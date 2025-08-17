Овнов ждут новые любовные приключения, а Дев могут обмануть в финансовых делах

Овен (21.03−20.04): Звезды предупреждают о возможных осложнениях в отношениях с друзьями или родственниками. Овны могут быть вовлечены в сомнительные предприятия. Влияние планет ослаблено. Тяжелая неделя. Возрастает вероятность ошибок в работе и некорректного поведения в общении с окружающими. Новые идеи и планы начнут сбываться только к выходным, наберитесь терпения.

Про деньги. Поддержка партнеров будет для вас не лишней. Успешные поездки и новые деловые знакомства дадут уверенность. В четверг попробуйте взяться за новое дело, оно может принести неожиданно крупный успех.

Про любовь. Стремительность и решительность — ваши достоинства, так что вы можете сейчас очаровать и соблазнить кого угодно. В субботу могут начаться новые любовные приключения, не теряйте голову.

Про интим. Перестановка мебели, особенно в обнаженном виде, сподвигнет вас на безумства в совершенно неожиданных местах и позах. Забираться на шкаф, а тем более, вдвоем, — задумка, конечно, рискованная. Зато если вы умудритесь сделать там друг другу приятно и не свалиться, то вы запомните ваш подвиг на всю жизнь и будете с гордостью рассказывать о нем внукам!

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 22.



Телец (21.04−21.05): Благоприятная неделя. Она обещает быть насыщенной интересными событиями в личной и общественной жизни. Жизненный потенциал Тельцов может находиться на высоте. Неделя благоприятна для приобретений. Большинство как личных, так и общественных дел может быть связано с финансами. Благоприятна купля-продажа движимого и недвижимого имущества.

Про деньги. Вас могут ожидать позитивные новости на работе, возможно повышение зарплаты или премия. В понедельник и среду стоит воздержаться от крупных покупок. Чтобы не испортить отношения с друзьями, не давайте им денег в долг.

Про любовь. Отдых принесет вам много приятных впечатлений в ближайшие дни. Одному из неожиданных знакомств, может быть, суждено перерасти в страстный курортный роман.

Про интим. Следует подумать о том, что было, и о том, как оно могло бы сложиться, если бы вы поступили несколько иначе. Зачем? Дело в том, что на этой неделе у вас имеется шанс вновь встретить человека, к которому вы когда-то испытывали весьма сильные чувства, и как знать, не станет ли эта встреча шагом в новый водоворот страстей? Секс сыграет в этой истории основную роль, но сперва все-таки определитесь, нужно ли это вам вообще.

Благоприятные дни: 21, 22; неблагоприятные: 18.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя связана с усвоением космической энергии. Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. На этой неделе Близнецы могут почувствовать себя способными «свернуть горы». Время обретения внутренней свободы, душевного равновесия. Жизненный потенциал на высоком уровне и позволит многим без усилий справиться с любым делом. Благоприятны заключение брака, зачатие.

Про деньги. Финансовое положение вас порадует, вы получите дополнительную прибыль. В среду вероятны крупные денежные поступления. Вас могут ожидать перспективные предложения и выгодные сделки, не упустите свой шанс неплохо заработать и выйти на новый уровень жизни.

Про любовь. Временное затишье в личной жизни может вызвать чувство одиночества, тоски. Отдохните в обществе книг или друзей, покачайтесь в гамаке на даче, погуляйте по набережной. Это, как вы сами подсознательно ощущаете, лишь временная передышка, скоро обстоятельства изменятся совсем в другую сторону, не торопите события.

Про интим. Вы склонны впадать в фантазии, мечтая о новом активном партнере/партнерше: о нежных и ласковых руках, стройных ногах и любящих глазах, о горячих, нет — жарких! — губах, да-да-да! И только ближе к выходным вы догадаетесь взять дело в свои руки и начнете действовать, воплощая свои мечты в жизнь.

Благоприятные дни: 19, 22; неблагоприятные: 21.

Рак (22.06−22.07): Энергетически мощная неделя, благоприятная для контактов, заключения договоров, браков. Этот период может быть отмечен взаимопониманием с окружающими, повышенной чувствительностью, свежестью мысли. Спокойный, ясный и чистый период, благоприятный для отдыха, встреч, уютных семейных праздников. Оптимизм и проницательность Раков не перестанут удивлять близких.

Про деньги. На этой неделе вас может весьма порадовать финансовая сфера вашей жизни. Будьте внимательны к рабочим вопросам, все задания и проекты заканчивайте в срок. В четверг вероятны новые денежные поступления.

Про любовь. В вашей жизни постоянными будут только изменения. В любви постепенно наступает новый период, ждите перемен в своем окружении, разрыва и охлаждения в одних связях, потепления в других и даже появления новых романтических отношений.

Про интим. Не стоит без конца мыться: если вам сегодня повсюду мерещится запах пота, и он остается даже после четвертого по счету душа — дело не в вашем обонянии или в нарушенной секреции потовых желез. Просто ваши гормоны бунтуют по полной программе — а все потому, что кое-кому стоит меньше думать о спасении человечества и больше — о своем бренном теле.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 22.

Лев (23.07−23.08): Неделя проходит под знаком преобразования космической энергии, познания себя, вечных истин. Многие Львы будут чувствовать себя на высоте. Возможны различные приключения, неожиданные повороты судьбы, интересные встречи. Неделя благоприятна для любви, семейных отношений. Благоприятный период для коммерческих операций, покупок, торговых сделок. Могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали.

Про деньги. Финансовое положение будет достаточно стабильно, но не стоит легкомысленно относиться к деньгам. Похоже, на работе не исключены кадровые перемены, которые не слишком вас обрадуют. Вам необходимо быть предельно внимательным и собранным, чтобы избежать проблем.

Про любовь. Ваши отношения могут измениться, из дружеских они начинают перерастать в любовные незаметно для вас двоих. Внезапно вы оба ощутите, насколько это серьезно. Не бойтесь перейти на новый уровень.

Про интим. У Львов проблемная неделя с множеством споров и недоразумений. Сохраняйте присутствие духа и не поддавайтесь на попытки спровоцировать вас на скандал, даже если вас самих так и тянет всласть поругаться. Лучше погасите вспыхнувшее напряжение затяжным поцелуем — оно того стоит!

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 21.

Про деньги. Будьте внимательны в финансовых и материальных вопросах, которые связаны с вашей служебной деятельностью. Вас может подстерегать обман, не верьте, что можно легко получить большие деньги.

Про любовь. Удача бродит около вас, и скоро ваши пути пересекутся. Неожиданное знакомство может перевернуть вашу личную жизнь. Посвятите конец недели общению и легкому флирту.

Про интим. Девам понравится представлять своих знакомых без одежды. К своему глубокому удовлетворению они обнаружат, что у подобного занятия есть и другие, ранее неизвестные им плюсы. Оказывается, если представлять начальство обнаженными, то становится не так скучно выслушивать их речи о повышении дисциплины и о понижении затрат по случаю кризиса.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 21.

Про деньги. Можно ожидать крупных финансовых поступлений. В среду желательно не назначать важных деловых встреч и не заключать сделок. Будьте внимательны при составлении документов и отчетов. Во второй половине недели будут удачными необходимые покупки.

Про любовь. Все прекрасно в ваших давних и прочных отношениях, если вы не будете ревновать любимого человека, то вашей паре ничего не будет грозить. Назначенное на воскресенье свидание будет удачным.

Про интим. Вы подпали под влияние Венеры, поэтому всю неделю будете особенно женственны. Не отказывайте себе в маленьких, но таких приятных удовольствиях, как ароматы, нежное белье, быть может, даже маленький коктейль или пирожное. Именно такие мелочи позволят вам настроиться на нужную интимную волну и почувствовать вибрации вашего любимого мужчины. Мужчины-Весы также будут особенно нежны на этой неделе.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 21.

Скорпион (24.10−22.11): Эта неделя может дать Скорпионам несколько важных жизненных уроков. Многих можно будет увидеть в крайне разношерстной компании. Их хорошее отношение к друзьям и партнерам будет носить «собственнический» характер, то есть зависеть от того, в какой мере люди принимают их систему ценностей. Вероятно, что многие Скорпионы окажутся перед сложным жизненным выбором. Возможны страдания из-за нравственной и моральной нечистоплотности окружающих.

Про деньги. Ваше финансовое положение улучшится, это способствует желанию приобрести что-нибудь новое для себя и для дома. Также стоит отправиться в отпуск. Вы можете позволить себе не экономить.

Про интим. Вам вновь придется разбираться в чужих постельных шалостях, причем с большей долей вероятности в них окажутся замешанными любимое детище или иные юные родственники. Не исключено также, что вам придется учить сексуальному уму-разуму младших товарищей — так что быстренько вспоминайте все азы «плохого», что вам известны, а еще лучше сначала повторите на практике то, чему будете обучать молодежь.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 24.

Стрелец (23.11−21.12): Возможны обострения хронических заболеваний. Опасны перегрузки, неоправданный риск. Негативный опыт жизни некоторых Стрельцов не позволит им начать жизнь в новом качестве, приблизить к себе высоконравственных людей. Неделя предполагает уединение, одиночество и сосредоточение на духовных проблемах. Душевное равновесие может быть нарушено из-за ошибок и просчетов в сфере профессиональной деятельности. Ситуацию осложнят происки недоброжелателей или неверное истолкование информации.

Про деньги. Неделя в целом обещает прибыль. В понедельник можно ожидать новых денежных поступлений. Однако в этот день лучше не подписывать никаких договоров. В четверг у вас будет шанс проявить себя с профессиональной стороны.

Про любовь. Вам не кажется, что ваше свободолюбие и боязнь ответственности терзает не только вас, но и любимого человека? Звезды говорят, что бесконечно так продолжаться не может. Постарайтесь все же что-то решить. Иначе не исключен разрыв.

Про интим. Стрельцы в ближайшие дни будут грезить наяву, а ночью увидят во сне все свои сексуальные фантазии, причем уже исполнившимися. В результате они окончательно запутаются, где сон, где явь, и что вообще происходит. Но нет худа без добра, и подобная катавасия может придать смелости некоторым Стрельцам и в самом деле реализовать свои мечтания.

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 19.

Козерог (22.12−20.01): Неделя связана с преобразованием мужской энергии. Большинство Козерогов будет предрасположено только к выполнению повседневных обязанностей. Благоприятная неделя для духовного прозрения, преодоления сомнений. Холодность и сдержанность в проявлении чувств создаст полосу отчуждения в личных отношениях Козерогов-мужчин.

Про деньги. Ваши запросы, похоже, не соответствуют реальным возможностям, постарайтесь реально оценивать средства, которыми вы сможете распорядиться. Кредиты брать не время.

Про любовь. На этой неделе вас ожидает романтическое знакомство. Похоже, это произойдет в дороге или на отдыхе, и это просто улыбка фортуны. Ловите удачу за хвост. Может последовать увлекательный и бурный роман, который принесет вам незабываемые впечатления.

Про интим. Звезды подчеркивают, что на данном этапе вашей жизни окружающие склонны больше обращать внимание на ваши деловые качества и интеллектуальные способности, нежели оценивать вас с точки зрения сексуальной привлекательности. Но это не означает, что интимная сфера окажется у вас ненасыщенной. Просто если вы сможете выигрышно подать себя, сыграв как раз на притягательности облика талантливой сильной личности, то, бесспорно, вокруг образуется даже очередь желающих вас соблазнить.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 24.



Водолей (21.01−19.02): Противоречивая, двойственная неделя. Начало недели может ознаменоваться резкими переменами. Причиной этого могут быть неприятное известие, обман, измена или предательство. Вторая половина недели раскроет новые возможности и придаст импульс для дальнейшей деятельности. Успех Водолеев будет зависеть от их гибкости и умения приспосабливаться к новым условиям. Представители этого знака могут получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в выгодном проекте.

Про любовь. На этой неделе не стоит ничего требовать от любимого человека, даже если ваши претензии более чем обоснованы. Все равно ничего путного не добьетесь, а отношения испортите. Суббота — удачный день для встреч и свиданий, в том числе с людьми с сайта знакомств.

Про интим. Водолеи будут заниматься любовью по полной программе — и устроят настоящий праздник для своих спутников жизни. В конце концов те даже не будут знать, куда от них сбежать. А все потому, что Водолеи могут терять чувство меры: они готовы заниматься сексом до потери сознания — от голода, например.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 21.

Рыбы (20.02−20.03): Рыбы рискуют упустить что-то важное в своей жизни. Вероятны потери, расставания, разногласия с близкими людьми. Неделя благоприятна для объединения людей, проведения конкурсов и соревнований. Руководствуясь идеей добра и справедливости, Рыбы могут объединить вокруг себя единомышленников. Однако существует опасность того, что они будут заблуждаться.



Про деньги. Финансовое положение будет стабильно. Отдайте старые долги и почувствуйте облегчение. На работе от вас потребуется исполнительность и дипломатичность.

Про любовь. Вы очаруете окружающих и позволите вовлечь себя в романтическое приключение, которое может не только принести радость, но и заставит вас задуматься о будущем. Похоже, пришло время многое поменять.

Про интим. Ищите и обрящете — эта прописная библейская истина снова оправдается. Тот, кто ищет приключений на свою голову (и другие эрогенные зоны), тот, как известно, обязательно их найдет. Но лучше всего у вас нынче ищутся приключения на верхнюю часть спины, запястья и мочки ушей.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 20.