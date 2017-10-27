Дедушки и бабушки
Автор иллюстрации Леонид Баранов.
Татьяна Афанасьева
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/
© Calend.ru
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/
© Calend.ru
Детство. И сразу рисуется картинка: мой дед сидит на диване у низенького столика, за его спиной – плюшевый ковёр с оленями, дед точит карандаши и хитро говорит мне: «Порисуем?»; у белобокой печки хлопочет бабушка, я знаю, что там внутри уже «сидят» пирожки, и мы обязательно будем пить чай после того, как я нарисую очередную семью палкочеловеков :) Уютные воспоминания. Уверена, они есть у каждого из вас. Пока родители «работу работали», бабушки и дедушки листали с нами большую книгу нашего детства. И чего в ней только не было, благодаря им! К чему я всё это?.. Завтра, 28 октября, в России отмечают День дедушек и бабушек, и это отличный повод вспомнить вкус чайного гриба, достать старый сундук с антресолей и прослезиться. Ну, и, конечно, поздравить всех нынешних дедушек, бабушек и пожелать им доброго здоровья!
«Кружево прошлых лет». Кимры, Тверская область, городской музей. Фото Ирины Борисовой.
«Бабушка из Боровска». Фото Андрея Афанасьева.
«Когда бы имел златые горы!» Фото Татьяны Афанасьевой.
«А бабушки летают, бабушки...» Фото из архива «Слободы».
«Марья Иванна-искусница». Фото Сергея Киреева.
«Бусы». Фото Алексея Пирязева.
«Рано ложатся и поздно встают». Фото Андрея Афанасьева.
«Вспоминая далекое детство». Санкт-Петербург. Фото Дмитрия Койды.
«Тур де Франс? Тур де Козельск!» Фото Татьяны Афанасьевой.
«Пока дед Филимон рассказывал сказки». Одоев. Фото Алексея Анисимова.
«Дедок из Рио. Не против познакомиться». Фото Дмитрия Койды.
«Возраст?! Не, не слышала...» Тула, «Школодром-2016». Фото Максима Котенёва.
«Всем тепла!» Фото Сергея Киреева.
«Кто ж на воротах-то так стоит?!» Фото Максима Котенёва.
«Говорят, скоро пенсию повысят...». Фото Алексея Анисимова.
«Уверенным шагом во всемирную паутину». Фото Сергея Киреева.
«Когда случайно зашла на Myslo...» Один из уютных двориков в Витебске. Фото Татьяны Афанасьевой.
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