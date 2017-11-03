Санторини. Синим по белому

Екатерина Петрова *Goldberry Сегодня вместе с Екатериной Петровой Goldberry и её замечательной семьёй мы отправляемся на Санторини – греческий остров, который для многих ассоциируется с коротким словом «Мечта!», но который достоин гораздо больше слов. Смотрим, читаем, задаём вопросы ;)

- Видели когда-нибудь подробный макет какого-нибудь города или поселка: и все там такое миленькое, чистое и аккуратное! Кажется, вряд ли реальный город будет таким же уютным. Но есть на земле красивые места с «игрушечной» архитектурой. Одно из таких – остров Санторини.

Санторини - самый южный архипелаг Эгейского моря. Он состоит из пяти островов: Главный остров – Фира, Ферассия, Аспрониси, Старая Камени, Новая Камени. Они относятся к группе Кикладских островов.

Кикладские острова исчисляются десятками: какие-то из них довольно крупные (как Наксос), какие-то совсем не заселены. В древности Киклады имели огромное политическое и культурное влияние. Вспомнить хотя бы мрамор с острова Парос – именно из него сделана Венера Милосская.

Свое очарование Санторини туристам сразу не показывает. И аэропорт, и новый морской порт ничего примечательного не имеют, разве что узкий и крутой серпантин к порту и таверны на берегу. Но такой пейзаж на любом острове Греции есть. Зачем же каждый день толпы туристов стремятся попасть именно сюда? Сейчас расскажу.

Итак, после двухчасового перехода на пароме с Крита нас встретил оживленный «Новый» порт. В порту нас ждал прокатный Volkswagen Caddy Maxi. Экзотика для Санторини, где в прокате львиная доля микро и малолитражек и просто рои квадро- и квадрициклов. Мы на «Кэдди» как на белом слоне проплывали среди туземцев туристов.

Санторини рассчитан на романтичный отдых для парочек или молодоженов. Номера почти везде двухместные, в прокате поголовно двухместные квадроциклы и микролитражки, даже меню в ресторане включает блюда «на двоих». Но и семьям или большим компаниям все-таки есть, где развернуться.

Мы решили остановиться в Периссе которая находится на юго-восточном побережье, у горы Меса Воуно, в 15 км от столицы острова. Здесь и места побольше, и отели семейные есть, и с тавернами и супермаркетами порядок.

Наш отель «Katerina & John Hotel» оформленный в традиционном кикладском стиле (а это значит полнейший минимализм). Зато с бассейном и шестиместным номером со всеми удобствами. Бонусом круглосуточная бэккери и супермаркет через дорогу. И собственный пляж Периссы – самый большой и один из лучших пляжей острова.

Но не пляжами Санторини завоевал популярность среди туристов. А открыточными видами уютных городков, домики и отели которых спускаются уступами к морю. И визитной карточкой острова по праву можно считать деревню Ия.

Фотографии города Ия и его знаменитых закатов манят вас в Грецию с открыток и рекламных объявлений. Скорее это даже не город, а поселок - населенный пункт, где живут меньше двух тысяч человек. Да, Ия маленькая. Но невероятно красивая!

Ия расположилась на северо-западной части острова на высоте 100 метров над уровнем моря. Она очаровывает своей архитектурой, тишиной (до прихода туристов) и живописными панорамами.

Издавна жители Киклад не столько искали конкретный стиль в архитектуре, сколько пытались создать комфортные условия для жизни, а это защита от ветров зимой и от жары в летний период. Дома строили с ориентацией на Юго-восток, чтобы они привлекали естественный свет. Их красили в белый, который меньше притягивает жаркие солнечные лучи. А сохранить желаемую температуру помогала особая толщина стен — 60-80 см.

Мне кажется, название поселка «Ия» напоминает ослиный крик. И недаром. Ослы до недавнего времени были единственным транспортом острова. А сейчас стали развлечением для туристов.

Красавица Ия знаменита своими разноцветными (в первую очередь бело-синими) домиками, многие из которых построены на склонах горы и превратились в фешенебельные отели, где проживание стоит от тысячи долларов за ночь.

Достопримечательность города Ия – ветряная мельница тоже превращена в отель.

Когда гуляешь по улочкам Ия, чувствуешь себя как будто находишься в дорогом круизном лайнере, а не в поселке! Морской пейзаж, отели-каюты, горничные стюарды разносят завтрак…

Крошечные дома и отели с круглыми крышами, мягкие линии лестниц, арки, мельницы… Всё настраивает на спокойный, безмятежный отдых. Время, кажется, тут совсем не движется.

«В руке моей жемчужина морская Санторини

Ты в дикой неприступной красоте

Следы богов и шепот незнакомый

И нету никаких в душе оков…»

(Эллен Бали)

Чистый белый цвет, синие окошки и калитки. Бугенвиллия и зелень в горшочках. Морской пейзаж сквозь открытую «дверь в лето».

А море вокруг острова достигает глубины 380 метров, и всегда имеет насыщенный лазоревый цвет.

В Санторини очень мало острых углов. В основном все сглаженное и закругленное. Может это тоже добавляет спокойствия и умиротворенности?

Уюта добавляют растения. Много-много растений: кактусы, гигантские цветы алое, каменные розы, «денежные» деревья. В горшках и в открытом грунте.

Как и во всей Греции, в Ия много уличных кошек. Довольных жизнью и всем своим видом демонстрирующих, как им безразлична вся эта туристическая толкучка.

Безмятежность действует и на собак. Даже за кошками им лень гоняться.

Так почему же дома на Санторини белые, а крыши синие? Дома выкрашены таким образом не случайно. Существуют минимум две разные версии, одна политическая, другая мистическая.

По одной - во время Второй мировой войны, когда оккупировавшие остров немцы запретили гордым грекам вывешивать греческие флаги, жители Санторини за одну ночь выкрасили свои дома в цвета греческого флага.

А для суеверных такой вариант: неприкаянные души не хотят улетать в небеса, а стремятся проникнуть на землю, в дома. А вдруг это принесёт в дом несчастья? Небесно-голубые крыши призваны дезориентировать злых духов, пусть думают, что это небо, запутываются и улетают прочь.

Кстати, есть ещё одна версия, согласно которой Киклады вдруг окрасились в бело-голубой. Мол, премьер Иоаннис Метаксас в 1936 году приказал «разрисовать» Киклады таким образом, чтобы они символизировали белую пену вод Эгейского моря и голубое небо. Ну и, наверняка, бело-голубой греческий флаг. С 1974 года все дома официально должны были окрасить в бело-голубой. Со временем на Кикладах начали мелькать чужеродные оттенки — жёлтый, розовый и т. д. Разрешить ли жителям использовать их массово — до сих пор открытый вопрос.

Ах, эти милые калиточки, которые так легко перешагнуть! Но никто (кроме китайцев) этого делать не станет: и так покой постояльцев нарушается толпами зевак.

И окошки, украшенные резными ставнями и кружевными занавесками.

Возле многих домов в Санторини на парапетах и подоконниках лежат камешки. Санторинцы верят что таким образом они защищаются от извержения вулкана.

Здесь все настолько миниатюрно и близко, что случайно можно оказаться на крыше чьего-нибудь дома. Как будто ты попал в тот самый макет, как Миша в сказочный «Городок в табакерке». Да и колокольчиков, то есть колоколов тут хватает – повсюду синие купола церквей и колоколен.

Церкви Санторини с круглым синим куполом – одна из визитных карточек Греции. Они разительно отличаются от Критских, а те в свою очередь - от материковых греческих церквей. Такое разнообразие стилей в рамках одной религии объясняется разными историческими условиями, в которых проходило освоение и развитие греческих территорий.

Архитектура церквей очень хорошо вписывается в ландшафт. В среднем каждое третье здание на острове является белоснежной церковью с синим куполом. На маленьком Санторини более 300 церквей. Большинство из них строили моряки в честь святых покровителей, которые помогали спастись мореходам от бури и шторма.

Не только маленькие церквушки являются украшением города Ия. Местные улочки тоже очень живописны и усеяны небольшими яркими домиками, многие из которых служат отелями, ресторанами, сувенирными магазинами.

Крыши домиков часто становятся фоном для декора. А самим декором могут служить макеты кораблей или старые лодочки. А также якоря и другие части судов и пристаней. Еще горшки и черепки, а то и вовсе непонятные приспособления.

Даже сами скалы «работают» на создание уюта. Их штукатурят и красят, преимущественно в белый цвет. А иногда искусно маскируют бетонную стену под кусок скалы, даже инкрустируют в неё булыжники.

Ах какие уютные тут отели: и бассейны в гротах, и джакузи на двоих, и террасы, и шезлонги с видом на море и кальдеру потухшего вулкана… романтика.

Санторини – не просто очень романтичный остров: молодожены со всего света прилетают сюда в свадебное путешествие.

И Санторини предоставляет молодоженам неповторимый антураж. По утрам свадебные фотосессии часто встречаются на улочках и крышах Ия.

Это как свадебный торт: слоеные «коржи» вулканической породы и «взбитые сливки» - белоснежные домики.

А на вершине свадебная статуэтка: Совет – да любовь!

Согласно древней легенде, свадьба, проведенная на Санторини, скрепляет влюбленные сердца навеки. Здесь все дышит любовью…

Каждый домик, каждая стена и каждое окошко полны небольших, но симпатичных деталей.

Каждая улочка открывает новый захватывающий вид: кукольные домики, разрисованные лестницы, крохотные смотровые площадки...

Уходящие в небо ступеньки и калитки, открывающиеся прямо в море. Лабиринты переходов, часто оканчивающихся тупиком.

«Санторини, Санторини!

Чудо – остров в море синем.

Тихо плещется волна.

Белый город над обрывом,

Ветерок вздохнёт порывом –

Пыль морская солона!...»

(Григорий Бродский)

И как они придумывают такую причудливую конфигурацию своих стен, лестниц, дорожек?

Дома похожи на ласточкины гнёзда, множество мелких магазинчиков и лавок ремесленников, разбросанных по маленьким извилистым улочкам… За вдохновением нужно ехать именно сюда! Сама мысль начинает работать совершенно по-иному.

Но романтичное и безмятежное настроение окутывает Ия утром и поздним вечером. А днем идиллия существует недолго. Туристические паромы и круизные лайнеры уже спешат к острову и готовы выплеснуть на улицы многочисленных туристов. Лавочники торопятся разложить товар, из таверн несутся ароматы яств…

И город заполняют толпы. Увы, безмятежность отдыха в отелях нарушают многочисленные фотографы и позирующие им товарищи (часто прямо перед калиткой твоего номера). Персонал отелей вежливо, но настойчиво их отгоняет, но надолго ли?

Наступает вечернее время, солнце клонится к закату, и толпа достигает своего апогея! Посмотреть знаменитый закат Санторини стремятся все, кто не купил однодневный тур. Туристы, не ограниченные в средствах, наслаждаются видом с террасы своего отеля. Кто-то забронировал столик в ресторане с видом на закат. Но большинство просто приезжает в Ия пораньше и занимает место повыше.

Приезжать нужно как минимум за час до захода солнца и идти к крепости, на которой находится смотровая площадка. Будьте готовы слиться с толпой людей с фотоаппаратами, сидеть или стоять плечом к плечу. Когда солнце садится за горизонт, все начинают хлопать и целоваться.

А сама Ия предстаёт в закатном свете совсем иной! Мягкие тени ложатся в лабиринты улиц, вечернее небо создает радужную оправу для этой «Черной жемчужины» средиземного моря. И видишь, как невероятно яркое красное огромное солнце медленно опускается в глубокую синеву моря, и все погружается в фиолетовые сумерки.

Вечерняя и ночная Ия очень хороша. Многие туристы поспешили на последний автобус, и улочки заметно опустели. Зажглись фонарики, красиво одетая публика потянулась в рестораны и сувенирные лавки.

В отелях мерцают огоньки, отражаясь в бассейнах и джакузи. Звучат негромкие нежные мелодии.

Витрины и площадки перед сувенирными лавками похожи на выставки предметов искусства.

Налюбовавшись и сфотографировав ночные виды Ия, мы наконец отправились к парковке, вызволять нашего «слона» из квадроциклового плена.

Распорядок дня нашей недели на Санторини был следующим: утром до рассвета (и толп туристов) отправляемся фотографировать виды городов. Причем одного дня для того, чтобы полноценно разглядеть городок мало. (Только в Ия мы приезжали 3 раза утром и 2 на закате.) Днем отправляемся на пляж. А вечером выбираем место для любования закатом.

Конечно, так как мы жили в Периссе, её пляж и был нашим первым пляжем на Санторини. Он великолепен! Черный песок побережья Периссы растянулся практически на 7 км, плавно переходя в два других участка берега — Периволос и Агиос Георгиос. Вход в воду здесь достаточно плавный, в море встречаются участки, где дно представляет из себя естественные каменистые образования — это застывшая лава.

Детям пляж очень понравился! Ласковое море, черный песок... Незабываемые ощущения и искренние эмоции!

Инфраструктура пляжа на самом высоком уровне. Здесь есть буквально все, что необходимо для прекрасного отдыха. Начиная от таких обязательных атрибутов, как зонтики и лежаки, и заканчивая всевозможными увеселениями.

Секрет пляжа Перисса, а вернее его чудного и необычного песка, кроется в вулканическом происхождении. Некогда здесь произошло извержение вулкана, и после этого часть суши скрылась под водой, а часть была засыпана пеплом. Результатом стал песок, напоминающий черную икру.

Но вернемся к рукотворной красоте острова. Как и в плане большинства экскурсий, вторым городом, обязательным к посещению, является столица – Фира.

Фира — туристическая столица Санторини. Зимой большая часть местного населения аккумулируется в другом городе — Эмпорио. Находится на краю 400-метровой кальдеры потухшего вулкана.

Попадая сюда, оказываешься как будто в сказке: белоснежные домики, замысловатые улочки, вымощенные камнями, спуски и подъемы.

В греческом языке весь остров называется так же как и его столица — Фира, а название Санторини произошло с лёгкой руки крестоносцев, останавливающихся на острове у часовни Св. Ирины (Santa Irene).

Что скрывается за поворотом лестницы: Может вид на море и кальдеру. А может украшенный статуэтками вход в отель. Или одна из многочисленных церквушек?

Во время прогулки иногда даже не понимаешь, на улице ты находишься или в доме? Дворики похожи на игрушечные кукольные домики, где стену можно открыть и полюбоваться мебелью, картинами, уютными и приятными мелочами.

Когда-то давным-давно Санторини был одним островом и назывался он Стронгили — «круглый». На нем находился вулкан, который однажды начал извергаться. Причем настолько сильно, что из одного острова образовалось четыре, а сам вулкан ушел под воду на глубину до 800 метров. Где и спит себе потихоньку, посапывая сероводородом.

Появившийся в результате обрушения вулкана «котёл» называется «кальдерой».

Вид на эту кальдеру безумно красив, особенно во время захода солнца. А Фира находится на кромке острова, на приличной высоте и является своего рода отличной смотровой площадкой. В центре кальдеры находится тлеющее вулканическое сердце Санторини – необитаемый остров Неа Камени (Каменес означает «обожженные»). Санторини входит в десятку самых опасных вулканов планеты наряду с такими гигантами, как Йеллоустоунский супервулкан.

За последний миллион лет острова Санторини пережили 12 крупных извержений. Крупнейшее из них, которое уничтожило минойскую цивилизацию и, возможно, Атлантиду, произошло по плинианскому (вспомним Везувий) типу и получило индекс VEI-7 по 8-бальной шкале взрывоопасности. Грандиозность взрыва этого супервулкана сумели превзойти только семь наземных извержений, случившихся за последние четыре тысячелетия.

Во время извержения вулкан Санторини полностью опустошил свое нутро, после чего его конус, не выдержав собственного веса, рухнул в пустой магматический резервуар, куда вслед за ним хлынули морские воды. Образовавшаяся гигантская волна высотой 18 метров (в wikipedia данные, что до 100 м) прокатилась по архипелагу Киклады и добралась до северного побережья острова Крит. Цунами уничтожило все поселения на островах Эгейского моря, а также затронула берега Египта и других стран Средиземного моря, что приостановило развитие человечества на долгую тысячу лет.

В Фире находится старый порт Меса Ялос, из которого совершается большинство экскурсий к вулкану и по островам. Между Фирой и вулканом на рейде стоит основная масса круизных судов.

Верхний город с портом соединяет фуникулер и лестница, которая превратилась в «ослопровод». Принцип работы ослопровода очень прост. Пастух гонит 10-20 ослов (мулов) вниз, где они ставятся в очередь на загрузку. Там, как на конвейере, туриста сажают на осла, дают пинка и осел своим ходом идет наверх. Там туриста снимают, ослов группируют и снова ведут вниз.

Вот он, главный транспорт игрушечного города – ослики, украшенные бусами, бантиками и подвесками.

Днем мне показалось, что здесь не так красиво как в Ия. Но зато, если свернуть с главной пешеходной улицы, то попадаешь не на задний двор, а в оживленный центр города. И если Ия можно сравнить с круизным лайнером, то Фира больше похожа на туристический город. Тут есть магазины, аптеки, автовокзал, муниципалитет и прочие признаки столицы.

Как и в Ия, в Фире перед закатом туристы занимают удобные места. Особой популярностью для наблюдения заката пользуется площадка у Православного кафедрального собора. Хотя места вдоль пешеходной улочки вдоволь. Администраторы многочисленных ресторанчиков зазывают за столики с видом на кальдеру. Ужин, кстати, значительное дешевле, чем в Ия.

Платон, Маринатос и Жак-Ив Кусто утверждали, что Санторин, вулкан и кальдера – это остатки исчезнувшей здесь Атлантиды.

В Фире, как и в других населенных пунктах острова, множество религиозных зданий — церквей, церквушек, часовенок и колоколен.

Вечером Фира преображается. В августе солнце с этого ракурса садится не в море, а за остров Ферассия, раскрашивая небо в оттенки желтого и розового. Загораются огоньки в городе и на круизных судах, как будто в домиках-ночниках – популярном греческом сувенире. Подсвечен фуникулер, мерцают свечи на столиках таверн.

А если отойти от скалы в центр города? Многочисленные ресторанчики заполняются туристами. В лавках идет торговля сувенирами, публика гуляет по широкой пешеходной площади, группами собирается у автобусов. Похоже, Фира никогда не спит. Столица и главный транспортный узел острова, ничего не поделаешь.

А хотите перенестись из шумного города в лунный пейзаж? Нет, Илон Маск с предложением пересесть на ракеты нам не нужен. Нужно ехать минут 15 на автомобиле от Фиры. Или 5 от Периссы, и перед нами красота Влихада – белого пляжа Санторини.

Но не цвет песка дал пляжу своё название. Песок тут черный, такой же как и в Периссе. А сверху россыпи белой крошки. Крошка эта плавает и на кромке прибоя. Как Вы уже догадались, это пемза.

Дети сначала не поверили, что камень может плавать. Потом, перекидав добрую половину пляжа в море, убедились, что результат эксперимента неизменен. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!

Как любит играть Лиза: «Пап, ты лошадка!» На что папа возражает «Лошадки говорят «Иго-го…». «А ты скажи «Иго-го» – отвечает Лиза. «Иго-го!» - попадает в ловушку папа. «Ну вот, теперь ты лошадка!» - радуется Лиза.

И Лёнька включился в игру, хотя мы опасались, что первым его способом исследования пляжа будет попытка попробовать песок на вкус.

Пляж окружен высокими скалами белого и бежевого цвета, которые полностью закрывают его со стороны суши. В результате многовекового выветривания и вымывания вулканического туфа и пемзы эти скалы приобрели причудливую форму лунного пейзажа. Говорят, что отражённый от белых скал свет придаёт особый оттенок загару и сам процесс проходит интенсивнее.

На пляже совсем немного лежаков, днем все они заняты. Водных развлечений тут нет, разве что наблюдение за частными яхтами на линии горизонта. (Недалеко расположен порт, где они швартуются и несколько таверн.) Ближе к скалам расположен нудистский пляж.

Наступать на крошку пемзы болезненно, но пилинг она делает превосходный. Пяточки у всех стали как у младенца! (Сверяли по эталону – пяточкам самого младенца).

А мы снова в город. Между Ия и Фира находится небольшой поселок Имеровигли. Хотя точные границы здесь определить сложно. Города Фира, Фирастефани, Имеровигли плавно переходят один в другой. Имеровигли расположен на самой высокой точке кальдеры, поэтому здесь красивые панорамные виды не только на закат, но и на все западное побережье.

Имеровигли — самое романтическое место на самом красивом греческом острове. Ради потрясающих видов на кальдеру со скал, на которых расположена деревня Имеровигли, сюда каждый год приезжает огромное количество туристов. Это незабываемое, фантастическое зрелище: отвесные вулканические скалы, обращенные к кальдере и нереально красивые закаты.

Однако красота кальдеры таит в себе грозную силу. В частности, последнее крупное извержение произошло совсем недавно - в 1950 году. Сегодня Санторини проявляет постоянную сейсмическую активность, а на некоторых его островах до сих пор действуют фумаролы и гидротермальные источники.

Ученые уверены, что рано или поздно здесь произойдет новое извержение. Скорее всего, его сила будет умеренной. Впрочем, такие вулканы, как Санторини, отличаются непредсказуемостью, поэтому вероятность мощного извержения, аналогичного тому, что уничтожило минойскую цивилизацию, все же остается очень высокой.

Но островитяне предпочитают не страшиться будущего, а жить настоящим. И пользоваться всем, что даёт остров. Есть вулкан? Организуем экскурсии к горячим источникам и красным плавающим камням.

Отвесные скалы превратим в многочисленные лестницы – лабиринты бегущие к морю или поднимающиеся к небесам.

А если постройке «мешает» кусок скалы – сделаем его «арт-объектом». Как говорят дизайнеры «не можешь спрятать – выделяй»!

Этот небольшой курортный поселок имеет свою драматическую историю. Имеровигли переводится с греческого языка, как «дневное дежурство». Поселение возникло на самом высоком скалистом месте, откуда местное население вело наблюдение за появлением пиратов в местных водах.

Еще не так давно это было красивое место, знаменитое своим живописнейшим районом Скарос с расположенными в нем роскошными старинными особняками, административными зданиями и древним венецианским замком. Но сильнейшее землетрясение 1956 года буквально обрушило весь район к морю, смешав все и превратив скалы в руины.

Лишь в 90-е годы поселок превратился в один из популярных центров романтического курортного отдыха. Современный Имеровигли — тихое, красивое селение, с фешенебельными отелями, изумительными видами и фантастическими закатами.

И хотя он считается относительно «тихим» направлением острова, не надо ожидать, что народу здесь не будет: Санторини слишком мал, чтобы здесь ярко проявлялось разделение на «крупные» и «некрупные» курорты. И круизные лайнеры на рейде в бухте кальдеры яркое тому подтверждение.

От Фиры до Имеровигли и дальше в Ия проходит трекинг. На нем можно найти спокойное место для наблюдения захода солнца. Или полюбоваться видами днем. Со стороны Имеровигли получаются красивые фото Ия.

Скалы словно покрыты шапкой снега. Только это не снег, а сахарные кубики домов, нависших над 300-метровым обрывом. Высоко вверху на самом краю скалы царят тишина и покой. И лежит белый венец, состоящий из домов, арок, террас и купольных церквей.

А красивым местные жители могут сделать что угодно! Вот, например, берем гальку, красим в белый цвет и устраиваем пляж, добавим старую лодку-клумбу – романтичный морской декор на крыше дома готов.

Домики Имеровигли вытянуты по кальдере, образуя что-то вроде амфитеатра. Это, кстати, очень удобно для тех, кто ищет хороший ракурс для фотосъёмки.

Нагулявшись по Имеровигли, мы отправляемся на красный пляж Санторини – один из самых необычных и популярных пляжей острова.

Правильное название пляжа Коккини Паралия. Находится рядом с археологическими раскопками в Акротири. От места парковки машины (площадка у белой церкви) нужно аккуратно спускаться вниз, пробираясь между камней.

Берег усыпан кирпичного цвета минеральной крошкой, источником которой явился разлом скалы. Сочетание красных нависающих над берегом скал и безбрежного синего моря создают фантастический пейзаж. Это место очень популярно у туристов, поэтому сложно назвать отдых здесь уединенным.

Но настал день прощания с островом, и мы решили полюбоваться им целиком! Для этого отлично подходит город, название которого переводится как «башня» - Пиргос. Он расположен в центре острова. Узкие улочки Пиргоса поднимаются вверх по склонам холма.

Пиргос - бывшая столица Санторини. Расположенный на холме город открывает захватывающий вид во всех направлениях, а на самой его вершине взгромоздились остатки венецианского замка. Рядом со стенами замка находится церковь, которая была построена в 10-м веке.

Относительно не испорченный туризмом, Пиргос хранит некоторые самые прекрасные примеры средневековой архитектуры на острове. Деревня окружена винными хозяйствами, многие из которых предлагают туры и дегустации. Произведенное здесь десертное вино Винсанто считают одним из лучших во всей Греции.

Говорят, что в Пиргосе церквей больше, чем домов! И правда складывается такое впечатление - везде видны голубые их купола, белоснежные стены и кресты на фоне непередаваемой синевы неба. А вот жителей в деревне очень мало, что-то около 500 человек, в основном это старики. Зато церквей больше 30, и каждая из них неповторима.

Традиционная архитектура, останки особняков в неоклассическом стиле, узкие петляющие улочки, ведущие в вершине холма, маленькие белые домики, галереи, винодельни, церкви... Пиргос по-настоящему волшебен.

Селение Пиргос является единственным на Санторини, сохранившим ярко выраженный средневековый колорит.

Улочки, домики, церквушки - просто прелесть! Можно долго ходить и без устали снимать все, что попадается на пути - такой фантазии в постройке зданий мы на Санторини еще не встречали.

Пиргос - настоящий лабиринт из выбеленных улочек. Можно запутаться, потому что табличек для туристов нет, да и самих туристов здесь крайне мало.

Никогда не знаешь, к какому чуду тебя приведут ступеньки Пиргоса. А может быть и такое, что последняя ступенька будет прямо в небо - на Санторини это обычное дело.

Кикладская архитектура поражает своей оригинальностью. Дома выглядят как игрушечные, крыши одного дома служат основанием для другого.

Пиргос - типичное крепостное поселение. На вершине холма находятся руины замка Кастели, одного из пяти "кастели" на острове. С крепостных стен открывается великолепная панорама восточного и западного побережья острова – Фиру, Ию, Камари, полуостров Акротири, аэропорт…

Однако, нельзя сказать, что Пиргос забыт туристами. Сувенирные лавки попадаются и у подножья холма и на узких улочках по его склонам. Таверны добрались даже до вершины холма! (Как они завозят туда продукты?!). Да и в экскурсионных бюро есть направления на Пиргос.

Наш отдых на Санторини заканчивался. Мы проехали по крохотному острову (его площадь всего 76 кв. км.) больше 250 километров. Гуляли в его уютных городках, нежились под ласковым солнцем на его прекрасных пляжах. Купались в приветливом Эгейском море.

И пусть остров многострадальный и живущий в прямом смысле на вулкане, но он какой-то счастливый. У этого острова прекрасная душа, в нем столько интересных уголков, уютных местечек для отдыха. Сюда можно приезжать еще и еще, и находить для себя что-то новое.

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