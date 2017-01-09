Новогодний Грозный

Первый гульбарий

в наступившем году

будет от тульского путешественника Дмитрия Койды dk1974.

- 2017-й я начал необычно, сразу установив рекорд по самому короткому путешествию года. 4-5 января чуть более суток я провёл в Чечне.

Сюда я должен был попасть ещё в прошлом году, когда на 3 дня летал в Дагестан. Расстояние от Махачкалы до Грозного 164 км. Но я пожалел денег на перелёт — если прилетать и улетать из разных городов, то цена на билеты выше. Ну и дней лишних тогда тоже не было.

Сейчас, на январские праздники вариантов была два: провести это время дома на диване либо не сильно теряя семейные дни познакомиться с новым уголком России. Я выбрал оптимальный вариант. Тем более в моём списке отечественных городов мечты Грозный шёл сразу за Казанью.

В этот раз сильно сэкономить не получилось — самая низкая стоимость на праздничные дни была 8000 руб. у компании ЮТэйр. Маршрут: Москва — Грозный — Москва.

Приняв противообледенительный душ наш самолёт с задержкой 20 минут вылетел из аэропорта Внуково.

Через 2 часа я уже был над Чечней и с радостным настроением делал первые снимки.

Автомобильный мост через реку Терек (в районе станицы Червлённая). Справа видна часть озера Безымянного.

А это такая красивая эрозия почвы.

В зимнем варианте всё это интересно смотрится.

На северо-востоке от города Грозный находится населённый пункт Толстой-Юрт основанный в 1705 году. Это село известно как место рождения российского политического деятеля Руслана Хасбулатова. Так же оно связано с деятельностью исламского проповедника Докку Шаптукаева.

К сожалению, я сидел справой стороны и поэтому Грозный не видел, но когда самолёт сел и разворачивался, то вдалеке в туманной дымке заметил две достопримечательности города: "Грозный-Сити" и мечеть "Сердце Чечни".

Очень удобно, что аэропорт находится в непосредственной близости от Грозного.

В 13:20 я был на стоянке, где меня ждал Рамзан. Его контакты мне скинул наш общий знакомый Гаджилав Дубухов.

В Чечне у меня было два желания. Первое — посмотреть Грозный, второе — выехать за пределы города. Рамзан нашёл мне человека, который помог осуществить последнюю туристическую цель. За это им двоим большое спасибо!

С первой целью было легче, сразу из аэропорта мы поехали на смотровую площадку о которой я прочёл в интернете накануне поездки. Здесь мы попрощались с Рамзаном и я начал своё индивидуальное знакомство с Грозным.

Обзорная площадка классная, мне она очень понравилась. Нет защитных стекол и сетки. Билет стоит всего 100 рублей. С высоты 30-ти этажного дома виден весь Грозный. Вечером я ещё раз поднялся сюда, чтобы посмотреть на огни города.

Самая известная панорама современного Грозного. Нашёл небольшую лужу и сделал кадр с отражением.

Знаменитую мечеть "Сердце Чечни" я посетил на следующий день.

Мне повезло, два дня стояла сухая солнечная погода, температура плюс 5 градусов (дома в эти дни началось резкое похолодание). Для фотографирование идеально. В этот раз я взял с собой свой старенький Никон Д80.

Грозный смотрится приятно даже в не совсем туристический сезон. Представляете как здесь красиво, когда работают фонтаны и благоухают цветочные клумбы.

При желании всегда можно для себя найти что-то яркое и душевное. Здесь я даже встретил своего земляка. Для поклонников знаменитого писателя важно будет знать, что в Чечне находится Литературно-этнографический музей Л.Н.Толстого.

В городе немало красивых зданий.

Скоро тут появится одно из самых высоких сооружений России — башня "Ахмат" высотой 400 метров.

Ещё в этот день я посетил "Аллею Славы". Это третий по величие объект в России, построенный в память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Здесь же находится музей А.Кадырова.

В городе на одном из памятников видел надпись. Как человек, побывавший в ряде исламских стран, видевший много мечетей и святынь, общавшийся с большим кол-вом мусульман подтверждаю эти слова. Истинный и правильный ислам с его правилами и традициями мне нравится.

День я закончил в неожиданном месте.

В моём городе главная ёлка находится в 500 метрах от подъезда. За праздники я так до неё и не дошёл. Как настоящий путешественник я предпочёл посетить ёлку, расположенную почти в 1500 км от дома:)

Ночь я провёл в гостинице "Кавказ". Для романтичного или семейного отдыха я её не рекомендую. Она больше подходит для бюджетных туристов. За одноместный номер я отдал 1700 рублей.

На следующее утро в 7 утра за мной заехал Али и мы поехали в южную часть Чеченской Республики.

Крайней точкой до которой добрались был населённый пункт Итум-Кали. Расстояние от Грозного 78 км.

Наш путь лежал по живописной дороге Аргунского ущелья.

Оно знаменито тем, что на его территории находится более 600 памятников истории, культуры, археологии и природы.

Так же здесь насчитывается более 2600 развалин боевых и сторожевых башен древности. Почти 200 в удовлетворительном или хорошем состоянии.

Более всего я мечтал увидеть знаменитые Ушкалойские башни-близнецы.

А это на их фоне мой проводник Али. Как оказалось в конце 80-х он служил в Тульской области. Рассказал несколько интересных историй про себя, а так же про прошлое и настоящее Чечни. На обратной дороге угостил меня вкусным шашлыком из баранины. Передаю ему привет!

Про всю загородную поездку я расскажу в отдельной заметке. Мне она очень понравилась.

К сожалению я не знал, что мы так быстро вернемся в Грозный. По идее можно было ещё несколько часов потратить на другие места, которые находятся недалеко от столицы. Но для первого раза и так неплохо, программу минимум я выполнил.

На одном из въездов в Грозный я хотел сфотографировать вот этот памятник. Говорят, однажды, сильный порыв ветра сдул глобус и он покатился по дороге. Интересно, кто-нибудь снял это действие на видеорегистратор? :)

Днём я продолжил гулять по Грозному. Больше часа провёл в национальном музее Чечни.

Много бесценных экспонатов исчезло во время двух войн, но кое-что осталось. Как минимум вам точно понравятся яркие картины именитых художников и не совсем известных, но талантливых.

Впервые за свою туристическую практику в одном городе я поднялся на смотровую площадку трижды! Тут я начал свой Чеченский вояж и здесь же его закончил. В последние мгновения этого путешествия я наслаждался закатными пейзажами.

В 17:30 я был в аэропорту. Немного не повезло — рейс задержали более чем на час. Но полёт и дорога по заснеженной трассе из Москвы в Тулу прошли нормально. В два часа ночи я уже был в своей кровати...

В завершение могу отметить, что сюда по возможности лучше приезжать в летнее время, когда тепло и всё вокруг зеленое. На минимальное знакомство необходимо три дня. Один день на Грозный и два на достопримечательности за его пределами. Если отдыхать на озёрах, то прибавляйте ещё день другой. Горы, рыбалка, пеший туризм. Природа здесь замечательная.

Сам Грозный гостеприимный и дружелюбный город. Любой встречный обязательно ответит на любой ваш вопрос и поможет советом. Здесь живут патриотичные люди, которую любят свою малую родину — Чечню и уважают большую — Россию.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

А вы ездили куда-нибудь в новогодние каникулы?