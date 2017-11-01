Сентябрьские прогулки по Москве

Галина Зарубина Zarubinkа Сегодня вашему вниманию интереснейший маршрут выходного дня, которым с нами делится Галина Зарубина Zarubinkа. А объектом нашего внимания будет Москва-столица. Согласитесь, нам всё-таки повезло, что она от Тулы так близко и весьма разнообразит наш культурный досуг :)

— Я вновь приветствую вас, дорогие читатели. На дворе заноябрило и седой Борей закидал нас мокрой и хлесткой листвой. А я приглашаю вас вернуться со мной в московское бабье лето и прогуляться по Аптекарскому огороду, а потом поплавать на катере по Москва-реке. Обещаю лепоту искушенному оку и благость озябшей душе)

За что полюбился нам с Бюргером Аптекарский огород цветущей весной я уже рассказывала. И вот, решили мы порадовать своего внутреннего эстета очередной раз.

Хризантемы всевозможных оттенков и форм окружили бассейн с золотыми рыбками.

Бабочки Адмиралы собирали осенний нектар.

А березовый лист, словно тончайший намек на прощание с летом))

А в этом пруду живут диковинные красные водяные лилии «Бургунди» …

и соперничающие с ними по красоте белые кувшинки.

А вот и персонажи, сошедшие со страниц фотоальбома «Дедушки и бабушки».

– Мам, пап, похож я на детеныша гигантской Агавы? Ну, пальчики еще не довыросли))

Дети – цветы жизни)

Неопознанный свисающий объект.

Китайский ресторанчик на свежем воздухе.





Как магнитом нас с Андреем тянет к старому заросшему пруду.





Водоем был выкопан в начале 18 века, для сбора вешних и дождевых вод, используемых для поливки огорода. Дно его выстлано несколькими слоями глины, присланной из Гжели.

Прежде, пруд имел регулярную прямоугольную форму. А ныне у него плавные пейзажные очертания.

Потом мы поднялись на Хвойные горки.

Хвойные горки получили Золотой диплом Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2013 года в номинации «Лучший реализованный проект общественного пространства площадью менее 1 га».

Автор — Артем Паршин, сотрудник биофака МГУ.

Основные задачи проекта: преподнести посетителям Ботанического садика красоту и многообразие хвойных растений и окультурить один из дальних и неуютных уголков сада.

По-моему, затея удалась на все сто!

А вы как считаете?

«Войлочные» шишки)

Глаз цепляется буквально за все)

Не напоминает вам этот персонаж Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке»?

– Грыша, и шо я в тебя такой влюбленный!

А мы спешим в павильон «Дары осени».

Тыквы напоминают чудищ с морских глубин…

с щупальцами и присосками)

Явно, семейство белок состоит в штате Аптекарского огорода)

Признавайтесь, кто из вас пробовал арбузные огурцы?

А «Гуся в яблоках»?

Ага, такое название у этой красивой загогулины)

А как вам КОРОЛЕВА ТЫКВ! Вес более 400 кг!!!

Вырастил ее пионер мичуринец психолог из Москвы Александр Чусов. Вот здесь вы можете прочесть психологический детектив огородную историю этого чудо-овоща!

Напоследок делаем фото любимого фонтана,

цветочного магазинчика,

младшего научного сотрудника, регулирующего численность популяции грызунов…

и уезжаем в центр Златоглавой, чтобы захватить кусок хорошей погоды и поплавать на речном трамвайчике.

Мы доехали на метро до ст. Кропоткинская,

вышли на улицу Остоженка.

Пофотографировали знаменитый «Дом под рюмкой». Дом в стиле модерн выстроен в начале 20-го века для купца Филатова, потомственного почетного гражданина, владельца склада электро- и водопроводных принадлежностей и известного пьяницы)

Видите перевернутую рюмку на крыше? Городская легенда гласит, что большой любитель горькой был Филатов. И попросил он архитектора закодировать его своеобразным способом, а именно водрузить на крышу рюмку, как напоминание о том, что завязал хозяин с б оярышником алкоголем. Потому и рюмка перевернута)

Потом мы осуществили мою давнюю мечту, увидеть своими глазами доходный дом Перцовой. Его как-то упоминала Таня Афанасьева в комментариях к посту про Дом Горького. А вот теперь и мы там побывали ))

И увидели это сказочное чудо в красках и оттенках бабьего лета)

В конкурсе на создание эскиза дома-сказки участвовали такие выдающиеся мастера эпохи, как Франц Шехтель, Виктор Васнецов, Василий Суриков, Сергей Соловьев, Василий Поленов, … Но победил проект художника Малютина, автора русской матрешки.

В этом доме сочетаются мотивы русского зодчества …

и европейской готики…

Вот такой драконище!

Птицы-сирины…

Расположен дом на углу Пречистенской набережной и Соймоновского проезда.

По набережной мы спустились к причалу, предварительно купив билеты в кассах на территории храма Христа Спасителя. Наш маршрут на речном трамвайчике был таким:

Нам невероятно повезло: мы с Андреем были единственные пассажиры и на наших фотографиях нет ни одной не головы пассажира с растрепанной прической :-) Исключительно виды Москвы!

И еще большим бонусом было отсутствие экскурсовода. Мы плыли и наши уши услаждал лишь плеск волн за бортом)

Патриарший пешеходный мост. Красивый очень, ажурный, построен в 2004 г. в честь патриарха Алексия II. Соединяет Якиманскую, Берсеневскую, Пречистенскую набережные с храмом Христа Спасителя. Этим летом мы по нему с Леной гуляли.

Вот фрагмент решетки этого моста.

Мы приближаемся к Большому каменному мосту. Замечательный вид на Кремль, Большой Кремлевский дворец, соборы Кремля. В старину мост назывался Всехсвятский. Начали его строить в 17-м веке еще при царе Михаиле Федоровиче.

Строительство моста вышло казне в копеечку. Отсюда и поговорка у москвичей «Дороже Каменного моста».

По свидетельству историков он считался одним из Московских диковин, наравне с Иваном Великим, Сухаревой башней, Царем-колоколом и Царь-пушкой.

Кремлевская набережная.

Плывем вдоль Пречистенской набережной. Она является продолжением Кремлевской набережной.

Нам навстречу вновь выплывает Дом-сказка. Чудесный обзор!

Берсеневская набережная. Буквально Крыжовенная набережная. С 12 по 18 века здесь были разбиты сливовые, яблочные, крыжовенные сады. Берсень – это крыжовник.

«Сладкий дом» товарищества Эйнем. В советские времена был переименован в фабрику «Красный Октябрь». А сейчас корпуса фабрики — это лофт. Здесь размещаются Музей Шоколада, арт-галереи, кафе, бутики и прочая. Сами цеха кондитерки переехали на территорию Бабаевской фабрики. Но цех ручного шоколада сохранился! Тешу себя надеждой, что когда-нибудь обязательно его посещу и надегустируюсь ))

Добыл я плитку шоколада –

И мне товарища не надо!

Пред всеми говорю людьми:

– Съем всю. А ну-ка отними!

Сфотографировано на Старом Арбате.

Плывем вдоль Крымской набережной. Здание ЦДХ.

Проплываем «Президент-отель».

Пречистенская набережная (другой берег Москва-реки).

А это 25-метровая громадина – Знаменитый Дом на Набережной и театр Эстрады. Дом построен для деятелей культуры и правительственной элиты: членов ЦИК и Совета Народных комиссаров в 1931 г. Из 2 тыс. жителей этого дома 700 стали жертвами репрессий. Страшна аура у этого дома. Сейчас в нем силами жильцов организован музей, посвященный памяти жертв сталинских репрессий. Кроме того, в музее воссоздана обстановка 30-х годов прошлого века.

Подплываем к Большому Москворецкому мосту. Он начинается с Васильевского спуска и улицы Варварки и тянется через Москва-реку, а далее через Водоотводной канал, переходя в Малый Москворецкий мост. И по нему мы уже попадаем в Купеческое Замоскворечье, прямо на улицу Большую Ордынку.

Красавица — Софийская набережная. Названа по доминанте — храму Софии Премудрости божией. Вот он розовый и кружевной, построенный в русско-византийском стиле.

Большой Москворецкий мост построен в 30-е годы 20-го века архитекторами Щусевым, Сардаряном на месте старейшей переправы, история которой тянется аж с 15 века!

А теперь мы приближаемся к парку Зарядье.

Вот он возвышается над нами стеклянными перекрытиями и гигантскими «языками», парящими над рекой.

Держим курс на Большой Устьинский мост и Дом на Котельнической набережной.

Строительство этого «города в городе» на 700 квартир курировал лично Лаврентий Палыч. Строили его советские заключенные и немецкие военнопленные.

В здании работает кинотеатр «Иллюзион», куда мы студентами бегали смотреть кино не для всех.

А эти здания стоят вдоль Раушской набережной. Тянутся ввысь трубы Московской городской электростанции построенной в 1905—1907 гг. Она работает и по сей день.

Навстречу нам плыли катера и яхты.

На палубах народ с музыкой и шампанским расставался с московским летом)

А наша прогулка подошла к концу. До встречи на старинных московских улочках! Тепла и добра вам, дорогие мои туляки)

Хотите поделиться своими «дорожными историями»?

Пишите в личку Татьяне Афанасьевой.

И да здравствует наш общий бесконечный и жизнерадостный «Гульбарий»! ;)

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