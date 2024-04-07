Стрельцам наконец улыбнется Фортуна, а Весы будут настроены на романтику

Овен (21.03−20.04): Эта неделя одна из самых важных в году, если у вас есть какие-то конкретные планы. Будьте активны всю неделю, и особенно — в пятницу. В этот день решайтесь на самое важное, но предчувствуйте последствия. Разговоры по душам могут вызывать бурные чувства, сопротивление, но пока лучше не торопиться с оценками. Интенсивные переживания делают вас привлекательными, вы можете настоять на своем. Но только не в эти выходные, которые лучше провести как можно спокойнее.

Про деньги. Сейчас крайне нежелательно давать деньги в долг. Во все дни, кроме вторника, можно без опасений назначать деловые встречи и решать вопросы финансово-экономического характера, а вот во вторник можно серьезно просчитаться и обмануться. В пятницу не забудьте оплатить накопившиеся коммунальные счета.

Про любовь. В отношениях с противоположным полом вам важно будет проявить чуткость и отзывчивость, так как такое поведение сделает вас привлекательнее. Конец недели — хороший период для романтических встреч.

Про интим. Овнам наверняка захочется на этой неделе совместить сексуальные занятия с мистическими. Вы будете испытывать повышенный интерес к тантрическому сексу вкупе с духовными переживаниями с нотками эротического экстаза. Правда, далеко не каждый партнер/партнерша будет готов/готова разделить с вами этот опыт. Так что будьте готовы наслаждаться в одиночку — или находить единомышленников на специальных форумах.

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 11.

Телец (21.04−21.05): Используйте начало недели для решения материальных вопросов и покупок. Нет ограничения в делах, и окружающие склонны видеть в вас оплот стабильности. То, что вы начнете в это время, получит благоприятный импульс и со временем принесет пользу. В субботу возможны самые неожиданные события. Избегайте опасных и травмирующих ситуаций. Этот день может стать точкой отсчета для развития нового направления вашей деятельности или важных перемен в партнерстве.

Про деньги. Постарайтесь быть внимательнее, есть риск забыть и упустить нечто важное. Во вторник и субботу возможны удачные покупки. Но не спускайте все деньги на шопинг и развлечения.

Про любовь. Удача вам сопутствует, неожиданное знакомство может обернуться большим чувством. Только не торопите события, они будут разворачиваться постепенно. Сначала вам нужно узнать друг друга получше.

Про интим. Не пытайтесь обмануть судьбу: тот человек, которому вы давно симпатизируете, вам совершенно не подходит. И как бы вы ни старались и не соблазняли эту ледышку, он/она не растает и не поддастся вашим чарам. И слава богу: все равно в постели у вас ничего не получится!

Благоприятные дни: 9, 11; неблагоприятные: 10.

Близнецы (22.05−21.06): Со среды наступит переломный момент в делах. Вы сможете проявить организаторские способности или реализовать важную часть своих намерений. Если вы активно развиваете какую-то тему, то события вокруг нее достигнут кульминации в пятницу. Может состояться разговор, который поможет обеим сторонам достичь ясности и четко расставить акценты в отношениях. Лучше решать в это время деловые вопросы, а в личной жизни пока оставить все без изменений.

Про деньги. Все финансовые проблемы решатся. У вас появятся новые возможности и незапланированные деньги. Вы почувствуете себя обеспеченным человеком.

Про любовь. Ваше внутреннее равновесие плавно трансформируется в гармоничные отношения с партнером. Вы не будете сомневаться в том, что любите и любимы. Ваш избранник порадует вас неожиданным свиданием или подарком.

Про интим. У женщин-Близнецов появится шанс на своем опыте проверить утверждение Фаины Раневской: «Если женщина идет с опущенной головой — у нее есть любовник. Если женщина идет с гордо поднятой головой — у нее есть любовник. Если женщина держит голову прямо — у нее есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!» Ваш любовник заставит думать о себе день и ночь — но в каком ключе, звезды, увы, отмалчиваются. Мужчин ждет спокойная в сексуальном плане неделя. Но не грустите, следующая будет интереснее.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 11.

Рак (22.06−22.07): На этой неделе вы получите много новой информации. Обязательно подумайте, как ее применить с пользой. Вы становитесь координатором и посредником, и прекрасно справитесь с развитием сразу нескольких направлений. Старайтесь содержать в порядке нужные документы и свое рабочее место. Еще одной важной темой на этой неделе будут домашние дела и отношения с близкими. В понедельник и вторник можно делать приобретения в дом, особенно украшения и предметы комфорта.

Про деньги. На этой неделе особых финансовых проблем не предвидится, поскольку, помимо обычных доходов, многие представители этого знака могут рассчитывать на поддержку партнеров или близких людей. В выходные стоит отправиться по магазинам.

Про любовь. Вы можете оказаться во власти сильных чувств и бурных эмоций. Вам будет трудно находиться далеко от любимого человека. Пятница — ключевой день в испытании отношений, от него будет завить то, как они станут развиваться в дальнейшем.

Про интим. На Раков нападет молчаливость — как раз в то время, как их спутники/спутницы, наоборот, захотят поговорить о своих возвышенных чувствах. И пока ваши избранники/избранницы разливаются соловьем и растекаются мыслью по древу, вы станете не на шутку нервничать: ну когда же мы перейдем от слов к делу?

Благоприятные дни: 8, 14; неблагоприятные: 12.

Лев (23.07−23.08): Вы легко достигнете поставленных целей в начале недели. Но лучше двигаться по «накатанной колее», не пытаясь убедить партнеров или клиентов в том, к чему они еще не готовы. Решайте материальные вопросы, чтобы расширить свои возможности. Сделайте в начале недели несколько приятных приобретений лично для себя. И сразу думайте о том, как компенсировать свои расходы. Сейчас вы можете заложить основы дела, которое через время начнет работать на вас.

Про деньги. На понедельник весьма нежелательно планировать важные деловые встречи, лучше перенести их на другой день, например, среду или четверг. Во вторник и воскресенье не уезжайте далеко от дома, это грозит только расходами.

Про любовь. Изменение имиджа повлечет за собой головокружительный успех. Запутанная ситуация прояснится и позволит перейти вашим отношениям на новый жизненный виток. Пятница и суббота — удачные дни для встреч наедине.

Про интим. Зодиакальный прогноз для Львов туманно указывает на всевозможные препятствия на пути к удовлетворению ваших тайных желаний. В самый неподходящий момент на пороге нарисуются родственники, желающие знать: «а что это вы тут делаете, и кто, собственно, это молодой человек/девушка?» Либо канализацию у соседей прорвет, и все это «счастье» начнет капать на ваши головы опять-таки в самый разгар занятий любовью. Сохраняйте чувство юмора и присутствие духа — и тогда вам точно никто не сможет помешать!

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 14.

Дева (24.08−23.09): Не пропустите эту неделю, если у вас есть планы, готовые для воплощения. Для серьезной работы и решения финансовых вопросов благоприятны понедельник и вторник. Со среды занимайтесь поиском нужной информации, связей, ведите переговоры и переписку с партнерами. В пятницу можно заключать договора или предпринимать другие решительные шаги, которые будут означать начало нового этапа в вашей работе. В личной жизни это хорошее время для откровенного разговора.

Про деньги. Не бросайте денег на ветер, тогда и вашему финансовому положению ничего не грозит. Осторожнее с новыми предложениями от деловых партнеров, полученными в начале недели, они могут вас вовлечь в весьма щекотливую ситуацию. Могут возникнуть определенные трудности с налоговыми органами.

Про любовь. Пик вашей эмоциональности и недоразумения в ваших отношениях позади, прислушайтесь к голосу разума, не ревнуйте без причины. Среда и воскресенье — лучшие дни для встреч и романтических свиданий.

Про интим. Чтобы быстрее соблазнить того/ту, за кем вы так долго охотитесь, послушайте совета звезд. Приготовьте место для засады и замаскируйтесь. То есть сделайте вид, что вам все равно, и ни о чем таком вы вовсе не думаете. А в гости предмет вашего вожделения пригласили вовсе даже просто так. Чайку попить. Дальше все должно идти по плану. Чай с ложкой коньяка, внезапно погасший свет (попросите соседей вырубить пробки в подъезде), поиски свечей в темноте... Дальнейшие детали придумайте сами.

Благоприятные дни: 10, 12; неблагоприятные: нет.

Весы (24.09−23.10): Планируйте все важные мероприятия на первую половину недели. Это благоприятное время для того, чтобы закрепить договоренности и начать реализацию своих планов. В пятницу и субботу планеты могут преподнести вам неожиданные сюрпризы. Принимать решения и действовать придется быстро и точно. Не ищите себе дополнительных проблем, не рискуйте, но не ограничивайте себя в творчестве, в чем бы оно ни выражалось. В личных отношениях сохраняйте спокойствие.

Про деньги. Если вы дали слово, то сдержите его. Это упрочит вашу репутацию и стабилизирует ваше финансовое положение. В бизнесе вам сопутствует удача. Сделки, связанные с недвижимостью, порадуют вас в конце недели.

Про любовь. Ваша излишняя страстность может быть неправильно истолкована. Интересное знакомство возможно в пятницу. Оно прибавит вам уверенности в собственных силах и настроит вас на новые романтические отношения.

Про интим. Те Весы-дамы, что еще до сих пор не обзавелись детьми, имеют все шансы забеременеть на этой неделе. Звезды предвещают, что зачатые в это время отпрыски будут духовно развитыми и необыкновенно общительными. Если же дети пока что не входят в ваши планы, примите повышенные меры по предохранению от беременности. Весы-мужчины будут очень чувственны на этой неделе, не упустите свой шанс получить массу удовольствия!

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 13.

Скорпион (24.10−22.11): Не торопите события. Сейчас вам нужно больше внимания уделять мероприятиям, полезным для здоровья. Впереди несколько сложных и очень важных для вашей работы и карьеры месяцев, поэтому, к переменам нужно прийти с восстановленными силами. Подумайте, в каких изменениях нуждается ваш имидж и сделайте визиты в салоны и магазины в начале недели. В пятницу в фокусе внимания будут личные и любовные отношения. Интуиция вас не подведет, когда придется принимать решения.

Про деньги. Финансовое положение будет постепенно улучшаться. Вам предложат повышение по службе. В четверг вас могут ожидать приятные сюрпризы. В пятницу вероятна крупная прибыль.

Про любовь. Вы сейчас загадочны, романтичны, просто неотразимы. И в то же время по степени неприступности подобны крепости. Учитесь не только принимать любовь, но и отдавать ее. Это путь к счастью.

Про интим. От вашего решения будет зависеть судьба, как минимум, нескольких человека: ваша, человека, которого вы любите, и судьба вашего ребенка (имеющегося или будущего). В любом случае, что бы вы ни выбрали, знайте, что через пару лет вы будете с глубокой нежностью и созерцательной улыбкой вспоминать это время. И предаваться размышлениям: «Интересно, что случилось бы, если б тогда мне пришлось поступить иначе?»

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 10.

Стрелец (23.11−21.12): Вам предстоит справляться с большой нагрузкой на работе, но все же не ограничивайте свою активность только рабочими задачами. Больше времени уделяйте общению. Чувства могут получить сильный импульс к высвобождению. Вторая половина недели даст возможность решить некоторые волнующие вопросы. Возможна неожиданная встреча с тем, с кем предстоит возобновить контакт.

Про деньги. Относитесь разумно к деньгам. Не тратьте лишнего, но и скупердяем быть не стоит. При необходимости рассчитывайте на помощь близких. Фортуна будет улыбаться вам, возможно, вы сможете выиграть в лотерею.

Про любовь. На этой неделе ваша личная жизнь может оказаться более захватывающей, чем самый интересный роман. Однако для счастливого финала вы должны думать не только о себе и своих удовольствиях.

Про интим. Неделя выдастся богатой на случайные встречи и восхищенные взгляды, что обязательно принесет свои плоды — вы словно расцветете под лучами солнца. И внутри начнет расти маленький бутон желания и любви, медленно-медленно распускаясь...

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 11.

Козерог (22.12−20.01): В первой половине недели вы можете удачно решить некоторые финансовые вопросы. Приятные впечатления вас ждут не только на работе, но и в свободное время, которое можно наполнить романтикой и творчеством. Сделайте долгожданное приобретение или устройте семейный ужин, чтобы порадовать своих близких. В пятницу вас ждут сюрпризы. Возможны неожиданные расходы, не исключены и потери. В выходные ограничьте круг общения; лучше провести это время на природе.

Про деньги. Обратите внимание на новую информацию, которую вы услышите в начале недели, она будет способствовать повышению уровня вашего благосостояния. В четверг вам, похоже, выпишут премию.

Про любовь. В ваших чувствах не все так однозначно, то вы расстраиваетесь, то радуетесь. В начале недели любимый человек может вас разочаровать, но уже на следующий день вы поймете, как он вам дорог.

Про интим. Козероги на этой неделе должны проявить в постели фантазию, иначе ваш партнер/партнерша заскучают и начнут поглядывать по сторонам. А точнее налево. Будьте ярче, экспрессивнее и любовник/любовница непременно это оценит.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 13.

Водолей (21.01−19.02): Неделя предстоит насыщенная, и самым ценным качеством будет умение быстро наводить порядок в делах и систематизировать информацию. Старайтесь наладить свой график работы так, чтобы у вас оставалось время для личных дел и заботы о здоровье. Пригласите своих друзей на природу. В пятницу и субботу могут произойти события, которые заставят вас по-другому оценить своих близких.

Про деньги. На этой неделе в финансовой сфере можно ориентировать себя на высокие достижения. Возможна прибыль от проделанной в прошлом работы, вы заключите удачные сделки с хорошими перспективами. Однако возрастает и риск конфликтов на работе.

Про любовь. Не стоит отдаляться от партнера только потому, что у вас разные взгляды на некоторые жизненные вопросы. Повремените с окончательными выводами. Пойдите на компромисс ради любимого человека.

Про интим. Водолеи могут пожелать пощекотать нервы себе и окружающим: например, собрать в одном месте всех своих бывших возлюбленных — чтобы потом, ухмыляясь, расхаживать среди них и прислушиваться к их неловким беседам. А вот нынешнего своего партнера/партнершу они вряд ли захотят ставить в такое неловкое положение — поэтому, скорее всего, оставят дома.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 10.

Рыбы (20.02−20.03): Это удивительное время, когда перед вами могут открыться новые горизонты там, где вы этого совершенно не ждете. В начале недели есть возможность обсудить с партнерами перспективы совместной деятельности, заключить выгодную сделку, контракт. В пятницу и субботу создайте вокруг себя творческую обстановку. Вашим преимуществом в неожиданном повороте событий будет интуиция, которая подскажет, как себя вести. Что бы ни происходило, старайтесь извлечь из этого пользу.

Про деньги. Инициатива, оригинальность и новизна предложений — вот путь к успеху. Проявите активность, не прячьтесь за спинами коллег. Все ваши усилия окупятся с лихвой, укрепив ваше финансовое положение.

Про любовь. Возможна встреча с интересным и привлекательным человеком, которая может изменить всю вашу жизнь. Не держитесь за прошлое, идите дальше.

Про интим. Рыбам грозит красивая романтичная игра с продолжением. Это тот редкий случай, когда «несколько раз» да еще и с перерывами на вино и приятный разговор... Другое дело, что далеко не у всех найдется соответствующий для этого бой-френд или подружка. Так что будьте готовы, что все вышесказанное вы действительно получите: но только в кино, которое вам придется смотреть на ночь, запивая горячим чаем с лимоном и медом — для профилактики настроения, разумеется.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 9.