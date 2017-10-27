Дедушки и бабушки





Источник:

© Calend.ru 28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек,Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/ © Calend.ru





Источник:

© Calend.ru 28 октября в России отмечают День бабушек и дедушекИсточник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/ © Calend.ru

Детство. И сразу рисуется картинка: мой дед сидит на диване у низенького столика, за его спиной – плюшевый ковёр с оленями, дед точит карандаши и хитро говорит мне: «Порисуем?»; у белобокой печки хлопочет бабушка, я знаю, что там внутри уже «сидят» пирожки, и мы обязательно будем пить чай после того, как я нарисую очередную семью палкочеловеков :) Уютные воспоминания. Уверена, они есть у каждого из вас. Пока родители «работу работали», бабушки и дедушки листали с нами большую книгу нашего детства. И чего в ней только не было, благодаря им! К чему я всё это?.. Завтра, 28 октября, в России отмечают День дедушек и бабушек, и это отличный повод вспомнить вкус чайного гриба, достать старый сундук с антресолей и прослезиться. Ну, и, конечно, поздравить всех нынешних дедушек, бабушек и пожелать им доброго здоровья!