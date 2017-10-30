Зеленоградск. Калининградская область

Елена Юрова В советское время путешествие в Калининградскую область приравнивались почти что к поездке за границу — кто ездил, помнит, тот понимает. Сейчас всё ещё интересней — область географически «оторвана» от России, с юга - Польша, с севера и востока - Литва, с запада - Балтийское море и Швеция. Как там сейчас? Любопытно же. Отправляемся в маленький уютный городок в Калининградской области - Зеленоградск. Нашим гидом будет Елена Юрова

— Когда мы с супругом выбирали место для нашего медового месяца, матушка мне любезно напомнила, как хорошо мы с ней отдохнули в Светлогорске Калининградской области шесть лет назад. Действительно, место уникальное и наиприятнейшее — мягкий климат, море, живописная природа, богатая история, европейская архитектура, федеральный статус курортов… В общем, все в одном, да еще и без визы!

Итак, в этот раз я выбрала (а муж полностью доверил) город Зеленоградск, потому что в Светлогорске уже жила и потому, что за непосредственно за городской чертой находится одно из обязательных к посещению мест региона — Национальный парк Куршская коса.

От Зеленоградска до аэропорта буквально 20 минут на такси, до Калининграда — 45 минут на электричке и примерно столько же на автобусе, но первый вариант показался приятнее.

Не буду грузить историей, скажу лишь, что Зеленоградск в свою прусскую бытность звался Кранцем, и в курортный город вырос да две-три сотни лет из придорожного кабака.

Архитектурный символ города — водонапорная башня.

Их в крае сохранилось много, и везде они разные, и зачастую также являются символами своих городков. Зачастую.

Миниатюрная копия башни установлена на въезде в город со стороны Куршской косы:

Внутри башни в несколько этажей устроен Мурарим — музей всевозможных изображений котиков, выше — смотровая площадка, а под самой крышей (стеклянной, кстати) — luxury аппартаменты 52 000 в сутки. Честно говоря, даже мне, сумасшедшей кошатнице , не было интересно осматривать котомузей, ведь, как и во многих курортных городах, на улице полно живых теплых ламповых пушистиков:

Как мне рассказали местные, по соседству с нашим пансионатом живет женщина, которая свою пенсию тратит на неликвидную еду из детских садиков, чтобы кормить котов. У ее дома постоянная кототусовка.

Но вернемся в башню — есть возможность без посещения музея сразу попасть на смотровую площадку. Виды приятно радуют глаз:

Архитектура

С высоты смотровой площадки особенно хорошо видно, как органично сочетаются старые постройки и новые дома, заботливо сохраняется единый стиль архитектуры. Я специально опубликую тут только новые здания:

А вот такие старые дома:

Здание за дедушкой — даже непонятно, старое или новодел?

Городские детали:

И малые интерактивные архитектурные формы на радость детям и взрослым:

У многих местных жителей, похоже, есть своя яхта:

И раз зашел разговор об архитектуре, не могу не поделиться фотографиями элементов модерна — моего любимого стиля с его асимметрией и мягкими линяем, затейливыми окошками и изображением животных и растений в декоре. Его в регионе на радость мне в избытке, вот зеленоградский:

В городе есть живописный пешеходный бульвар, правда, при нас находящейся на реставрации, хотя этого практически не видно на фото:

Типовой, по словам гида, прусский телеграф:

Здание краеведческого музея:

Чтобы меня не обвинили в желании показать только парадную часть, опубликую немного тлена, правда, настроения он не портит, выглядит так, будто ждет своей очереди на реставрацию.

Сам город очень зеленый, вот так выглядит центральная улица:

Море!

Да, в дополнение этой красоты (а для кого-то — в первую очередь) тут есть море, с отличным песчаным пляжем:

И шикарной набережной:

Шиповник, к слову, тут вообще тут как сорняк, растет в городе, на склонах берега, в полях за городом.

Пляжный сезон короткий, всего пару месяцев, с середины июня до середины августа.

По поводу комфортности воды для купания, как и пустынности пляжей, судить в общем по холодному 2017 году сложно — как и «на континенте», тут было достаточно холодное лето. Я, как фанат водных процедур, честно ходила практически каждое утро окунаться скорее для бодрости, пока рядом кто-то не сказал, что сегодня «воздух 19, вода 13». После этого на несколько дней сделала перерыв :)

В погожие дни, даже в будни, город преображается — к берегу стекается будто бы все население области, машины встают в километровые пробки и не могут разъехаться по узким улочкам. Наверное, тут хорошая солнечная погода является уважительной причиной для прогула :)

Ну и море выступает спонсором красивейших закатов!

В ненастную погоду море особенно живописно:

На последних фото видна громада недостроя — одного из многочисленных памятников девяностым. К счастью, за счет федерального статуса курорта, тут эта проблема решается — владельцев разыскивают и пинают — мол, либо достраивай, либо продавай тому, кто достоит, и не порть нам красивую картинку!

Парк

Если надоело море, можно сходить в городской приятный парк с популярным у рыбаков озером, кувшинками и водными лилиями и уточками.

В парке расположена приятная таверна «Старая мельница».

Вообще в городе с кафе и ресторанами полный порядок — их много, в большинстве своем они недорогие, меню разнообразное, много блюд польско-литовской кухни (для любителей тяжеленького и жирненького) и рыбы. Мой фаворит — строганина из пеламиды!

Сервис в целом хороший. Естественно, множество кафе расположено на набережной, так что романтический ужин под шум прибоя с видом на закат — это не роскошь, а обязательная программа на вечер.

Про музыку

На второй-третий день посещения кафе и променада по набережной завсегдатай Крыма и Черноморского побережья замечает, что что-то идет не так. Не слышно караоке. Не слышно шансона, который блатняк. В обеденных залах играет джаз или лаунж. Не слышно дискотек. Так и не поняла, почему это происходит: то ли «с материка» не завозят музыку определенного формата и не добивает «Милицейская волна», то ли у людей и вправду хороший вкус. Впрочем, исходя из того, какие тут строят дома и гостиницы (помните, в начале — в соответствии с архитектурным обликом всего города, а не просто дорого-богато), все-таки делаю вывод, что у людей тут и правка хороший вкус и воспитание. На улице и на пляже, кстати, очень чисто.

Цена вопроса

На наш взгляд, отдыхать тут недорого: цены на продукты и в ресторанах примерно как тульские (зато качество на высоте, особенно молочка — отдельная песня…), любители могут дешево добыть европейскую запретку (камамбер и пармежан по цене пошехонского). Проезд на общественном транспорте дешевый, например, 50 км до Кёника на электричке — 45 рублей.

Недорогое жилье есть, это хостелы и пансионаты без звезд, правда, о местах нужно позаботиться сильно заранее. С жильем среднего класса проблем нет вообще, его много и отличного качества. Кстати, в этом сезоне благодаря, непогоде многие отели давали хорошую скидку.

Кстати, как мне рассказала администратор нашего пансионата и член союза отельеров, пару лет назад все отели, гостиницы, хостелы и пансионаты обязали пройти аттестацию на соответствие заявленной категории. Отрасли это сильно пошло на пользу. Например, в нашем недорогом (и даже дешевом) номере была ежедневная уборка. Так что сервис в регионе на высоте!

В следующих сериях расскажу про Калининград, Светлогорск, Курсшкую и Балтийскую косу!

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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