ничего подобного не говорил!

Благоприятные дни: 27, 29; неблагоприятные: 31.

Скорпион (24.10−22.11): Эта неделя связана со многими мелкими неприятностями. Несмотря на активность многих Скорпионов, заметных результатов ждать не приходится. Эта неделя проверит Скорпионов на прочность. Существует опасность клеветы и недоброжелательства. Скорпионы могут поддаться желанию попытаться подражать экстравагантным людям, повторить их сумасбродные поступки. Вероятны неоправданные траты, расточительность.

Про деньги. Вас ждет деловой успех и финансовая стабильность. Вероятно, вам поступит предложение о новой работе. Если у вас есть возможность совмещения, постарайтесь не отказываться от этого шанса.

Про любовь. В первой половине недели вероятно некоторое затишье в делах, поэтому у вас появится время, чтобы привести в порядок свои мысли и чувства. Отношения с любимым человеком станут более доверительными и близкими.

Про интим. Темперамент Скорпионов взовьется до небес, и они ощутят в себе такие потребности, о которых они даже не подозревали. Более того, их партнеры очень удивятся, тому, насколько они распалены и как остро жаждут объятий и немедленного соития. Впрочем, разочарованы они не будут.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 27.

Стрелец (23.11−21.12): Вероятно, Стрельцам удастся сломить негативные тенденции предыдущей недели и обратить ситуацию себе на пользу. Благоприятны обращения к начальству или в государственные организации. Неделя предполагает переменчивость настроения, иллюзии. Вероятны ошибки в оценке всего происходящего. Стрельцы будут склонны противопоставлять семейные обязанности служебным и профессиональным. Нежелательны обращения в официальные учреждения.

Про деньги. На этой неделе будьте внимательны по отношению к сфере финансов. Желательно не тратить слишком много, а отложить, особенно если вы пока так и не были в отпуске, а только собираетесь туда в бархатный сезон.

Про любовь. На этой неделе вы можете оказаться очень привлекательными для представителей противоположного пола, они подсознательно попадают под власть ваших чар и сдаются без боя. Однако не стоит задирать нос.

Про интим. Интересная мысль от небесных светил: попробуйте с вашей половинкой попрактиковать взаимные медитации. Говорят, это способствует налаживанию не только духовных взаимоотношений, но и физических.

Благоприятные дни: 26, 31; неблагоприятные: 25.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает восстановление энергии, получение новых знаний, обретение внутренней свободы. Хорошая неделя для гармоничных супружеских отношений, веселья, раскрепощения. Козероги смогут закончить некоторые из самых неотложных дел как раз вовремя. Неделя предполагает уединение, спокойное созерцание. По всей вероятности, Козероги будут ощущать покой и умиротворение. Эта неделя может подарить им уверенность в благополучном будущем, наслаждение семейным счастьем.

Про деньги. Вы получите в начале недели долгожданную прибыль, но только в том случае, если в срок завершите работу. В пятницу ваша несдержанность грозит спровоцировать конфликт с начальником, что может отразиться на вашем финансовом положении.

Про любовь. На этой неделе вам лучше избегать случайных знакомств, поскольку из-за них вероятны проблемы. Помните, что не так-то просто найти свою любовь.

Про интим. Рожденных под этим знаком охватила ностальгия — они витают между небом и землей, вспоминая, как им было хорошо раньше, и как сейчас все не то, все пресно, серо, скучно. Правда, шевелиться ради того, чтобы изменить ситуацию будет никак не собраться. А зря — именно повышение физической активности (йога, танцы, пилатес, цигун) сейчас пришлись бы как нельзя кстати и очень даже повлияли бы на их сексуальный тонус.

Благоприятные дни: 25, 29; неблагоприятные: 26.



Водолей (21.01−19.02): Противоречивая неделя. В первой половине недели вероятна выгодная покупка или приобретение недвижимости. Во второй половине недели Водолеям-мужчинам придется принимать кардинальные решения в личной жизни, так как претензии их избранниц могут иметь под собой веские основания. Выяснение отношений испортит хорошие впечатления от удачных покупок, приведет к нервозности, упадку сил. Нерешенные проблемы могут отяготить существующее положение. Колебания настроения Водолеев будут препятствовать их созидательной деятельности. Возникнет желание все бросить и уехать.

Про деньги. Внимательно и аккуратно ведите финансовые дела, опасайтесь потери денег и обмана. Если надумаете приобретать новые вещи, постарайтесь быть разумны в выборе, проведите тщательный анализ цен и модельного ряда перед покупкой.

Про любовь. Постарайтесь не спугнуть капризную фортуну. Ваши отношения с новым знакомым начинают постепенно налаживаться, но вы слишком торопите события, а делать этого не стоит.

Про интим. Вам захочется звезд с небес и луну в придачу, а вот человека, подходящего для выполнения данной задачи, Водолеи никак не могут отыскать. Соответственно, если вдруг такой герой объявится, то они с удовольствием презентуют ему ночь любви! Вот только прогнозы астрологов говорят, что ваш герой еще не готов к таким подвигам, так что наберитесь терпения. Мужчины-Водолеи всю неделю будут пахать на работе, так что про секс вспомнят только в выходные.

Благоприятные дни: 31; неблагоприятные: 27.

Рыбы (20.02−20.03): Большую часть этой недели Рыбам придется посвятить организационной работе: налаживанию связей, подготовке материальной базы. Многим удастся сделать это быстро и легко, что серьезно повлияет на течение их дел и состояние здоровья. Неделя предполагает активизацию негативных процессов в обществе. Особо внимательными должны быть государственные служащие, которым следует учесть все перемены, прежде чем приниматься за работу.

Про деньги. Сейчас создаются предпосылки для вашего карьерного роста, вы сможете заложить прочный финансовый фундамент. Но вам придется потрудиться и прислушаться к мудрым советам коллег и друзей.

Про любовь. Не вздумайте давить на любимого человека, сколь бы ни был велик ваш опыт и авторитет, он имеет не меньшее право на собственные взгляды. Выходные вам лучше провести вдвоем, без шумных компаний.

Про интим. Неплохое время для эротических сюрпризов и презентов, особенно тех, что не являются сувенирами, а используются по прямому назначению. Почему бы вам не устроить интимные игры с милыми игрушками? Будет интересно.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 26.