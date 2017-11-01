Сентябрьские прогулки по Москве
Галина Зарубина Zarubinkа
— Я вновь приветствую вас, дорогие читатели. На дворе заноябрило и седой Борей закидал нас мокрой и хлесткой листвой. А я приглашаю вас вернуться со мной в московское бабье лето и прогуляться по Аптекарскому огороду, а потом поплавать на катере по Москва-реке. Обещаю лепоту искушенному оку и благость озябшей душе)
За что полюбился нам с Бюргером Аптекарский огород цветущей весной я уже рассказывала. И вот, решили мы порадовать своего внутреннего эстета очередной раз.
Хризантемы всевозможных оттенков и форм окружили бассейн с золотыми рыбками.
Бабочки Адмиралы собирали осенний нектар.
А березовый лист, словно тончайший намек на прощание с летом))
А в этом пруду живут диковинные красные водяные лилии «Бургунди» …
и соперничающие с ними по красоте белые кувшинки.
А вот и персонажи, сошедшие со страниц фотоальбома «Дедушки и бабушки».
– Мам, пап, похож я на детеныша гигантской Агавы? Ну, пальчики еще не довыросли))
Дети – цветы жизни)
Неопознанный свисающий объект.
Китайский ресторанчик на свежем воздухе.
Как магнитом нас с Андреем тянет к старому заросшему пруду.
Водоем был выкопан в начале 18 века, для сбора вешних и дождевых вод, используемых для поливки огорода. Дно его выстлано несколькими слоями глины, присланной из Гжели.
Прежде, пруд имел регулярную прямоугольную форму. А ныне у него плавные пейзажные очертания.
Потом мы поднялись на Хвойные горки.
Хвойные горки получили Золотой диплом Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2013 года в номинации «Лучший реализованный проект общественного пространства площадью менее 1 га».
Автор — Артем Паршин, сотрудник биофака МГУ.
Основные задачи проекта: преподнести посетителям Ботанического садика красоту и многообразие хвойных растений и окультурить один из дальних и неуютных уголков сада.
По-моему, затея удалась на все сто!
А вы как считаете?
«Войлочные» шишки)
Глаз цепляется буквально за все)
Не напоминает вам этот персонаж Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке»?
– Грыша, и шо я в тебя такой влюбленный!
А мы спешим в павильон «Дары осени».
Тыквы напоминают чудищ с морских глубин…
с щупальцами и присосками)
Явно, семейство белок состоит в штате Аптекарского огорода)
Признавайтесь, кто из вас пробовал арбузные огурцы?
А «Гуся в яблоках»?
Ага, такое название у этой красивой загогулины)
А как вам КОРОЛЕВА ТЫКВ! Вес более 400 кг!!!
Вырастил ее
пионер мичуринец психолог из Москвы Александр Чусов. Вот здесь вы можете прочесть психологический детектив огородную историю этого чудо-овоща!
Напоследок делаем фото любимого фонтана,
цветочного магазинчика,
младшего научного сотрудника, регулирующего численность популяции грызунов…
и уезжаем в центр Златоглавой, чтобы захватить кусок хорошей погоды и поплавать на речном трамвайчике.
Мы доехали на метро до ст. Кропоткинская,
вышли на улицу Остоженка.
Пофотографировали знаменитый «Дом под рюмкой». Дом в стиле модерн выстроен в начале 20-го века для купца Филатова, потомственного почетного гражданина, владельца склада электро- и водопроводных принадлежностей и известного пьяницы)
Видите перевернутую рюмку на крыше? Городская легенда гласит, что большой любитель горькой был Филатов. И попросил он архитектора закодировать его своеобразным способом, а именно водрузить на крышу рюмку, как напоминание о том, что завязал хозяин с б
оярышником алкоголем. Потому и рюмка перевернута)
Потом мы осуществили мою давнюю мечту, увидеть своими глазами доходный дом Перцовой. Его как-то упоминала Таня Афанасьева в комментариях к посту про Дом Горького. А вот теперь и мы там побывали ))
И увидели это сказочное чудо в красках и оттенках бабьего лета)
В конкурсе на создание эскиза дома-сказки участвовали такие выдающиеся мастера эпохи, как Франц Шехтель, Виктор Васнецов, Василий Суриков, Сергей Соловьев, Василий Поленов, … Но победил проект художника Малютина, автора русской матрешки.
В этом доме сочетаются мотивы русского зодчества …
и европейской готики…
Вот такой драконище!
Птицы-сирины…
Расположен дом на углу Пречистенской набережной и Соймоновского проезда.
По набережной мы спустились к причалу, предварительно купив билеты в кассах на территории храма Христа Спасителя. Наш маршрут на речном трамвайчике был таким:
Нам невероятно повезло: мы с Андреем были единственные пассажиры и на наших фотографиях нет ни одной не головы пассажира с растрепанной прической :-) Исключительно виды Москвы!
И еще большим бонусом было отсутствие экскурсовода. Мы плыли и наши уши услаждал лишь плеск волн за бортом)
Патриарший пешеходный мост. Красивый очень, ажурный, построен в 2004 г. в честь патриарха Алексия II. Соединяет Якиманскую, Берсеневскую, Пречистенскую набережные с храмом Христа Спасителя. Этим летом мы по нему с Леной гуляли.
Вот фрагмент решетки этого моста.
Мы приближаемся к Большому каменному мосту. Замечательный вид на Кремль, Большой Кремлевский дворец, соборы Кремля. В старину мост назывался Всехсвятский. Начали его строить в 17-м веке еще при царе Михаиле Федоровиче.
Строительство моста вышло казне в копеечку. Отсюда и поговорка у москвичей «Дороже Каменного моста».
По свидетельству историков он считался одним из Московских диковин, наравне с Иваном Великим, Сухаревой башней, Царем-колоколом и Царь-пушкой.
Кремлевская набережная.
Плывем вдоль Пречистенской набережной. Она является продолжением Кремлевской набережной.
Нам навстречу вновь выплывает Дом-сказка. Чудесный обзор!
Берсеневская набережная. Буквально Крыжовенная набережная. С 12 по 18 века здесь были разбиты сливовые, яблочные, крыжовенные сады. Берсень – это крыжовник.
«Сладкий дом» товарищества Эйнем. В советские времена был переименован в фабрику «Красный Октябрь». А сейчас корпуса фабрики — это лофт. Здесь размещаются Музей Шоколада, арт-галереи, кафе, бутики и прочая. Сами цеха кондитерки переехали на территорию Бабаевской фабрики. Но цех ручного шоколада сохранился! Тешу себя надеждой, что когда-нибудь обязательно его посещу и надегустируюсь ))
Добыл я плитку шоколада –
И мне товарища не надо!
Пред всеми говорю людьми:
– Съем всю. А ну-ка отними!
Сфотографировано на Старом Арбате.
Плывем вдоль Крымской набережной. Здание ЦДХ.
Проплываем «Президент-отель».
Пречистенская набережная (другой берег Москва-реки).
А это 25-метровая громадина – Знаменитый Дом на Набережной и театр Эстрады. Дом построен для деятелей культуры и правительственной элиты: членов ЦИК и Совета Народных комиссаров в 1931 г. Из 2 тыс. жителей этого дома 700 стали жертвами репрессий. Страшна аура у этого дома. Сейчас в нем силами жильцов организован музей, посвященный памяти жертв сталинских репрессий. Кроме того, в музее воссоздана обстановка 30-х годов прошлого века.
Подплываем к Большому Москворецкому мосту. Он начинается с Васильевского спуска и улицы Варварки и тянется через Москва-реку, а далее через Водоотводной канал, переходя в Малый Москворецкий мост. И по нему мы уже попадаем в Купеческое Замоскворечье, прямо на улицу Большую Ордынку.
Красавица — Софийская набережная. Названа по доминанте — храму Софии Премудрости божией. Вот он розовый и кружевной, построенный в русско-византийском стиле.
Большой Москворецкий мост построен в 30-е годы 20-го века архитекторами Щусевым, Сардаряном на месте старейшей переправы, история которой тянется аж с 15 века!
А теперь мы приближаемся к парку Зарядье.
Вот он возвышается над нами стеклянными перекрытиями и гигантскими «языками», парящими над рекой.
Держим курс на Большой Устьинский мост и Дом на Котельнической набережной.
Строительство этого «города в городе» на 700 квартир курировал лично Лаврентий Палыч. Строили его советские заключенные и немецкие военнопленные.
В здании работает кинотеатр «Иллюзион», куда мы студентами бегали смотреть кино не для всех.
А эти здания стоят вдоль Раушской набережной. Тянутся ввысь трубы Московской городской электростанции построенной в 1905—1907 гг. Она работает и по сей день.
Навстречу нам плыли катера и яхты.
На палубах народ с музыкой и шампанским расставался с московским летом)
А наша прогулка подошла к концу. До встречи на старинных московских улочках! Тепла и добра вам, дорогие мои туляки)
Хотите поделиться своими «дорожными историями»?
Пишите в личку Татьяне Афанасьевой.
И да здравствует наш общий бесконечный и жизнерадостный «Гульбарий»! ;)
Вы часто ездите в Москву?