Водолеи, не ревнуйте и не обижайтесь на своих любимых! Раки, берегите кошелек!

Овен (21.03−20.04): Вы можете лидировать, соревноваться с окружающими, активно продвигать свои проекты, и все это доставит вам истинное удовольствие. Но остерегайтесь критиковать своих деловых и личных партнеров в среду, иначе не избежать серьезных столкновений. Займитесь практическими делами, сделайте в доме преобразования, создайте комфортную обстановку. До субботы ничего нового не начинайте. Если появится стимул заняться своей фигурой и внешностью, то сразу и приступайте, иначе скоро на это у вас останется значительно меньше времени.

Про деньги. В понедельник вероятны денежные поступления, а вторник принесет интересные профессиональные предложения. В четверг вам лучше не рисковать наличностью и не брать кредиты. Деловая встреча в пятницу обещает оказаться удачной.

Про любовь. Пришло время вам уединиться, хотя бы ненадолго, и разобраться в своих мыслях, чувствах и претензиях. Не требуйте от своего любимого человека больше, чем он может или хочет вам дать, а то ведь обидится и не даст вообще ничего.

Про интим. Наслаждаться качественным сексом Овнам на этой неделе будет все время что-то мешать. Но не реальные причины, а всякие надуманные обстоятельства, которые постоянно будут «пиликать» в голове и отвлекать от самого важного. И все попытки расслабиться, особенно с помощью алкоголя, потерпят крах — ибо после употребления спиртного «пиликанья» только усилятся.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 16.

Телец (21.04−21.05): Между вашими желаниями и их реализацией может стоять тревога, что приобретая новый опыт, вам с чем-то придется расстаться. Эта неделя одна из ключевых в году, когда предстоит сделать выбор — с кем и в каком направлении двигаться дальше. Тенденции благоприятны, и вы справитесь с любыми проблемами и нагрузками. Новое партнерство или перемены в уже сложившихся отношениях наполнят вас вдохновением и энергией. Продолжайте уделять должное внимание материальным вопросам, поскольку именно это дает вам возможность уверенно смотреть в будущее.

Про деньги. На этой неделе могут появиться возможности на работе, которые упрочат ваше материальное положение. В среду или четверг возможны денежные поступления, правда, похоже, меньше, чем вы ожидали.

Про любовь. Постарайтесь быть мудрее, лучше отойти в сторону и спокойно посмотреть на ситуацию, подождать, пока эмоции остынут и тем самым прекратить взаимные обиды в вашей паре.

Про интим. Тельцы на этой неделе готовы шутить и фантазировать напропалую! Их очень увлечет какое-нибудь приключение с эротическим уклоном. В общем, устройте им что-нибудь для щекотания нервов — и Тельцы по-особенному отблагодарят вас.

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 21.

Близнецы (22.05−21.06): Вы находитесь в лучшей форме и можете насладиться участием в жизни коллективов, с которыми связаны ваша деятельность, интересы и увлечения. Впереди у вас период, который принесет много перемен и новых возможностей. Но до субботы постарайтесь довести до завершения уже начатые дела или отдельные их этапы. Собирайте нужную информацию, заводите полезные знакомства, выполняйте взятые на себя обязательства. Сейчас важно укрепить свои позиции и заручиться поддержкой на будущее. В выходные можете начинать все, что посчитаете нужным.

Про деньги. Велика вероятность появления новых источников доходов. Откроются отличные перспективы в бизнесе, работе и в творчестве, позволяющие значительно улучшить ваше материальное положение. Ощущение финансовой стабильности прибавит вам уверенности в своих силах.

Про любовь. Вам хочется любви и праздника. И это будет в вашей жизни. Звезды говорят, что ваши чувства сильны и взаимны. И вы будете вместе с тем, кто вам нужен.

Про интим. У Близнецов на этой неделе активна задняя поверхность тела — то есть та, которую вы обычно не видите. Попросите вашего ненаглядного/ненаглядную для начала почесать или погладить вам спинку. Также очень чувствительными окажутся такие эрогенные зоны, как поясница, задняя поверхность бедер и коленей — их можно и нужно нежно помассировать, и лучше — не только с помощью рук…

Благоприятные дни: 17, 20; неблагоприятные: 15.

Рак (22.06−22.07): Пришло время оценить некоторые из ваших связей и решительно постоять за свои права. Интуиция подскажет вам, за какие рамки лучше не выходить. Возможны перемены в личном и деловом партнерстве. Серьезный разговор в среду поможет выйти на новый уровень взаимопонимания и определиться с планами на будущее. Вряд ли вы найдете более подходящее время, чтобы избавиться от ненужных связей и отношений. Самое главное — определиться с приоритетами и помощниками, на которых можно рассчитывать.

Про деньги. Финансовое положение достаточно стабильно, вы ощутите себя профессионалом. Будьте предельно внимательны с бумагами и договорами. Берегите кошелек и опасайтесь обмана в среду. В пятницу начальство вас похвалит.

Про любовь. На этой неделе вам придется несколько умерить свои амбиции. Капризы, даже если раньше они казались милыми и немедленно выполнялись, сейчас совершенно неуместны. Теперь ваша очередь стараться угодить своему избраннику.

Про интим. В ближайшие дни не исключено, что вы почувствуете большую усталость, чем обычно — сказываются перегрузки предыдущей недели. Чтобы вернуть радость жизни и не превратиться в бесчувственное бревно, пейте больше какао, ешьте шоколад и делайте себе и любимому мужчине/женщине массаж с маслом какао. Этот природный афродозиак еще и уровень эндорфинов поднимает.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: нет.

Лев (23.07−23.08): Вклад друзей в вашу жизнь сейчас будет заметным. Не отказывайтесь от встреч, общения и помощи, если она вам необходима. На этой неделе придет к завершению какая-то важная для вас тема или вы сможете достичь внутреннего ощущения определенности. Это время давать ответы себе и не игнорировать мощный стимул к освобождению от всего, что вас не устраивает. Романтические настроения могут настойчиво заявлять о себе, и если это совпадает с вашими планами, то теперь действуйте смелее.

Про деньги. В начале недели вероятны денежные поступления, но не ожидайте слишком многого, радуйтесь тому, что есть. В пятницу вероятен приятный сюрприз, если только вы окажетесь в нужном месте в нужное время. В воскресенье будут удачными покупки, только не пожалейте времени на выбор.

Про любовь. Не позволяйте себе забывчивости и невнимания по отношению к любимому человеку. Ну, а если он уже обиделся на вас, не поленитесь сделать первый шаг, чтобы загладить свою вину.

Про интим. У Львов в ближайшие дни на уме только хиханьки да хаханьки. Имейте в виду, что вашу легкомысленность обязательно заметят внимательные кумушки у подъезда или из соседнего подразделения на работе. Ваш непринужденный флирт с коллегами противоположного пола (даже если на самом деле вы ничего серьезного не имели в виду) молвой будет преувеличен во сто крат.

Благоприятные дни: 20, 21; неблагоприятные: 17.

Дева (24.08−23.09): Сосредоточьтесь на том, что для вас важнее всего и с самого начала недели активно продвигайте свои идеи или проекты. Окончательные переговоры, оформление соглашений хорошо пройдут в понедельник и вторник. Параллельно может развиваться еще какая-то важная тема. Вас ждут неожиданные повороты в отношениях со значимыми фигурами. Поступайте по совести, избегайте очевидных соблазнов, и, где нужно, соблюдайте дистанцию. Если в пятницу вы сумеете обойти все острые углы, то в выходные ваше настроение заметно улучшится.

Про деньги. Возможны крупные траты на детей или родителей. Постарайтесь беречь свою деловую репутацию, не опаздывайте, не пропускайте сроки сдачи проектов. Четверг удачен для заключения сделок.

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком изменились, причем в лучшую сторону. Они могут стать еще лучше, если вы не поддадитесь искушению и сохраните благоразумие. Не стоит даже смотреть налево.

Про интим. Эротические пристрастия Дев лежат в недосягаемых для большинства других людей сферах — в эстетических наслаждениях и искусстве. Проще говоря, вы готовы предпочесть поход в музей или на выставку сколь угодно долгому акту физической любви. Впрочем, это вполне оправданно: выставка в любом случае окажется приятнее и полезнее.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 15.

Весы (24.09−23.10): Если вы влюблены или чем-то серьезно увлечены, то на этой неделе ваши чувства подвергнутся испытаниям. Положение планет может породить страстный любовный роман, за которым последует разочарование. Поэтому доверьтесь своей природной склонности тщательно взвешивать последствия поступков. Обратите внимание на свое здоровье. Сейчас уязвимы почки и вероятны инфекционные заболевания. Не перегружайте себя спортивными тренировками, но больше времени уделите правильному, сбалансированному питанию.

Про деньги. Средства есть, так что вы вполне можете позволить себе шопинг и порадовать себя и близких приятными приобретениями. В субботу вероятны подарки и премии.

Про любовь. Эта неделя будет идеальным плацдармом для того, чтобы обрести счастье в личной жизни. Вам придется научиться охранять и оберегать свое сокровище от любопытных глаз и ушей. Подумайте о романтической встрече и ваше желание обязательно сбудется.

Про интим. Наибольший прилив возбуждения вы ощутите, когда будете готовить. Так что, варя любимому/любимой кашу или жаря утром яичницу — постарайтесь поскорее расправиться с готовкой и быстро перейти к сексу. Ну, чтобы запал не растерять. В конце концов, нормально позавтракать вы оба сможете и в кафе возле работы!

Благоприятные дни: 19, 20; неблагоприятные: 21.

Скорпион (24.10−22.11): Обязательно находите способы снять стресс, иначе нагрузка на работе и страсти в личных отношениях могут выбить вас из колеи. Эта неделя подведет итог под важной для вас темой, но одновременно готовьте условия для перехода на новый уровень в делах или отношениях. Сделайте паузу, чтобы разобраться в том, чего на самом деле хотите и оцените свои возможности. В пятницу вы можете оказаться перед сложным выбором. Не нарушайте обязательств и не поддавайтесь лести. Но не теряйте возможность извлечь пользу и из кризисной ситуации.

Про деньги. Во вторник вам сделают предложение, которое вы давно ждали. Вы получите работу мечты. Коллеги и начальство вас явно ценят. Четверг хорош для любых финансовых начинаний, все предпринятое будет иметь успех. Суббота — удачный день для похода по магазинам.

Про любовь. Вы можете почувствовать себя неудачником, причем винить в досадном положении, сложившимся на личном фронте, кроме себя самого будет некого. Однако у вас есть шанс всё исправить.

Про интим. Дерзайте попробовать себя в любовно-эпистолярном жанре — и да воздастся вам от Амура и Афродиты. Начать неделю в правильном ключе помогут записки фривольного содержания, которые вы приготовите заранее и подложите любимому/любимой в кошелек, в карман куртки — да в любое укромное местечко, и чем больше, тем лучше!

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 19.

Стрелец (23.11−21.12): Наступил переломный момент, и придется одни дела доводить до конца и одновременно вести переговоры о том, что вас интересует в перспективе. Постарайтесь выглядеть убедительно и больше внимания уделяйте деталям, если хотите реализовать свои планы. В пятницу осторожность не помешает тем, кто родился в начале декабря. Будьте внимательны в поездках и не конфликтуйте с начальством. С субботы у вас появляется возможность начать писать какую-то часть своей истории с чистой страницы. Поэтому заранее распланируйте свои действия на ближайшее время.

Про деньги. Сложившаяся ситуация не располагает к крупным приобретениям. Чтобы сохранить финансовую стабильность, желательно планировать траты и не увлекаться развлечениями. В четверг вы получите выгодное предложение.

Про любовь. Вам необходимо сохранять душевное равновесие и не позволять эмоциям захлестнуть вас. Постарайтесь не доводить ваши отношения до конфликтов, особенно напряженными будут вторник и среда. Впрочем, после бурного начала недели может наступить затишье и перемирие.

Про интим. Аккуратнее — ваши дамы/кавалеры склонны воспринимать буквально даже самые прозрачные намеки на интим. Если вы только того и добиваетесь — тогда будьте готовы оказаться атакуемыми повсюду, где застанет вас случай — на улице, на работе, в автомобиле или даже в гостях. Если же в ваши планы вовсе не входит немедленное соитие на глазах у кучи народа — тогда держите рот на замке и ограничьтесь легким пожатием рук и кокетливыми взглядами.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 15.

Козерог (22.12−20.01): На этой неделе вы сможете получать удовольствие от самого процесса работы. Если у вас есть возможность влиять на ход дел и что-то менять по своему усмотрению, то для этого сейчас благоприятное время. Полезно будет расширить связи и провести переговоры о дальнейших перспективах. Дома сделайте до пятницы генеральную уборку, разложите все по полочкам и создайте ощущение комфорта. Это поможет сохранять состояние внутреннего равновесия во всех важных ситуациях, а эта неделя будет богата на события и в деловой, и личной жизни.

Про деньги. Неделя, если судить по расположению звезд, будет наполнена оформлением документов и заключением договоров. Постарайтесь не связываться с сомнительными партнерами. В среду не стоит планировать деловых встреч. Пятница — прекрасный день для существенных приобретений и отдачи долгов.

Про любовь. В начале недели обратите внимание на свой имидж. Одевайтесь модно и стильно, растянутые джинсы и мятые рубашки не сделают вас сексуальнее и привлекательнее.

Про интим. Представители вашего знака зодиака призваны на этой неделе нести в свет знания, полыхающие огнем светлого, доброго, вечного! А что может быть более вечным, светлым и добрым, чем алфавит? Смело посвятите несколько дней тому, чтобы научить вашего возлюбленного/возлюбленную эротично выговаривать ту или иную букву. Особенно хорошо должны пойти гласные. Впрочем, некоторых очень возбуждает картавое французское «р-р-р» или мощный выдох на слог «ха»...

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 16.

Водолей (21.01−19.02): На этой неделе ставьте себе только реальные и достижимые цели. Спокойно отнеситесь к попыткам нагрузить вас дополнительной работой. Сумейте поставить окружающих на место, но не отказывайтесь от того, что считаете выгодным. В личной жизни возможны неожиданные перемены, если вы за работой перестали обращать внимание на просьбы и желания любимого человека. Особенно будьте внимательны в пятницу, не рискуйте тем, что представляет для вас ценность. В выходные нет ограничений, если вы что-то задумали. Найдутся и желающие вам помочь.

Про деньги. Если вы затеяли ремонт в квартире, то можете не переживать по поводу расходов, денег на него вам хватит. А вот поход по магазинам одежды и обуви грозит основательно подорвать ваш бюджет, лучше отложить это мероприятие.

Про любовь. Во вторник наберитесь терпения и постарайтесь не обращать внимания на обидные слова того, кого любите. Велика вероятность размолвки на почве ревности. Если же вы сумеете обойти этот подводный камень, всё у вас будет хорошо и гармонично.

Про интим. Водолеи узнают, почем фунт лиха и где раки зимуют. Ибо они сейчас расплачиваются за свое легкомыслие и длинный язык. Не исключено, что ваши партнеры узнают о ваших шалостях, а может быть, даже решат вас наказать. Впрочем, почему бы и не разнообразить ваши постельные игры легким БДСМ?

Благоприятные дни: 18, 21; неблагоприятные: 16.

Рыбы (20.02−20.03): Тщательно планируйте свою работу и не начинайте следующее дело, если у вас есть какие-то невыполненные «хвосты». Особенно, если это вызывает у вас чувство беспокойства. Неделя благоприятна для завершения дел и наведения порядка. С выходных у вас появятся новые планы, поэтому, найдите время позаботиться о своей внешности, а во вторник или субботу сделайте запланированные покупки. Будьте благоразумны в личных отношениях и не позволяйте себе экспериментов с чувствами тех, кого вы любите. Ваше терпение и мудрость будут оценены по достоинству.

Про деньги. Ваши финансовые ресурсы сейчас весьма скромны, что может огорчать вас. Однако все же нужно платить по счетам. Покупки и приобретения стоит отложить. И включить режим экономии.

Про любовь. Присмотритесь к человеку рядом с вами повнимательнее. Возможно, он гораздо сложнее и интереснее, чем вам кажется. Поговорите по душам, это поможет вам сблизиться. Постарайтесь быть нежнее друг к другу.

Про интим. «Да здравствуют водичка душистая и полотенца пушистые, а также пена для ванн и полезный для кожи бальзам!» — примерно под таким девизом Рыбы проведут эту неделю. Именно поэтому все сексуальные забавы также предполагаются не где-нибудь, а в ванной, бассейне, душе, сауне и так далее. Если же партнер/партнерша Рыб ни в какую не хочет «мокнуть», пусть хотя бы разотрет их горячим влажным полотенцем — в качестве прелюдии, или намажет увлажняющим молочком после душа.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 18.