Ява, Индонезия. Часть первая

Геннадий VKup Геннадий VKup побывал на двух удивительных индонезийских островах - Ява и Бали, и решим поделиться своими впечатлениями с читателями Myslo. Сегодня будет рассказ о первом из них. Точнее, начало истории...

— Всю свою жизнь мы много путешествовали и всегда самостоятельно. Но полтора года назад впервые воспользовались услугами туристической компании «Gate 1 travel» (Наверное это не реклама, насколько я знаю, компания не имеет представительства в России) для организации поездки по Патагонии. Ну и как говорится, попались на крючок. С одной стороны будучи уже в пенсионном возрасте, хочется поменьше суеты и забот при организации поездок, с другой — теперь нам практически каждый день приходят е-мейлы от этой компании с описаниями путешествий. Одно заманчивей другого. Вот и этим летом мы получили предложение от которого не смогли отказаться — 15 дней, всё включено (Discovery tour) по Индонезии, острова Ява и Бали. Имел здесь место и мой персональный, рабочий интерес. Во-первых, Индонезийские проливы являются важным элементом замыкания глобальной циркуляции океана и формирования его климата. А также, на острове Бали расположен вулкан Агунг, извержение которого в 1963−64 годах понизило температуру поверхности всего Мирового океана более чем на полградуса и повлияло на климат Земли. Обоими вопросами я продолжаю заниматься, но до сих пор не бывал в этом районе и мне было интересно взглянуть на всё это своими собственными глазами.

Ява, Джакарта

Как я уже сказал, наше путешествие по Индонезии включало два острова Ява и Бали. Маршрут на острове Ява: Джакарта-Суракарта (Иногда называют -Соло)-Джокьярта. Затем перелёт на Бали, первые четыре дня в горах, в городе Убуд, с ежедневнымии поездками в разные концы острова, а затем три дня на пляжах Санура с поездками вдоль побережья:

Из Дубаи мы прилетели в Джакарту около полуночи, и сразу по выходу из здания аэропорта почувствовали влажный и плотный воздух города. Это первое впечатление подтвердилось на следующий день, весь город был как бы в дымке.

Но ещё до рассвета, между 4−5 часами утра, нас разбудили гортанные звуки молитв с ближайших минаретов. Это было не удивительно, Индонезия занимает четвёртое место в мире по количеству населения после Китая, Индии и США — ~250 миллионов человек. И первое в мире по числу мусульман, они составляют более 80% населения Индонезии. Исторически ислам развился в Индонезии в противовес голландцам, колонизовавшим острова большую часть времени после открытия их европейцами. Остальные значимые для страны религии это: христианство, буддизм, индуизм и сохранившийся с доколониальных времён анемизм. Нельзя сказать что эти религии в Индонезии находятся под каким-либо давлением ислама. Как мне показалось, все они вполне процветают и не жалуются. Просто их поклонников меньше по численности.

По общепризнанному мнению, при населении более 10 миллионов человек, Джакарта, тем не менее, не очень привлекательный в туристическом отношении город. У нас на неё был отведён всего один день, на период аклиматизации и привыканию к сдвигу времени. И весь это день мы провели в центральной части города.

Старый город был построен при голландском владении Индонезией и напоминает другие колониалные голландские поселения

Национальный музей Индонезии — имеет уровень очень достойного краеведческого музея

История страны с доисторических времён и до наших дней освящена достаточно точно и детально.

Доколониальные, долблёные лодки

Весы, на которых отмеряли дань по весу царствующего на данный момент султана

«Домашние тапочки» зажиточных индонезийцев

Коллекция национальных инструментов (Через несколько дней нам представилась возможность поучиться играть на большинстве таких инструментов. Занимательное, надо сказать, было зрелище.)

Ваянг — традиционный народный кукольный театр Индонезии. Наибольшее распространение получил во времена индуизма и большинство сюжетов в его постановках взято из индуистского эпоса. Куклам ваянг в Джакарте посвящён отдельный музей

Каждый элемент традиционной куклы-ваянг четко расписан и имеет своё значение

Очень приятное впечатление оставило наблюдение того, что практически во всех музеях, интересных и памятных местах мы видели школьников с учителями проводящих там уроки

Несколько раз ко мне и к жене, прямо на улице подходили группки школьников и просили «поговорить за жизнь».

В основном спрашивали какое впечатление произвела на нас Джакарта и Индонезия в целом, просили сравнить с Россией, Европой, сами много рассказывали.

С энтузиазмом просили сфотографировать их и сфотографироваться вместе. Словом молодёжь очень коммуникабельна и активна. Честно говоря, я такое поведение встречаю впервые

За пределами Старого Города, но всё ещё в центре Джакарты, расположена, наверное, главная площадь города — Площадь Свободы (Merdeka Square)

Ценральным объектом площади, притягивающим внимание, является Национальный Монумент Независимости — 132 метровая башня со смотровой площадкой на верху. Монумент построен по предложению первого президента страны — Сукарно и олицетворяет, как следует из самого его названия, освобождение Индонезии из-под колониального владения. (Вход платный, времени подняться наверх у нас не было)

Несколько раз на протяжении истории Индонезии Джакарта была столицей. В настоящее время она ей всё ещё остаётся, но кажется времена меняются. В августе это года (2019) президентом республики было объявлено о переносе столицы Индонезии в новый город. Он ещё не имеет названия, но вскоре будет построен на востоке острова Калимантан. Уже выделены более $30 миллиардов на его строительство, которое начнётся в следующем году. Переезд правительства назначен на 2024 год. Необходимость переноса столицы объясняется перенаселённостью Джакарты.

Общее впечатление от Джакарты осталось такое, какое я ожидал получить от Китая...

...до того, как реально побывал там в прошлом году: смог над городом и огромное скопление народа на велосипедах и мотороллерах, хаотически снующих во всех направлениях

В отличии от современного Китая, в Индонезии транспорт всё ещё по старинке, на бензиновой и мускульной тяге

Обратите внимание на мотоциклистов в зелёных курточках и шлемах, это типа такси для одного пассажира, по образу и подобию Яндех-такси и Uber, мгновенно вызываемые по мобильным приложениям

После двух ночей в Джакарте, ранним утром мы вылетели в центр острова Явы, в город Суракарта иногда называемый также Соло. (Обратите внимание на характерные внутренние волны в атмосфере хорошо видные вниз по ветру за одиноким вулканом).

Ява, Суракарта (Соло)

Суракарта, бывшая столица старого Яванского Королевства, город с богатой историей и гордящийся своим наследием и культурой. Сейчас он является центром провинции Центральная Ява.

Хотя Ява в большинстве своём и мусульманский остров (про Бали отдельная история), у меня сложилось впечатление, что подавляющее число туристических достопримечательностей на нём не имеют никакого отношения к исламу. По крайней мере на всём нашем пути это не ощущалось.

Одна из главных туристических достопримечательностей Суракарты — дворец правителей Мангкунегарана (Mangkunegaran) расположенный в самом центре города. Сейчас дворец представляет из себя памятник архитектуры, а кроме того в здании функционирует исторический музей. (Немного ислама здесь присутствовало — нас заставили разуться, но выдали что-то типа носков. Тем кто захотел. Я так остался ходить босиком.)

Дворец Мангкунегаран был сооружен ещё в семнадцатом веке Раденом Масом Саидом, который подписал договор с Голландской Ост-Индской компанией (VOC) в 1757 году. В силу этого договора он стал правителем части Восточного Матарама и отныне был известен как Мангкунегара I

В этом дворце долгое время жили младшие носители королевской фамилии.

Архитектура дворца впечатляет своей помпезностью — его огромный холл считается самым большим во всей Индонезии. Высокий потолок раскрашен в традиционные яванские цвета и украшен фресками, изображающими зодиакальные созвездия. Полы вымощены лучшим итальянским мрамором.

Во дворце также регулярно проходят танцевальные и музыкальные состязания, (типичные яванские инструменты)

устраиваются торжественные приёмы, различные выставки

Кроме архитектуры дворца, также интересен тамошний музей, в котором можно посмотреть выставку ювелирных украшений четырнадцатого века, экспозицию серебряных предметов и старинного яванского оружия,

а также увидеть коллекцию масок, собранных из различных регионов Явы.

Суракарта является, так же, одним из центров производства индонезийского батика. Есть там и музей батика, и множество галерей и бутиков по его продаже. Из музея я вынес, что классический суракартский батик особенный, тем что поставлялся к королевскому двору и поэтому имеет привелегию на особый императорский рисунок. А именно — орнамент может виться слева вверх и на право по спирали

Мы даже прошли курсы создания индонезийского батика по горячей технологии.

Насколько я понял, это что-то типа витражей на стекле, но только на материи. Вместо свинцовых перегородок в витражах, в технике батик используется расплавленный воск, который наносится по предаврительно нарисованному рисунку на полотно, создавая перегородки

Между которыми заливается, не смешиваясь и пропитывая ткань насквозь, краска различных цветов. Чем больше цветов, тем ценнее батик. Мы достигли «мастерства» в три чистых цвета. (Цвета всё-таки могут смешиваться и это очень поднимет ценность батика при правильном, осознанном их смешении профессионалами)

Затем полотно с нанесённым рисунком вываривается в кипящей воде, чтобы вытопить воск. Может добавляться фоновый цвет. В результате должен был получиться яркий, контрастный рисунок, одинаково хорошо видный с обоих сторон. (Это, кстати, как нас научили различать при покупке оригинальный, сделанный вручную батик, от фабрично произведённого). Вот что у нас получилось (это ещё до обработки в кипятке)

Ну и мы под впечатлением, конечно же, не удержались и приобрели «картинку», двух влюблённых то ли китайцев, то ли вьетнамцев в одной из галерей

В самом городе Суракарта ещё оказался шикарный, постоянно действующий «блошиный» рынок

Большую же часть времени, из трёх дней в Суракарта, мы ездили по окружающим город горам с буддистскими и индуистскими храмами, разбросанным на их склонах.

Храмовый комплекс Чанди Сукух — индуистский храм, построенный в виде ступенчатой пирамиды. Храм расположен на западном склоне горы Лаву на высоте 900 метров. Он относится к пятнадцатому веку, а его центральная пирамида, по мнению историков, была сооружена в 1437-м году. Архитектура весьма необычная для Индонезии — это единственный храм такого рода на территории страны. Зато ступенчатая пирамида полностью идентична пирамидам народа майя из центральной Америки, что порождает множество загадок.

Однако и кроме загадочной пирамиды в храме Сукух есть на что посмотреть. Площадь комплекса густо усеяна старинными памятниками и алтарями, украшенными древними барельефами эротического содержания. Статуи выполнены в очень натуралистичном стиле, со всеми анатомическими подробностями человеческих фигур

Предполагается, что Сукух был храмом плодородия, поэтому откровенные эротические скульптуры и сексуальные сюжеты на барельефах несут в себе глубокое символическое значение

Цето (Ceto) — один из нескольких храмов, построенных на северо-западных склонах горы Лаву в пятнадцатом веке. К этому времени яванская религия и искусство отошли от индийских заповедей, которые так сильно влияли на стили храмов в 8−10-м веке.

Этот район был последним значительным районом храмового строительства на Яве перед тем, как остров был обращен в ислам в 16 веке.

Храм Цето был построен для, как сейчас бы сказали, «силовых ведомств”, потому что в то время в царстве Маджапахит было много беспорядков

Помимо буддистских и индустских храмов в горах вокруг Суракарта прячутся множество водопадов. К одному из таких легкодоступных водопадов, расположенных в нескольких километрах от храма Цето, мы и съездили. Это был водопад Parang Ljo (я затрудняюсь произнести или написать по русски это название). Он расположен на склонах горы Лаву и высотой около 20 метров.

Как и в музеях Джакарты, порадовало большое количество молодёжи у водопада. Насколько я понял, они сюда приезжают на что-то типа уроков природоведения. Они группами ползали по склонам и по их поведению было заметно, что что-то изучают, а не просто отдыхают

Типичная панорама в горах центральной Явы

Чуть-чуть поближе, видны деревенские постройки и возделываемые участки на склонах

Занятые делом крестьяне в позе «дачника” на склонах гор центральной Явы

Вот здесь хорошо видна техника возделывания земель на Яве

В горах мы обычно обедали в придорожных ресторанах типа вот этого

Он оказался расположен на чайной плантации и пока готовили обед, мы успели ещё посмотреть как растёт чай

Ну, и оказалось, что хозяева — бывшие хиппи и фанаты Фольксвагена

День обычно заканчивался в баре, на крыше отеля. Вид ночного Суракакрта, в ожидании коктейля

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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