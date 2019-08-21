Крым-2019. От любви до ненависти и наоборот

Виктор Зайцев Стёрли всего лишь пару абзацев. Отдыхали этим летом в Крыму, есть свои собственные впечатления — радужные и не очень? Давайте обсудим. Виктор Зайцев побывал на полуострове, многое проанализировал и открыт для многотысячной дискуссии. Дальше рассказ от первого лица, вся авторская лексика сохранена. Количество восклицательных знаков тоже.

Вместо предисловия.

Встречается компания друзей. Кто где отдыхал?

— на Ибице.

— в Турции.

— в Черногории

— в Крыму!!!

… О! да ты богатый человек!!!

— Хоть сезон отпусков и подходит к концу, предлагаю вам прочитать и обсудить, стоит ли ехать в Крым в сезон в этом году, а, возможно, и в следующем?! Сразу скажу, как человек, который провел практически все детство в Крыму, да и сейчас старающийся бывать там не менее 2х раз в году, я искренне люблю этот регион РФ, но…

Начнем. Крымские курортники делятся на несколько типов:

— неизбалованные консервативные люди, которые дальше своего Усть-Звездюйска носа не показывали, отдыхали в основном на огороде у тещи, но вдруг решившие побаловать себя морем;

— «Иваныч», — нетребовательный к условиям и отдыху отпускники, которым совершенно все равно, где лежать у моря, будь то Сочи/Анапа/Ялта/Гагры, приняв стакан некоей субстанции, которую он купил в 5ти литровке под видом «настоящего домашнего вина»;

Судак. Полдень. Горпляж.

— люди, традиционно ездящие в одно и то же место, потому что «тут море, хорошо, и однажды в 1976 году мы впервые сюда приехали с родителями, ну, а что еще смотреть?!»;

— турист любознательный, который каждый раз открывает для себя новые и новые места, возвращаясь на понравившиеся локации;

— отдыхающий, который едет в Крым за «своим, сокровенным», но помимо Крыма летающий на другой отдых.

Гурзуф. Полдень. Горпляж

Таких «архетипов» — 90%. Так вот задача местного населения- в сжатые сроки максимально выдоить дорогих гостей. Но об этом позже.

Теперь по порядку.

М4

А что М4?- спросите вы. Ну трасса и трасса. В жару подготовки к Сочи-2014 ее пытались максимально привести в порядок, открыть как можно больше платных участков, разгрузить города на пути. 5 лет уже как отгремело это событие, а вечная пробка в Лосево только теперь пытается уйти в небытие.

Да-да!!! Только с 1 августа 2019 года там вроде как начал действовать объездной маршрут для грузовых авто. Мне повезло, туда и обратно я не стоял в этом аду автомобилистов, окруженный автобусами с бегающими везде туристами, водителями фур, вышедшими размять ноги и купить чебурек и продаванами различной придорожной жратвы. Неужели спустя 5 лет до местных властей доперло, что надо прекращать это насилие над проезжающими по М4 в виде сужения до одной полосы и ограничением скорости в 40???

Пункт взимания платы на М4. С транспондером выгоднее до 20%.

Сама М4 тоже не радует быстрым проездом по ней. Зачем, скажите, брать плату за проезд по скоростному участку, при проведении там дорожных работ с ограничением скорости до 50? За какую «услугу» мы платим в этом случае?

Вообще вся эта мишура с платным проездом в Крым и обратно отнимет у водителя около 2000р в обе стороны в зависимости от времени суток.

Для справки: Платных участков от Тулы до Крыма будет в общей сложности километров на 600.

В то же время абонемент для проезда по ВСЕМ платным дорогам на МЕСЯЦ в Швейцарии стоит около 40 евро…

При средней скорости движения, без нарушения ПДДД, долгих остановок и ночевки у меня лично дорога до въезда на Крымский мост занимает 16−17 часов.

Крымский мост

Это не крик патриота, не восхваление нынешней власти, НО!!! это РЕАЛЬНО грандиозное сооружение, проезжая которое, у тебя захватывает дух, и скупая слеза гордости пытается скатиться по щеке. Круто! Супер! Красиво! Эпично! И еще 100500 разных положительных эмоций от того, что пытались и планировали построит несколько десятилетий, но сделали только при возвращении Крыма в Россию. Причем сделали это за каких то 3 года!!!

Но!!! Но почему же любая классная идея и любое хорошее воплощение в России не обходится без идиотизма???

О чем это я? От Краснодара до Крымского моста можно проехать минимум 6ю путями. На одной дороге лишь я увидел жалкий указатель на синем фоне «Крымский мост-73». Один указатель, КАРЛ!!!

очень «информативно».

Это максимум, что вам встретится.

Это так мы гордимся #стройкойвека??? Так мы привлекаем туристов в Крым?

Где указатели? Где национальная гордость??? «Крымский мост-73» звучит комичнее «Спортлото-82»… Печально.

Сам же мост проезжается за считанные минуты. Виды с него потрясающие. Заранее приготовьте оборудование для фото и видео, т.к. останавливаться на Мосту нельзя.

Трасса «Таврида»

Это первое, чем Крым встречает отпускников. Мало кто задерживается дольше 1−2х дней в Керчи. Это город транзитный, да и если не знать, где классное море, то Керчь вызовет грусть и апатию. Отдыхающие в основном едут на ЮБК (Южный берег Крыма) и далее.

Так вот «Таврида» — такая «Таврида». Съехав с Моста, вы видите указатель «Феодосия 83». Казалось бы, — час всего! Так вот это первое заблуждение. «Таврида» начала строиться одновременно с Мостом. Да, отличная идея, огромный объем работ, эпичные объемы вливания дензнаков. Но ваш путь до Феодосии в 83 км или 250 км до той же Алушты может растянуться на 3 или 7 часов соответственно!!! По какой то идиотской инициативе построенные еще весной (а я там ездил туда-обратно и не раз) участки, не только не открыли, но и понаставили знаки 70−50−30 + камера. Вдобавок ко всему- огромный поток фур с прицепами, которые почему-то принципиально не хотят давать себя обогнать.

Типичная дорожная ситуация на трассе «Таврида»

На вопрос, заданной мной тов. Аксенову — главе Крыма, мне ответили очень банально: потерпите еще годик-другой, а пока вы же «ездите по стройке», так что терпите.

Совет: выбирайте по возможности Старую дорогу — Нижнюю -через Коктебель-Судак (если не страшны серпантины) или через Грушевку-Старый Крым (там фурам вроде как тоже нельзя ездить).

Жильё

Официальный портал Министерства туризма и курортов Крыма предлагает нам меньше 1000 объектов для размещения. Тот же Booking (который работает в Крыму, если поставить галочку «еду по работе»), предлагает около 4000 средств размещения. НО!!!

Не удивляйтесь, что при заселении по брони через сайт, вам откажут, вернув деньги со словами «ну, а что?! Вы на 3 дня бронировали, а у меня люди тут за неделю заплатили». И чхать все хотели на рейтинги и отзывы. Это Крым, детка!

Так же могу сказать, что 90% людей с табличками «Сдаю ЖИЛЬЕ» — не собственники, который будут вам впаривать все по принципу: «Сначала самое говно», а если вы в итоге все равно ничего не выберете, могут еще и за «попытку подбора» пытаться с вас слупить рублей 500. Посылайте таких лесом.

Совет: не бронируйте ничего, если вы заранее не знаете, к кому едете. Просто приезжайте, — всегда будут места там, где вас устроит цена и вид из окна.

Гурзуф. Мой вид из окна по цене в 2 раза ниже, чем у уличных маклеров+ парковка.

Общепит и сервис

О! Сколько «в этом слове для сердца русского слилось»!!!

Общепита в Крыму -сколько угодно. На любой вкус и кошелек! Но будьте готовы к не то, чтобы неадекватным ценам на привычные нам блюда, сколько к несоответствию цен уровню заведению. Поэтому ситуация такова: можно очень классно отобедать, заплатив немного в хорошем заведении с радующим глаз видом, но также можно просто оставить неадекватную съеденному сумму в обычной кафендии без должного сервиса. Так что голосуйте рублем.

Одна из многочисленных столовых

О сервисе. «Сервис!» — это новое для крымчан слово. Да-да! Оно новое! Избалованному турциями-кипрами-грециями приезжему порой трудно будет понять, «почему все так то?». Ну почему тебе редко улыбаются, почему нет радушного крымского гостеприимства, почему мы не получаем сервис и услугу за наши деньги?! Черт возьми! Мы же им деньги везем! Извольте-с нас целовать в десны! А тут все дело в местном менталитете. Зачем? Зачем улыбаться и обслуживать, именно ОБСЛУЖИВАТЬ, а не халдействовать. Уедут эти отдыхающие, приедут новые… А о том, что те, кто уедет, еще 10 раз подумают, вернуться ли в дальнейшем…

Типичные цены в типичном кафе.

Парковки

Реальная кость в горле у приехавших в Крым. Конец 90-хх -начало 00-хх там сейчас с парковками. Вообще нет никакой информации, реально ли это «платная парковка», или кто-то просто воткнул знак и собирает 100−200 рублей за безлимит. Местным властям, ГИБДД и контролирующим органам в Крыму пока нет дела до этой проблемы. А может и не хотят отнимать хлеб. Проверяется легитимность платного паркинга просто. К вам подходит некий загорелый тип в оранжевой жилетке с терминалом в руках и просьбой оплатить парковку. Ок. достаем карту. Только безнал. Извини, брат, только карта. И терминал на поверку оказывается просто чекопечатальной машинкой, купленной за 2 т.р. В ответ вы услышите что-то невразумительное типа: «нет интернета, вам повезло».

Крымский попрошайка парковщик в естественной среде обитания.

Мы готовы платить. Да, мы на отдыхе. Нам не трудно оставить стольник, но пусть этот стольник идет в бюджет.

Эвакуаторы вообще работают по схеме: «дай-ка заберу эту машину, с неместными номерами, а не эту — с крымскими».

Настроения

#Крымнаш!!! Да! Он наш, российский! Это радует и отдыхающих и местных! Я уже писал года три назад, что во время Крымской Весны самые ярые «бандеровцы» первыми побежали за красными российскими паспортами.

Спустя 5 лет эйфория немного угасла. Но я реально не встречал недовольных. Развитие Крыма идет, за 5 лет вложено и сделано в разы больше, чем за 23 года украинизации полуострова. Такое ощущение, что все эти 23 года Крым просто «выдаивали», разворовывали, распродавали, разваливали, распиливали и загаживали.

Есть несколько моментов, которые серьезно «бомбят» крымчан:

— наши законы — их надо выполнять, им надо следовать. При Украине там привыкли к нестрогости, неисполнению и вообще наплевательскому отношению к законам. Сейчас их надо выполнять.

— бизнес — это вообще заповедник, нетронутая отдельная жизнь. Новейшие решения соседствуют с эхом 90-хх. Налоговые льготы, послабления и переходный период заканчиваются, но перестроиться трудно. Особенно тем, кто привык работать по старой украинской схеме: «у меня брат/сват/дядя в горисполкоме/полиции/прокуратуре», который мне разрешил. Не прокатит!

— самострой — это страшный сон кадастрового инженера и работника БТИ. Просто кошмар! Думаю, плохие работники БТИ после смерти попадают в Крым. Почему? — Стоит взглянуть на старые советские фото любого поселка и сравнить с его современным видом.

Гостиницы вместо лодочных гаражей.

Крымский Шанхай

Набережная Алушты без вида на море.

Мальчик с рыбой на фоне шалманов.

Тот же мальчик 50 лет назад.

Крым рядом?

Доступность Крыма не вызывает сомнений. Вот он — рядом. Про мост я уже упоминал. Сел на машину и поехал.

Но что еще? Железнодорожное сообщение запустят в декабре 2019 года. Есть еще отличный новый аэропорт международного класса. Красивый, просторный, удобный и безопасный. Но доступно ли это для отдыхающих в сезон?

Билет в из Москвы до Симферополя и обратно в июле-августе в среднем стоит от 14 т.р. с багажом на одного взрослого. Для сравнения — в Сочи можно слетать в два раза дешевле. То есть просто дорога до ЮБК для семьи из 3х человек обойдется тысяч в 40, не считая проката авто (от 2,5 т.р./сутки). Не в сезон авиакомпании предлагают билет до Симферополя и обратно в районе 5 т.р. на человека.

Аэропорт им. Айвазовского. Симферополь.

Есть «Единый билет». Это когда вы едете-летите до Анапы или Краснодара, а потом часов 8 еще добираетесь до моря. Организовано все в принципе нормально, но дорога займет больше суток.

Так что о доступности Крыма для простого россиянина пока вопрос спорный.

Крым есть за что любить!

— Природа! Да. Два моря, уникальные, пока еще нетронутые уголки, разные климатические зоны, горы, море, ландшафты- все это Крым!

— Крымчане! Да! Самые настоящие крымчане- это, как правило, люди, которым сейчас 40+, которые не выросли при Украине. Они радушные и приветливые. Лучше и душевнее людей не бывает!

— Ностальгия! Детство. Улочки, залитые солнцем. Вы идете с пляжа с родителями в какой-нибудь пансионат им. 50-летия СССР, покупая по пути мороженку и газировку. Улочки все те же. Все на месте!

— Еда! Ни один рыбный ресторан нигде не будет конкурировать со свежевыловленной барабулей на огне и черноморскими мидиями!

как в песне у Смоки-Мо: «поели у костра-нехитрое дело рыбацкое»

— Маршруты! Не покупайте экскурсии в Крыму! Не делайте этого! Все эти маршруты — попса для недалеких туристов. Читайте книги про Крым, узнавайте все новое самостоятельно, а потом исследуйте сами! Все доступно и безопасно.

экскурс-бюро для непритязательного туриста.

— воздух и ароматы Крыма. Ни с чем несравнимый воздух!

Гора Носорог. Трасса Коктебель-Судак.

Пряный степной воздух в Керчи.

Жирные минусы отдыха в Крыму

В моем личном восприятии Крым сейчас — как младший непутевый брат, 20 лет шатавшийся неизвестно где в дурной компании, а сейчас решивший встать на правильный путь, пытающийся делать все правильно.

За что я не люблю Крым:

— отсутствие нормальных отелей! Советские пансионаты с европейскими ценами. Мини-гостиницы на месте лодочного гаража, различный самострой и прочая бессистемная сдающаяся недвижимость по конским ценам. Не может номер в Крыму стоить 100 евро, если это не хороший номер в «звездных» отелях Ялты. Но сезон короток, а работать аборигенам не очень хочется. А хочется сдавать все свои уголки, комнаты, пристройки 4 месяца в году, чтобы потом не работать!!!

— только зарождающийся общепит. Кукуруза-чебуреки-шаурма из шалманов вокруг каждой набережной, зарождающаяся сеть столовок типа «еда-по-домашнему», кафешки с претензией на обслуживание с салатом «Цезарь» за 830 рублей. Да, есть еще столовки при совковых пансионатах с ценами в 30- 70 рублей за блюдо, но тут как повезет.

— пляжный «сервис». О, эти крики, призывающие вас покататься на банане/гидроцикле. О, эти лежаки с зонтиками (500−700 рублей за пару в сутки). Для сравнения- в Испании пара лежак-зонт стоили 4 евро.

— сплошной самострой, который боятся или принципиально не хотят сносить местные власти.

— отсутствие культуры обслуживания и элементарной вежливости у местного персонала. Там принцип такой: «нуачо, вы не придете к нам, а другие придут». Элементарного «здравствуйте» порой не услышите.

— «синдром курортника» у местного населения. Этого когда все кругом тратят деньги, причем немалые, а ты вынужден работать за свои 20К, обслуживая этих «понаехавших», неважно, что потом ты 8 месяцев сидишь без работы, но эти 4 месяца ты люто-бешено ненавидишь всех и вся. Отсюда же и желание вместо работы делать 3 вещи: сдавать хату, чтобы потом не работать, таксовать по конским ценам (сервисы такси только заходят в Крым) от 3 до 6 т.р. за 100 км до аэропорта, продавать отдыхающим за 1000р купленную за 1 р на «Али» кЕтайскую хренотень.

— обилие рекламного и визуального мусора! — это все от бессистемного подхода у властей. Откройте людям виды на улицы, на набережные. Уберите все шалманы с берега и непонятно кем согласованные аттракционы с рекламными конструкциями! Поставьте нормальные урны и мусорные контейнеры.

Крымская реклама -такая реклама.

— КоАП РФ? Нет! Не слышали! Никто не штрафует за распитие алкоголя в общественном месте. Совершенно нормальная для местных и уже ставшая дикой для нас ситуация: сидит компания на набережной Алушты и совершенно без зазрения совести пьет водочку под нехитрую закусь, а мимо прогуливается патруль полиции. Подойдя к полиционерам, задал резонный вопрос: вы не видите ЭТО??? Ответ был таким: ну это ж местные, как это искоренить?! Штрафуйте, мать вашу! Раз, два, а на третий- отобьете желание пить в общественном месте!!!

Вместо эпилога

5 лет с начала «Крымской весны» чиновники разных уровней нам льют в уши, что за 22 года «все разрушили хохлы». В 15 году — все круто началось, эйфория, подъем, инвестиции. 16 год, 17й…19й!!! Ё-моё!!! Давайте будем честными: наш отдыхающий избалован курортами зарубежья. Турция, Кипр, Греция, Тунис- давно поняли, как и чем можно привлечь туриста. Даже курорты Краснодарского края на несколько шагов впереди. Крым сейчас не конкурент даже им.

Такое ощущение, что нет пока в Крыму Хозяина. Варяги в виде чиновников, приехавшие с материка, не радеют за развитие, другие же — больше заняты политикой, чем работой «завхозом», предприниматели не понимают, что капитализм — не строится на сиюминутном заработке, а на долгосрочных инвестициях. Зачем снижать цены в ресторане на тот же «Цезарь», чтобы к тебе пошел народ? Нет, лучше обслуживать 2, а не 20 столиков. Это пока неискоренимо.

улочки старого Гурзуфа.

Вечерняя Ялта.

Массандра.

Крым может быть очень красивым! Ничем не хуже Италии или Кипра. Если только навести порядок. А пока приходится минимизировать свой контакт с аборигенами и отдыхающими в сезон, чтобы насладиться красотой. Именно поэтому я выбираю Крым весной или осенью. Ну или прекрасную Ялту на Новый год. Чего и вам советую.

Ciao!

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