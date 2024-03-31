К Козерогам придет новое сильное чувство, а Дев могут обмануть телефонные мошенники

Овен (21.03−20.04): Запаситесь терпением. Если у вас есть стимул, то результаты усилий на этой неделе будут впечатляющими. Даже, если вами будут двигать амбиции, вам удастся направить эту энергию на пользу делу. В первую половину недели предстоит много рутинной работы. Зато с четверга жизнь станет более интересной и разнообразной. Смело меняйте то, что вас не устраивает — личный имидж, стиль отношений, детали интерьера. Это только начало процесса перемен, но вы успеете войти во вкус.

Про деньги. Деловые предложения, которые поступят на этой неделе, сулят благоприятную долгосрочную перспективу в материальной сфере. В среду или пятницу вероятны денежные поступления, но будьте разумны и экономны в тратах, иначе деньги уйдут слишком быстро.

Про любовь. Почти всё своё свободное время вы, похоже, стараетесь посвятить любимому человеку, только не слишком идеализируйте его. Не забывайте и о своих интересах.

Про интим. Не стоит слишком полагаться на честность представителей противоположного пола и идти на поводу у своих желаний. Особенно это касается тех пар, чей роман только начался, и к утолению взаимной страсти обе стороны еще и не приступали. Имейте в виду — нет никаких гарантий, что, получив желаемое, ваш поклонник/поклонница не скроется в неизвестном направлении. А вы останетесь в недоумении и в расстроенных чувствах — что это было?

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: 7.

Телец (21.04−21.05): Торопитесь справиться с делами, до которых никогда не доходили руки. Эта неделя предполагает трудолюбие, терпение и способность сосредоточиться на том, что особенно важно. Вы работаете на свое будущее. До четверга ваша активность будет особенно результативной. Со второй половины недели могут появиться новые идеи или партнеры выступят с инициативами. Перемены пойдут на пользу, но к деталям новых проектов отнеситесь с особым вниманием. Не торопитесь с окончательными ответами, но и не игнорируйте новые возможности.

Про деньги. У вас появится сразу несколько шансов изменить к лучшему свое финансовое положение. Но долго раздумывая над проблемой выбора, вы рискуете упустить удачу. Нужно быстро принимать решение. В начале недели противопоказана суетливость и мелочность. Покупки будут удачными в субботу.

Про любовь. Ложная скромность способна отнять у вас шанс познакомиться с очень интересным человеком. Отбросьте комплексы, важно быть самим собой. А не играть чужую роль.

Про интим. Тельцам важен риск, а комфорт для них нынче — дело десятое. Соответственно, эта неделя прекрасно подойдет для занятий любовью в автомобиле. Так что скорее ищите тупичок понепригляднее и предавайтесь там возбуждающему разврату! Кстати, если у вас нет своей машины, то вполне можно попросить кого-либо из друзей покатать вас по городу. Предварительно убедившись, конечно, что друг снисходительно отнесется вашим игрищам на заднем сиденье и хоть и будет «улыбаться в усы», но останется «глух и нем».

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 2.

Близнецы (22.05−21.06): Проявляйте настойчивость там, где чувствуете перспективу и возможность развить тему в выгодном для вас направлении. Ваши аппетиты растут, и траты могут оказаться существенными. Приобретайте только необходимые вещи, особенно, если планируете дорогие покупки. Сразу думайте о том, как восстановить пошатнувшийся бюджет. На этой неделе у вас есть шанс заложить основы нового дела или провести выгодные переговоры. Лучший день для таких целей — четверг. Выходные принесут вам новые впечатления, жизнь начнет набирать обороты.

Про деньги. Неделя сулит вам финансовое благополучие, ваши доходы возрастут. Заказы и выгодные предложения будут сыпаться на вас со всех сторон. И что важно, вы не устанете, а будете продуктивно работать.

Про любовь. На этой неделе побольше времени необходимо проводить с любимым человеком. Вас ждет гармония, романтика, страсть и радость. Наслаждайтесь уединением вдвоем.

Про интим. Забудьте о всевозможных изысках и излишествах — в ближайшие дни вам придется сосредоточиться исключительно на поцелуях. Кстати, не исключено, что именно на этой неделе большая часть Близнецов с удивлением убедится, что, по сути, совершенно не умеет целоваться по-настоящему. Подойдите к делу серьезно и проработайте, как минимум, три новых техники — благо, что вам подвернется отличный «тренажер».

Благоприятные дни: 2, 4; неблагоприятные: 1.

Рак (22.06−22.07): Хорошее время для воплощения ваших замыслов. Старайтесь меньше обращать внимание на осложнения в отношениях с партнерами — общие задачи объединят вас. Заводите новые связи, находите с окружающими взаимовыгодные интересы. Сейчас ваш успех во многом определяется партнерскими программами. К выбранной цели необходимо двигаться непреклонно, не отвлекаясь на второстепенные мероприятия. Скоро в жизни появится больше разнообразия и приятных возможностей, но пока стоит пересмотреть детали дела, которое потом будет работать на вас.

Про деньги. Финансовые ресурсы ограничены, поэтому максимально рационально распоряжайтесь ими. Возможны непредвиденные расходы. Однако к концу недели вы получите весьма приличный доход. В четверг может поступить интересное предложение, не пренебрегайте им.

Про любовь. Посмотрите на сложившуюся ситуацию другим взглядом, и для вас откроется много интересных моментов. Будьте терпимее к недостаткам любимого человека, тем более, что вы тоже не идеал.

Про интим. Как известно, женщина, которая умеет и любит дарить мужчине наслаждения, надевает красивое белье или чулки даже в тот день, когда никто, вроде бы, не собирается ее раздевать. Что ж, настал именно тот случай, когда вам придется надевать свой самый соблазнительный комплект просто так — «наудачу»! А уж понравится ли «удаче» его расцветка — зависит от случая. Раков-мужчин ждет долгожданная встреча с той, кого он давно очень сильно хочет.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 6.

Лев (23.07−23.08): Несмотря на то, что будет достаточно форс-мажорных обстоятельств, старайтесь не хвататься за несколько дел сразу. Сейчас ваше внимание почти полностью сосредоточено на работе. Появляется возможность подняться выше по карьерной лестнице или улучшить материальное положение. Делайте реальные шаги в этом направлении, иначе шанс может быть упущен. Нервные перегрузки снимайте в спортзале. В личной жизни назревает переворот. И если вы лишите любимого человека внимания, то вам предстоит выслушать о себе много нового и неожиданного.

Про деньги. Время задуматься о смене работы, если зарплату вам давно не повышали, да и ваша профессиональная деятельность превратилась в рутину. Поищите другие варианты.

Про любовь. Будьте осторожны, не пытайтесь резко изменить ситуацию, иначе возможны осложнения в личной жизни. Неосторожные шаги могут привести вас к ошибке, о которой вы будете сожалеть. Не поддавайтесь соблазну. Измену не удастся сохранить в тайне.

Про интим. Всю неделю Львам чего-то смутно хочется, внутри назревает неодолимое желание выплеснуться, освободиться от странного напряжения — но разрядка никак не достигается: Возможно, вам стоит уехать куда-нибудь в лес или в «чисто поле» и покричать во все легкие — если с сексом ничего не получится?

Благоприятные дни: 3, 4; неблагоприятные: 7.

Дева (24.08−23.09): Прекрасное время для воплощения ваших планов. Поторопитесь — таких недель не так много в году. Берите разгон в делах, расширяйте сотрудничество, осуществляйте сделки. Наиболее благоприятные дни для таких целей — среда и четверг. Личные и деловые отношения сейчас имеют много точек соприкосновения. Вам хорошо с теми, с кем есть общие цели и интересы. Начиная с выходных, вы почувствуете, что дальнейший успех зависит не только от работоспособности и терпения, но и от общения с окружающими. Вам необходима хорошая разрядка и порция новых впечатлений.

Про деньги. На этой неделе есть вероятность махинаций с вашим капиталом, будьте аккуратны при общении с банкоматами, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. В четверг и воскресенье не стоит приобретать ничего нового.

Про любовь. На этой неделе вашим отношениям с любимыми ничего серьезного не угрожает. Ожидайте счастливого случая или тайного знака, который поможет разрешить имеющиеся в вашей паре проблемы и позволит достичь гармонии.

Про интим. Девам категорически запрещается сосредотачиваться на собственном теле и ощущениях. Иначе вы настолько оторветесь от реальности и забудете про партнера/партнершу, что он/она не на шутку обидится. В общем, как только замечаете, что слишком концентрируетесь на приятном тепле внутри, или вот-вот «уплывете» — так сразу внимание на него/нее!

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 6.

Весы (24.09−23.10): Ваша потребность иметь все самого высокого качества сейчас приобретает конкретный смысл. Вы знаете, чего хотите и как этого достичь. Настраивайтесь хорошо поработать. Эта неделя принесет прогресс в делах, но пока лучше ориентироваться на перспективу, совершенствовать, упрочнять и развивать. К любым серьезным переменам вы отнесетесь слишком эмоционально. Не торопитесь что-либо менять в партнерских отношениях. Ваш невинный флирт и успех у противоположного пола может оказаться испытанием для постоянного партнера.

Про деньги. На этой неделе ожидаются денежные поступления, которые дадут возможность реализовать давно намеченные планы. В среду не стоит увлекаться лотереями и ставками на спорт.

Про любовь. Возникшее на этой неделе недоразумение будет легко исправить, стоит лишь пойти на здравый компромисс. Ваше сердце оттает, и вы снова будете счастливы. Доверяйте любимому человеку.

Про интим. От ревности у вас будет темнеть в глазах, а работа станет валиться из рук. Для начала перестаньте чередовать кофе с валерьянкой, а для успокоения займитесь вечером сексом с любимым человеком. И сделайте ему/ей так называемую «привязку на оргазм»: во время оргазма нужно несколько раз незаметно, но ощутимо нажать на конкретное место на теле человека. Процедуру повторить. После пятого раза вы точно перестанете ревновать своего партнера/партнершу к кому бы то ни было!

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: 5.

Скорпион (24.10−22.11): На этой неделе вам предстоит разобраться с перспективами партнерских отношений. Договорные обязательства тоже потребуют пересмотра. Разделить с кем-то нагрузку сейчас может оказаться хорошим решением. Так вам удастся сосредоточить свои силы на деле, которое принесет очевидные результаты. Любовная жизнь обещает быть насыщенной. Вы настроены решительно разобраться в некоторых своих подозрениях, и откровенный разговор с близким человеком будет бальзамом для вашей души. Но с важными решениями подождите до следующей недели.

Про деньги. Хорошая неделя для бизнесменов, журналистов и юристов. Вы получите солидную прибыль и сможете решить денежные проблемы своими силами, не привлекая банки, друзей и родственников. Ваши доходы возрастут.

Про любовь. Временное затишье может вызвать чувство одиночества, но скоро вы опять будете вместе с любимым человеком. Не стоит торопить события, они и так склонны происходить слишком быстро.

Про интим. Возможно, что на этой неделе к вам за помощью в делах амурных обратится кто-то из ваших знакомых. Не удивляйтесь, если вам придется помогать не только советом, но и делом. Впрочем, об «утешении страждущих» в данном случае речи не идет — а, допустим, всего лишь о роли «якобы любовницы/любовника». К вам должны сладко и бурно приревновать. Совет звезд: унесите ноги вовремя!

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 2.

Стрелец (23.11−21.12): До четверга будет много работы. Наберитесь терпения, поскольку сейчас вы закладываете основы того, что принесет дивиденды в будущем. Максимум внимания уделите финансовым вопросам. Вы всегда раньше других видите цель, и в очередной раз можете стать идейным вдохновителем в своем коллективе. С четверга появятся новые идеи, но желание переключиться на личные интересы может оказаться сильнее. Приятное с полезным удастся совместить, запланировав на конец недели деловые поездки. В воскресенье выбирайте занятия поспокойнее.

Про деньги. На этой неделе стоит соблюдать режим экономии. Хотя финансовое положение стабилизируется. Вы получите весьма приличный доход. Однако тратить много точно не стоит.

Про любовь. Чем меньше вы потребуете, тем больше у вас есть шанс получить. А вот претензии, меркантильность и счеты, кто кому сколько должен, — это путь в никуда.

Про интим. Стрельцов потянет на экзотику — и чем ее больше, тем тоньше и ярче они прочувствуют наслаждение. Вполне вероятно, что их сексуальные партнеры/партнерши будут отличаться нестандартной внешностью — например, темным цветом кожи или черными как смоль волосами.

Благоприятные дни: 1, 6; неблагоприятные: 7.

Козерог (22.12−20.01): Работайте, влюбляйтесь, начинайте новые дела — неделя обещает вам успех в любом выбранном направлении. Особенно удача будет сопутствовать в первые три дня. Незаметно для себя вы сможете заложить основу для развития событий на несколько месяцев вперед. С четверга будет полезно заинтересовать своими проектами партнеров. Завязывайте новые знакомства, если чувствуете, что это расширит ваши перспективы. Но старайтесь, чтобы успех не вскружил вам голову, поскольку полоса напряженных моментов в близких отношениях уже не за горами.

Про деньги. На этой неделе плохо выполненные или незаконченные дела могут привести к финансовым потерям. Так что не срывайте сроки и не отлынивайте от должностных обязанностей. В четверг и в пятницу воплощайте свои замыслы в реальность, а не болтайте о своих планах.

Про любовь. Не исключено, что на этой неделе к вам придет новое сильное чувство. Забудьте на время о ваших амбициях и критериях оценки потенциального партнера. Слушайте свое сердце.

Про интим. Перед Козерогами открываются весьма заманчивые перспективы во всем, что касается эротических игр. В вас поистине откроется источник вдохновения и забьет фонтан идей по поводу того, как можно разнообразить ваш интимный досуг, начиная от игр в «кошки-мышки» и заканчивая «приходом сантехника» или «медсестры».

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 6.

Водолей (21.01−19.02): В последнее время вы демонстрировали чудеса работоспособности. Не останавливайтесь на середине пути к успеху. Подойдите ответственно к тем темам, от которых зависит ваше материальное положение. Если начали в доме ремонт, то займитесь самыми сложными работами. Учтите, что с четверга ваше терпение может истощиться и интересы появятся новые. Любовь начнет кружить голову. И хотя в этой теме вас ждет немало переживаний, но в нужный момент вы произведете выгодное впечатление. Готовьтесь к новому этапу в своей жизни и завершайте старые дела.

Про деньги. Неделя нестабильна в финансовом плане. Возможны денежные потери и непредвиденные расходы. Вторая половина недели будет удачнее, чем первая. Но от магазинов пока стоит держаться подальше.

Про любовь. Если вас огорчает временное затишье и одиночество, то на этой неделе есть вероятность изменить сложившуюся ситуацию. Постарайтесь не сидеть дома, сходите в кино, зарегистрируйтесь на сайте знакомств. У вас есть замечательный шанс встретить свою судьбу, только в это надо поверить.

Про интим. Непринужденность и игривость вам выдается исключительно по блату — большинство представителей вашего знака предпочтут отдаться меланхолии. Если вы из тех немногих, которые понимают, что отдаваться стоит другим, отправляйтесь-ка в ночной клуб, как в старые добрые времена, да позажигайте там как следует. Если вы человек семейный, то, так и быть, можете прихватить с собой супруга/супругу — главное, забудьте на эту ночь, что он вам законный муж/жена. А там уж — как пойдет.

Благоприятные дни: 3, 7; неблагоприятные: 5.

Рыбы (20.02−20.03): Поставьте во главу угла финансовые интересы и развивайте все темы, которые расширят ваши перспективы. Доверьтесь собственному чутью выгоды и не стесняйтесь эгоистических побуждений. Очень скоро ситуация изменится, а пока вам необходимо укрепить свои тылы. В четверг порадуйте себя какой-нибудь значительной покупкой или устройте вечеринку для друзей. В выходные у вас могут появиться неотложные домашние дела или придется помогать кому-то из родственников. Это хорошее время для работы на даче, пересадки комнатных растений и отдыха на природе.

Про деньги. Финансовое положение вас вряд ли порадует. Впрочем, будьте честны: вы не очень-то и старались и так и норовили сбежать с работы пораньше. Звезды предупреждают, что ваши ожидания могут не оправдаться, поэтому лучше оставаться реалистом.

Про любовь. Наберитесь терпения и не убегайте в мир иллюзий. Ваши взаимоотношения напоминают запутанный клубок, на который в беспорядке накручиваются события. Если вы намерены поставить точку и разойтись, то не тяните с этим.

Про интим. Для вас решающим аргументом в вопросе «да или нет» на этой неделе должна стать реакция на запах того человека, который этот вопрос задаст. Если ваш нос сопротивляется и то и дело норовит сморщиться против вашей воли — послушайтесь его и не пытайтесь идти против интуиции. Если же ваши ноздри начали жадно раздуваться еще до того, как вопрос был озвучен — то на самом деле вы уже знаете ответ, не так ли?

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 2.