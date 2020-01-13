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Телепорт в Новогодний Краснодар

Телепорт в Новогодний Краснодар

Татьяна Афанасьева

В первую неделю января мы проехали 3600 км, не считая «карусели» в Крыму. Маршрут был таким: Тула-Краснодар-Крымский мост-Керчь-Гурзуф-Массандра-Ай-Петри-Мисхор-Крымский мост-Таганрог-Тула. Первой остановкой был Краснодар. Про него и расскажу…
 

 

— Если бы я составляла топ красивых-новогодних, промелькнувших за неделю, Краснодар уверенно занял первое место. Потому как крымские города светились точечно и так себе, Таганрог вообще проигнорировал Новый год, весело поблёскивая грязью, Ростов-на-Дону мы проскочили, не останавливаясь, а с Тулой сравнивать бессмысленно — я ж патриот, это ж родина моя.

Смотрите, какая в Краснодаре красота :)

Чуть больше других блистала улица Красная. Кстати, в будни она обычная, а в выходные и праздники её перекрывают (от ул. Советской до Театральной площади), и она становится пешеходной.

Красной её назвали не потому, что красивая! А она красивая. А потому что здесь были торговые ряды из обожженного красного кирпича, создававшие впечатление, что улица красного цвета.

Архитектура в центре города приводила в восторг. Мы жалели только об одном - темно...

Если повернуть в проулок рядом с домом по адресу ул. Красная, 67, попадёшь в руин-пабы Будапешта очень творческое, вкусное и тусовочное место.

Уж не знаю, почему, но в городе очень популярны бочки. Присмотритесь к фотографиям. Мы встречали их постоянно и не обязательно рядом с питейными заведениями :)))

По Краснодару ездят трамваи. Проезд стоит 28 рублей.

Кстати, первый городской трамвай был пущен здесь 23 декабря 1900 года. Екатеринодар (нынешний Краснодар) стал 17-м трамвайным городом в Российской империи. Нынешние городские власти трамвай уважают и даже планируют построить 4,5 километров новых путей до аэропорта.

Очень порадовали самокаты напрокат (прогрессивно!). 120 рублей/час.

Краснодар — почти миллионник, южная столица России, до 1920 года был Екатеринодаром, потому как императрица подарила его казакам.

Что ещё? Краснодарский соус! :))) На этом наши познания никчёмно закончились.

И тут мы заходим в сувенирную лавку за колокольчиком. Есть у нас такая привычка — привозить из путешествий звон стран и городов. И что же видим? Все колокольчики увенчаны не гербами или помидорами, а парой влюблённых собак. Неожиданно? Очень!

Оказалось, болонка и бульдог стали символом города, благодаря Владимиру Маяковскому, который был в Краснодаре в 1926 году и которого поразило количество породистых собак, разгуливающих по городу без хозяев. Страшное дело — врагов революции расстреляли, а город наводнили их неприкаянные питомцы — мопсы, легавые, таксы, фоксы… И Маяковский рубанул:

Северяне вам наврали
о свирепости февральей:
про метели,
про заносы,
про мороз розовоносый.
Солнце жжет Краснодар,
словно щек краснота.
Красота!
Вымыл все февраль
и вымел —
не февраль,
а прачка,
и гуляет
мостовыми
разная собачка.
Подпрыгивают фоксы —
показывают фокусы.
Кроме лапок,
вся, как вакса,
низко пузом стелется,
волочит
вразвалку
такса
длинненькое тельце.
Бегут,
трусят дворняжечки —
мохнатенькие ляжечки.
Лайка
лает,
взвивши нос,
на прохожих Ванечек;
пес такой
уже не пес,
это —
одуванчик.
Легаши,
сетера,
мопсики, этцетера.
Даже
если
пара луж,
в лужах
сотня солнц юлится.
Это ж
не собачья глушь,
а собачкина столица.

Последние строки выбили в камне, а на пересечении улиц Красной и Мира под часами установили памятник, который по своей форме и настроению далёк от исторического ужаса и вызывает исключительно улыбку, если не знать предыстории.

Продолжая тему внезапного Краснодара, — на пересечении улиц Буденного и Рашпилевской мы обнаружили самопальный крест со стихами и афоризмами. Как думаете, в Туле такой долго бы продержался? :))

Чудеса повседневной жизни захватывающи.
Нет режиссера, который может организовать
неожиданность, ожидающую вас на улице.
(©Робер Дуано).

И утром встану я один,
А девы, рады играм вешним,
Шепнут: «Вот странный паладин
С душой, измученной нездешним».
(©Николай Гумилёв)

Долг и право — братья.
У них одна мать — свобода.
Они рождаются в один день.
Они растут, развиваются и погибают вместе.
(©Виктор Кузен).

Недалеко от креста по стене ползли младенцы…

:) Краснодар живёт по каким-то своим правилам.

В городе множество памятников, связанных с казачеством. Этот, к примеру,
атаману Черноморского казачьего войска Григорию Рашпилю. Когда мы вселялись в хостел на Рашпилевской, были уверены, что она названа в честь напильника с крупной насечкой :))) Ан нет…

Ну, и ещё пару памятников в тему казачества. Первый — Запорожцы пишут письмо турецкому султану (ул. Горького, 107). Второй — Памятник Кубанскому казачеству (ул. Красная, 35).

Отдельный респект Краснодарской водонапорке с космической подсветкой. Эта 25-метровая ажурная гиперболоидная конструкция построена по проекту советского инженера и архитектора Владимира Шухова в 1935 году. Стоит рядом с цирком и явно его затмевает :)

В Краснодаре невероятное количество достопримечательностей. Город точно не на один день и даже не на два. Уезжали с уверенностью, что обязательно вернёмся.

Продолжение следует.

Всех с наступающим Старым Новым годом! Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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Автор: Татьяна Афанасьева
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