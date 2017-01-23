Губа Ура. Порт-Владимир и рыбалка

Тульский путешественник Дмитрий Койда dk1974 побывал в "мёртвом городе" на берегу Баренцева моря...

- "Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его снова".

Перед поездкой в Мурманск я заказал морскую прогулку (плюс рыбалку) на небольшой лодке Посейдон. В этой поездке у меня была мечта — увидеть Баренцево море. Эта короткая встреча состоялась, но была еще одна, более памятная и проникновенная.... прямо в душу.

О ней я и расскажу в этой заметке.

До последнего момента я не знал, где мы будем кататься. Самое популярное место, описываемое на многочисленных сайтах, из которого стартуют лодки — это поселение Териберка, недалеко от острова Кильдин. Но, прямо накануне представитель компании, где я заказывал однодневный тур — сообщил, что мы отправляемся из поселка Ура Губа, что в 65 км к северу от Мурманска. Я, конечно, расстроился, что не увижу и не погуляю по Кильдину, но менять что-то было поздно.

Часть первая. Порт-Владимир

В назначенное время я прибыл на причал, где меня встретил шкипер Денис. После прохождения паспортного контроля мы отправились в путь. Изначально я сказал, что рыбалка не является основной моей целью, хочется посмотреть окружающую природу и сделать снимки на память. Еще я добавил, что мне нравятся маяки, ржавые затопленные корабли и т.п. Денис предложил доехать до одного некого "мертвого города". Я с радостью согласился.

Он обозначен на карте красным кружком.

Где-то через час, со стороны Баренцева моря, мы подплыли к необитаемому острову Шалим. Вид сверху (крупный массив слева). Причал там, где виден ржавый корабль.

Вид снизу.

Увидев название, я очень удивился. Не знал, что есть еще один Владимир.

На самом верху прямо у обрыва стоит вот этот памятник.

Прочитав табличку, я был поражен. Мне предстояла прогулка по руинам советской военной истории, в месте, где внезапно изменились судьбы сотен людей. История действительно славная.

Я нерешительно пошел в сторону домов. Впервые в подобном месте. Первое, что пришло на ум это слово Припять.

На одном из домов висела совсем свежая табличка. Люди этого поселка помнят и заботятся о своем прошлом.

Дальше, я как будто попал в свое советское детство, которое провел среди таких же пятиэтажек и символики.

На территории порта-Владимир попадались ржавые лодки и другая техника.

Более всего меня потряс большой серп и молот прямо во дворе одного из жилых домов.

Видеть его каждый день в своем окне это нечто.

Внутри помещений я особо лазить не стал. Честно скажу, даже днем ощущение не очень приятное. Я чувствовал себя Уиллом Смитом из фильма "Я легенда".

Были бы люди, то еще ничего, но Денис ждал меня на пристани, а на острове больше ни души. К тому же он рассказал, как на остров Кильдин однажды заплыл медведь и гонял там всех местных жителей, до тех пор, пока его не застрелили военные.

Так, что если хотите пощекотать себе нервы, приезжайте сюда вечером. Вы можете даже переночевать в этой бане.

К поселку примыкает сопка. Я лазил по ней минут сорок, наслаждаясь окружающими пейзажами. Порт-Владимир расположен в очень красивом месте.

Там же наверху можно увидеть многочисленные остатки различных коммуникаций.

У подножия есть могила неизвестного солдата.

Уже на выходе из поселка я заметил стол накрытый скатертью. Скорее всего, бывшие жители и военнослужащие недавно приезжали сюда. Грустная картина...

Первым делом, вернувшись домой, я начал изучать историю порта-Владимир и искать фотографии.

Трудно поверить, что вот это место, снятое мною 29 августа 2014 года

20-30 лет назад выглядело вот так.

Из всего этого осталась только свежевыкрашенная, вечно актуальная надпись.

В интернете нашел фотографии 80-90-х годов. Надеюсь, их автор (скорее всего служивший здесь) не будет на меня ругаться за то, что я уважительно прикоснулся к его военному прошлому. У него сотни подобных замечательных кадров. Все они сделаны в порту-Владимир.

Жалко, конечно, что этот город недавно пропал с карты России. Но ведь рано или поздно все исчезает с лица земли. Уходят люди, города и даже целые страны. Главное, чтобы мы уважали свое прошлое, ценили настоящее и верили, что у нас будет не менее грандиозное будущее. Поверьте, нам и сейчас есть чем гордиться. На страже нашей Родины в тех краях осталось немало закрытых военных поселков и городов. Там живут и служат настоящие патриоты России.

Немного официальной информации.

Порт-Владимир — покинутый посёлок на территории сельского поселения Ура-Губа Мурманской области.

Располагался на севере области, на острове Шалим в Ура-Губе, в 15 километрах к северо-востоку от Видяево.

Появление поселенцев

Первое поселение возникло на острове Шалим ещё до становления власти Новгородской Руси и называлось Геретики. С приходом русских название постепенно трансформировалось в Еретики.

В 1883 году на острове основал китобойную компанию промышленник Герман Гебель. Спустя всего два года поселение посетил великий князь Владимир Александрович и, вместе с ним, несколько рыбопромышленников. По указанию Владимира Александровича в селе была построена церковь, и 12 ноября 1885 года Еретики были переименованы в Порт-Владимир, в честь великого князя.

XX век

По данным переписи населения 1905 года в Порт-Владимире находилось два жилых дома, баня и четыре амбара.

Фото порта Владимир начала ХХ века.

Рост численности населения начался с приходом советской власти, уже в 1935 году Порт-Владимиру присвоили звание рабочий посёлок.

В 1930-х годах на острове находился исправительно-трудовой лагерь системы ГУЛага, один из 24 на территории Мурманской области. К 1938 году проживало уже 754 человека.

К началу 1940-х годов в посёлке была построена школа и больница, основой экономики являлась переработка рыбы. К 1950-м годам на острове появились: овощехранилище, пекарня, рыбзавод, пилорама и рыболовная станция. По переписи населения 1959 года в посёлке было 1718 жителей. С 1960-х начали появляться воинские части, а в 1969 году гражданское население Порт-Владимира в принудительном порядке было переселено на материк, и на острове остались только военные.

После распада Советского Союза воинские части закрывались по всей области, в 1994 году военные покинули Порт-Владимир. С этого момента постоянного населения на острове нет. С 2001 года по инициативе администрации Видяево и Мурманского центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи начали совершаться ежегодные коллективные поездки на остров Шалим бывших жителей посёлка.

Упразднение

В 2007 году по решению комитета Мурманской областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению было принято решение об упразднении в Кольском районе населённых пунктов Маяк Выевнаволок, Порт-Владимир, Верхний Нюд, Новая Титовка и Маяк Пикшуев. Источник Википедия.

Часть вторая. Круиз и рыбалка

Встреча со шкипером была в селе Ура-Губа, которое расположено в Кольском районе Мурманской области (на карте внизу слева). Я приехал сюда на такси из Мурманска (цена 1200 руб. в один конец, назад уже дороже). В точке 1 находится причал, откуда мы и начали свой путь.

Но до момента отплытия мне пришлось немного подождать, пока Денис (шкипер) подготовит лодку и согласует мою туристическую прогулку по губе Ура. Зона эта закрытая, нужен гражданский паспорт. Совсем рядом находится Видяево — военно-морская база Северного флота России.

Пройдя вдоль берега, я сделал несколько фотографий.

Что любопытно, выше это самый первый кадр, а ниже один из последних в тот же день и на том же берегу. Это место называется эстуарий — однорукавное, воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря.

Через полчаса мы поплыли на север. Причал остался позади.

С обеих сторон нас сопровождали красивые скалистые берега, поросшие зеленью.

Буквально через пару километров на вершине одной из сопок я увидел пограничный пункт и установку "Град". Чтобы продолжить путь Денис сообщил свои позывные. Наши северные границы на строгом контроле, даже резиновая лодка не прошмыгнет.

Кстати, вот на этой лодке и проходило мое путешествие по губе Ура.

Основной его целью была рыбалка. Как вы понимаете, на это можно потратить весь день. Порыбачить, тем более на экзотическую для меня рыбу (после традиционного карася и карпа), хотелось очень, но еще больше была потребность увидеть что-нибудь заброшенное, интересное и нетипичное. Что-то типа маяков или кладбища кораблей.

Подобные суровые картинки меня всегда привлекали. Смотря на остатки этого корабля, пытаешься представить, каким он был в своей молодости, что повидал на своем пути. Может спас кого во время шторма или сам попал в его немилость.

Мы шли по западному рукаву губы Ура в направлении точки 2 (см.карту выше). В этом месте ранее находился населенный пункт Маяк Выевнаволок.

Сейчас там остался только действующий новый маяк, который оснастили норвежцы, теперь он работает без участия человека и остатки конструкций от прежней жизни.

Пройдя вглубь бухты, я увидел на берегу интересную картину: несколько брошенных полуразобранных "Градов" и рядом единственный житель этого места. Картинка нечеткая, поскольку лодку качало, на берег сходить мы не стали. Удивительно, прошло много лет, непонятно как здесь выживает в полном одиночестве этот человек. Что интересно, все колеса у машин целые и не сдутые.

Далее из этой бухты мы поплыли в направлении Баренцева моря. Картинка впереди была не самая радужная.

Момент выхода в открытое море я решил заснять на камеру. Волны были хаотичными, лодка прыгала — словно разогнавшийся джип на бездорожье. Фотоаппарат невозможно было держать в одной точке более секунды. Страшно и прикольно одновременно. Была бы лодка посерьезнее, то мы, конечно, начали свою рыбалку именно здесь на глубине 200 метров. Но решили не рисковать и опять свернули ближе к берегу.

В ходе этого мини-круиза мы и посетили Порт-Владимир, который был подробно описан в первой части.

Вот здесь на разрушенном причале мы вышли на берег...

В городе и окрестностях я провел больше часа и сделал большинство своих фотографий.

Поднявшись на высокий холм, я любовался окружающими красотами. На кадре в центре видна небольшая ферма по выращиванию семги. Мы проплывали мимо нее.

После Порта-Владимир мы наконец-то решили закинуть спиннинги. Давненько я не брал в руки этот инструмент. Последний раз это было в Монголии лет 25 назад:)

Процесс ловли здесь отличается. Блесна с тройником на конце имеет больший размер и вес, ведь за короткий промежуток времени ей необходимо достигнуть дна. Глубина в бухте от 50 до 180 метров. Как только блесна касается дна, нужно подтянуть ее назад на 1-2 метра и далее систематически, иногда меняя амплитуду, взмахивать удилищем. Таким способом ловится треска и сайда.

Мы два раза останавливались в разных местах, где тишина и ни одной рыбы. На косяк попали лишь с третьего раза. Только закинули снасть, и через 30 секунд Денис вытащил первый улов. Дальше пошло дело и у меня. Рыбачили мы часа два-три, точно уже не помню. Самая большая треска попалась мне.

Большая часть времени ушла не на саму ловлю, а не возвращение лодки в нужную точку. Течение все время уносило нас в сторону. Как только лодка отходит на 10-20 метров, клев сразу прекращается. Я засекал нужное место, в котором мы успешно рыбачили, по отвесному куску скалы (на фото справа).

Рыбалка мне понравилась. Сейчас бы с удовольствием ее повторил, даже, несмотря на то, что вся рыба тогда досталась не мне. Это только часть улова. Потом сверху положили мою треску, которая перекрыла более мелкую рыбу:)

Возвращались мы по восточному рукаву губы Ура. В этот день на нашем пути другие суда встречались крайне редко.

Одним из самых интересных объектов находящихся в губе Ура является первая и единственная приливная электростанция России "Кислогубская ПЭС". Конструктивно станция состоит из двух частей: старой, постройки 1968 года, и новой 2006 года.

Мощность — 1,7 МВт. Состоит на государственном учёте как памятник науки и техники.

Вот вкратце и весь круиз. Лодка почти на целый день стоила 10 тыс.руб. Все подробности вы можете найти здесь. Плюс там есть описание, как ловить пять видов рыб, что брать с собой, ну, и конечно, фото счастливых рыбаков с их огромными уловами.

А теперь по традиции урок географии.

Ура — крупная губа на Мурманском берегу Баренцева моря. Открыта к северу, вдается в материк на 22 км. Ширина у входа 9,5 км. Глубина до 256 м. Расположена в 9 км к западу от Кольского залива. В губу впадают реки Ура, Урица, Гремиха, Чанручей, Одинцовка, а также несколько ручьёв. Входными мысами в губу являются мысы Выевнаволок и Медвежий.

В губе множество островов, крупнейшие из которых Шалим, Медведь, Зелёный, Могильный, Еретик, Безымянный, Шарапов, Старичихин, Наковальня, а также группы островов Сенные Луды и острова Шуриновы. Крупнейший остров залива — Шалим делит губу на 2 рукава: Восточный и Западный. Западный рукав имеет минимальную ширину 1,1 км, в то время как Восточный всего лишь 300 м. С островов в губу врезаются мысы Телячий, Толстик (остров Шалим) и Красный (остров Еретик).

В губе выделяется множество более мелких бухт, среди крупнейших губы Чан, Пахта, Урица, Наша, Кислая, Червяное Озерко и Одинцова и бухты Порт-Владимир и Малая Калиновая. Западный и восточные берега губы в основном состоят из крупных (до 237 м) каменных утесистых шиферных гор, южный берег, близ устья реки Уры, более низменный.

При впадении реки Уры в начале XX века располагалась финская колония Урская (ныне село Ура-Губа); на острове Еретике было рыболовное становище. В Уре ловится сельдь, заходящая туда большими косяками.

На южном берегу залива находится село Ура-Губа и нежилой посёлок Чан-Ручей, на западном посёлок Видяево. Ранее на берегах губы располагались, ныне упразднённые, населённые пункты Маяк Выевнаволок и Порт-Владимир. В губе Кислая была построена Кислогубская ПЭС — единственная приливная электростанция в России. Губа используется для базирования атомных подводных лодок Северного флота России. Источник Википедия

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