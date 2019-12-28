Ява, Индонезия. Часть вторая

Геннадий VKup Геннадий VKup побывал на двух удивительных индонезийских островах - Ява и Бали, и решим поделиться своими впечатлениями с читателями Myslo. Если вы пропустили начало истории, то его можно найти по ссылке. А мы продолжаем знакомиться с Явой!

Ява, Джокьярта (Yogyakarta)

Между Суракарта и Джокьярта — всего около полутора часов езды по шоссе. Но если первый расположена в горах, то Джокьярта — на побережье Индийского океана и является столицей особого района — Султанат Джокьярта (Sultan of Yogyakarta) или особого района Джокьярта (Specia Region of Yogyakarta). Что это значит? Во время войны за независимость 1945−48 годов правители обоих образований Суракарта и Джокьярта поддержали президента Сукарно и вошли в состав Республики с большой степенью самоуправления. Но затем султанат Суракарта поддержал мфтежников и лишился своих привелегий. Таким образом только султанат Джокьярта до настоящего времени является весьма специфическим образованием в Индонезии. Вчастности он управляется назначаемым из центра губернатором, который может быть выбран только из числа наследников династии султанов, имеющих ещё некоторые дополнительные привилегии.

Джокьярту ещё часто называют культурной солицей Индонезии. Причиной нащего переезда туда из Суракарты было сосредоточение большого числа буддистских и индустских храмов вокруг Джокьярты, которые мы собирались посмотреть. Их осмотр мы начали уже по дороге туда.

(Каждый из осмотренных нами храмов тянет на отдельный полномасштабный рассказ. Поэтому я лишь кратко перечислю те которые мы посетили, чтобы только дать представление — что можно увидеть на данный момент.)

Плаосан (Plaosan) — этот буддийский храм не так широко известен, как знаменитый Прамбанан, но нисколько не уступает ему в красоте. У входа в храм восседают грозные стражи

Сам комплекс Плаосан представляет собой ансамбль из двух храмов. Один располагается в северной части, другой в южной

Всего на территории храма собрано 174 небольших построек, из которых 116 — это ступы и 58- святилища. Многие из зданий имеют надписи, датируемые 825−850 гг. н.э. Большая часть комплекса находится в руинах, но на стенах храмов сохранились древние барельефы с изображениями мифических персонажей и божеств.

Посетителей у храма обычно немного, так как основная масса туристов ограничивается осмотром более крупных памятников.

Храм Плаосан находится в деревне Багисан (Bugisan), в 2 км от известнейшего комплекса Прамбанан. Добраться от одного до другого, в принципе, можно и пешком или на разных видах транспорта. Но меня полностью покорила компания «Prambanan Classic Jeep”, котороая осуществляла это на с детства знакомых «Козликах”

Очевидно они остались ещё со времён большой дружбы Индонезии с СССР, до разрыва 1965 года, когда Индонезия свернула с социалистического пути. Это значит, что ГАЗ-69 там активно, непрерывно и успешно эксплуатаруются уже более полувека!

Храм Вишну в Прамбанане (Prambanan) — этот индуистско-буддистский комплекс датирован IX веком. Землетрясения- не редкость на острове Ява. Храм сильно пострадал от землетрясения еще в XVI веке, а извержение вулкана в 1880 году превратило храм и весь комплекс в груду руин. В течение долгого времени здесь ведутся реставрационные работы и комплекс потихоньку восстанавливает прежнее величие.

Помимо храма Вишну, здесь расположились еще несколько святилищ- храм Шиву, самый большой и главный в комплексе, храм Брахмы и три небольших храма, которые воздвигнуты в честь священных животных, вечных спутников Богов. Один из храмов, аккурат, посвящен ездовой птице Бога Вишну- Гаруде.

Храмовый комплекс Прамбанан настолько известен и описан в литературе и туристических буклетах, что писать здесь ещё что-то от себя нет необходимости. Но впечатление производит и обязателен к посещению, если есть возможность.

Боробудур (Borobudur) — самый большой буддийский храм в мире. Он расположен на естественной возвышенности, откуда открывается панорамный вид на зеленые поля и далекие холмы. Построенный в IX веке в период правления династии Шайлендра, Боробудур выполнен в архитектурном стиле Гуптов, который отражает существенное влияние Индии на регион в тот период.

Боробудур охватывает огромную площадь размером 123×123 метра. Памятник представляет собой чудо архитектуры, украшенное 2672 рельефными панелями и 504 статуями Будды. Дизайн и каменная кладка этого храма не имеют себе равных. Он был построен без использования цемента или других растворов!

Храму удалось уцелеть даже после десяти веков забвения. Долгое время весь храмовый комплекс Боробудур был полностью погребен под многометровым слоем вулканического пепла. В 1815 году его обнаружили, а в 1970 году индонезийское правительство и международная организация ЮНЕСКО начали совместные работы по реставрации. Его разобрали буквально по отдельным камням и затем вновь собрали. Понадобилось долгих 8 лет, чтобы вернуть храму его былое величие. Сегодня Боробудур является одним из самых ценных сокровищ как Индонезии, так и всего мира.

Храм Боробудур отображает модель Вселенной с точки зрения буддизма. Восемь ярусов храма — это восемь ступеней к просветлению.

Первый уровень символизирует мир чувственных вожделений. Следующие четыре яруса, отождествляемые с четырьмя ступенями йогического транса, олицетворяют Рупадхату — мир, расположенный над «миром желаний». Очистившись от мирских пороков, слабостей и телесной оболочки, душа обретает бессмертие в Арупадхату — высшем мире, или небесной сфере. Арупадхату представлен тремя верхними террасами Боробудура, а ступа, помещённая наверху, олицетворяет конечную цель религиозного учения — нирвану, то есть блаженное состояние покоя.

До сих пор храм выполняет свои религиозные функции и посещяется множеством паломников. Они обходят его по каждому из восьми уровней. Во время ритуального обхода каждого этажа Боробудур (а каждый ярус они должны пройти около семи раз) паломники, глядя на барельефы и статуи, имеют возможность ознакомиться с жизнью Будды и его учением. Состоит храм из нескольких уровней.

Три храма: громадный Боробудур и небольшие Павон (Pawon) и Мендут (Mendut) расположены строго на одной линии и предполагается, что есть символическое значение, которое связывает эти храмы.

Храм Павон

Храм Мендут

Разъезжая между храмами вокруг Джокьярты, мы не обошли вниманием и жизнь местных сельских жителей. Естественно в пределах, в котрых они готовы были её нам показать.

Побывали на ферме где производят известный лювак (Luwak) кофе. Это тот — зёрна которого сначала съедаются зверьками мусанги или лювак, а потом выкакиваются, очищаются, прожариваются и затем потребляются.

Процесс производства зёрен кофе лювак состоит в том, что мусанги (Paradoxurus hermaphroditus, зверёк семейства виверровых) поедают спелые плоды кофейного дерева (кофейные вишни), переваривают окружающую кофейные зёрна мякоть и испражняют зёрнышки кофе, которые затем собираются людьми, моются и сушатся на солнце.

Особый вкус кофе-лювак объясняют способностью желудочного сока зверьков расщеплять некоторые белки, придающие готовому напитку горечь, а также действием бактерий желудочно-кишечного тракта и взаимодействием с выделениями желёз, в состав которых входит цибетин

Сами зверьки днём по большей части спят где-нибудь в укромном месте

Как появился этот кофе-лювак? К 1830 году Голландцы приняли ряд строгих правил, регулирующих сельскохозяйственные отношения в колонии. Неожиданным стал запрет на сбор кофейного урожая для личного пользования среди местных фермеров, которые уже привыкли пить кофе. Каким-то образом эти наемные рабочие, страдающие без кофеина, обнаружили, что маленький зверек, похожий на кошку — пальмовая куница, он же «лювак» — ел кофейные ягоды и, пропуская семена через кишечник, не переваривал их. Рабочие не были дураками, да и Голландцы никогда не запрещали собирать навоз. Прошло не так много времени, прежде чем местные жители стали собирать, обжаривать и заваривать кофейные зерна из испражнений, так теперь они могли удовлетворить свой кофеиновый голод.

На следующей фотографии не очень удачно снятый процесс трансформации зёрен кофе, от задницы зверька, до упаковки на продажу.

Получающийся в результате всего этого безобразия кофе — действительно вкусный!

Изготовление арахисовых батончиков в соседней деревне

Заготовки для приготовления кокосового масла

Мужик варит арахисовое масло

Деревенский двор

Сельские жители Индонезии

На сельских дорогах Явы

Молодая мать

То ли монашки, то ли школьницы

В Джакьярте мы ещё раз приобщились к прекрасному и попробовали себя в традицонной индонезийской музыке — гамелан. Гамела?н (от яв. gamel «стучать, ударять') — традиционный индонезийский оркестр и вид инструментального музицирования. Появившись на острове Ява, впоследствии распространился на Бали, Суматре и других островах Малайского архипелага.

Звучание гамелана, которое при первом знакомстве может показаться европейцу диким и хаотическим, отличается большой гибкостью динамики и выразительностью, чему способствует искусное сочетание тембровых красок.

Большую роль играет импровизация. Разучивание партий производится главным образом на слух.

Каждый музыкант при исполнении темы стремится выявить характер своего инструмента, как можно полнее продемонстрировать его выразительные возможности.

Ну мы делом доказали, что при определённом исполнении гамелан ” может показаться … диким и хаотическим” не только европейцу

На улочках не центра Джокьярты

Оформления дворовых стен выходящих на улицу

Насколько я заметил, весьма оригинально решаются проблемы движения в городе. Основные улицы имеют жёстко разделённые направления движения и повернуть или развернуться можно только в разрывах разделительной полосы

И даже если у разрыва есть светофор (по моим наблюдения в ~30% разрывов), при существующей плотности движения повернуть или развернуться очень сложно. Но, у каждого такого разрыва стоит типа волонтёр, который за мзду малую придержывает встречный поток. Вот этот чувак придержал встречное движение, чтобы наш автобус смог развернуться и тянется получить плату за услугу (я не знаю сколько это стоит) у нашего водителя.

Свои наблюдения я поведал другому водителю местного автобуса и тот их полностью подтвердил. Сказал что это основной заработок у волонтёров. Как и на каких основаниях это организованно — я не узнал. Официальный платный поворот? :)

В завершающий вечер нашего пребывания в культурной столице Индонезии мы посетили индонезийский балет. Традиционный индонезийский балет отличается от привычного нашему взору. Танцевальное искусство развивалось у всех народов, населяющих Индонезию с древних времён. Наибольшее распространение получили танцевальные школы островов Ява и Бали. Обе школы, представляющие национальные классические танцы Индонезии, имеют общие истоки, уходящие корнями в доиндуистские анимистические ритуалы, основное содержанием которых являлось поклонение духам предков. С течением времени произошло органичное слияние индийских. танцев с индонезийскими. На этой основе яванцами были созданы свои самобытные танцевальные формы, в которых местные традиции играли превалирующее значение. Среди классических яванских танцев продолжают исполняться бедайя и серимпи, возникшие несколько позже. А самая популярная пьесса, конечно легендарная Рамаяна.

Грим актёров очень яркий и нанесение его занимает до часа!

Но нужно признать — представление слишком специфичное, на любителя, шоу

На утро после балета мы вылетели из Джокьярты на остров Бали.

Продолжение следует.