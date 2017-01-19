Вашингтон

Завтра, 20 января 2017 года, состоится инаугурация Трампа в Вашингтоне. Так почему бы сегодня не прогуляться по его улицам? А нашим гидом будет Геннадий VKup :)

- Пальцев рук не хватит чтобы пересчитать сколько раз я бывал в Вашингтоне Ди-Си (так американцы обычно называют город в разговорной речи), начиная с 1989 года и до настоящего времени. Поэтому здесь не описание какого-то одного посещения города, а просто мои заметки на тему, что посмотреть.

Основные широко известные туристические достопримечательности столицы США сосредоточены вблизи National Mall. Так называется место в центре Washington DC между монументом Линкольну на западе и зданием Капитолия на востоке. И если вы прибываете в город через Reagan National Airport (DCA), то самолёт пролетает прямо над этим Моллом на высоте нескольких сотен, если не десятков метров. Этот снимок сделан мной, как раз, при посадке в DCA.

На нём хорошо виден монумент Линкольну, в центре внизу снимка. Затем, так называемый, Отражающий бассейн, на другом конце которого расположен монумент посвящённый Второй Мировой войне (на снимке он выглядит как серая площадка на дальнем конце бассейна). Слева от бассейна, чёрная полоска на поляне – монумент ветеранам Вьетнамской войны. За ней виден пруд, это Пруд Сада Конституции. Далее на большой лужайке возвышается самое высокое сооружение Washington DC – монумент Джорджу Вашингтону.

Наверху его находится смотровая площадка, подняться на которую можно на лифте внутри монумента и абсолютно бесплатно.

Слева от монумента Вашинтону на снимке, а по сторонам света это строго на север, видна широкая зелёная полоса, которая заканчивается у резиденции президента США - Белого Дома. Его крыша еле просвечивает здесь среди деревьев. А справа или на юг от монумента Вашингтону – Приливной Бассейн. За монументом Вашингтону, по обе стороны National Mall расположены здания комплекса музеев Smithsonian Institute. Эти музеи тоже бесплатны и обязательны к осмотру для всех впервые посещающих Washington DC. Это действительно музеи высшего класса. В комплекс Смисониевского Института входит 19 музеев и галерей плюс зоопарк. В этих музеях представлено всё, начиная от происхождения жизни на Земле и заканчивая последними марсоходами, великолепная коллекция картин XVII-XX веков, отдельная галерея современного искусства, ботанический сад и многое другое. Среди туристов бытует мнение, что все музеи Вашингтона бесплатные, но это не так. Бесплатны, как раз, только музеи Смисониевского Института потому, что он финансируется отдельной строкой федерального бюджета. Во все остальные музеи цена входа ~ 10-20$. Я не буду здесь описывать каждый из музеев, потому что это займёт слишком много времени и места. Вот только несколько картинок из Аэрокосмического Музея:

Самый быстрый самолёт-разведчик “Blackbird” (SR-71)

Соперники во Вьетнаме Fantom F-4 и МИГ-21

Шатл Enterprise

Космический костюм Гагарина и скафандр “Кречет” разработанный для советской лунной экспедиции

Заканчивается National Mall зданием Капитолия США. Его тоже можно посетить бесплатно и даже поприсутствовать на заседаниях палат. Для особо интересующихся, из Капитолия есть подземный переход в здание Библиотеки Конгресса.

Хотя рябь на воде и мешает немного, но из этого снимка на закате понятно почему бассейн называется Отражающим

А это вид вдоль Отражающего бассейна в обратную сторону, от монумента Вашингтона на монумент Линкольна. Снимок сделан в день традиционного весеннего фестиваля воздушных змеев.

Народ запускает всё, кто что может придумать. Устраиваются различные соревнования в разных классах воздушных змеев. Мне больше всего понравились пилотажные змеи и воздушные бои между парами. Поединки напоминают бои кордовых авиамоделей.

Занимаются этим и стар, и мал

Внутри монумента Линкольна – широко известный памятник президенту, сохранившему целостность нации во время Гражданской войны.

Монумент первому президенту США, Джорджу Вашингтону, как он выглядит вблизи. Хорошо видно что монумент сложен из камней двух слегка отличающихся цветов. Это потому, что его строительство прерывалось во время Гражданской войны и было возобновлено только после её окончания. Камень для монумента стал поступать чуть-чуть другой.

Две маленькие точки на самом верху - окна смотровой площадки внутри оконечной пирамиды.

Монумент посвящён Второй Мировой войне. Он выполнен в виде двух полуколец символизирующих для США Атлантический и Тихоокеанский театры боевых действий. По периметру полуколец представлены все штаты по отдельности. В центре между полукольцами – фонтан. Фонтаны и текущая вода присутствуют в большом количестве американских монументов.

Белый Дом среди деревьев. В принципе, его тоже бесплатно можно посетить с экскурсией, но после терактов процедура стала муторной. Нужно заранее где-то записываться и предоставлять свои паспортные данные. Я там был почти 25 лет назад во время моего первого визита в Washington DC и тогда туда можно было попасть, просто придя в определённые отведённые для экскурсий часы. Экскурсия проводится только по первому этажу, а президентская семья живёт выше. Президент в это время может быть, а может и не быть в Белом Доме, но экскурсанты с ним всё равно не пересекаются.

Несколько раз в год Первая Леди лично проводит экскурсию по саду вокруг дома.

Капитолий, вид со стороны National Mall. Вход в него с противоположной стороны, а справа и чуть дальше – библиотека Конгресса США.Чтобы попасть в Капитолий, в принципе, нужно лишь знать часы когда он открыт. Группы с бесплатным экскурсоводом стартуют, по-моему, каждые 15-30 минут. Без экскурсовода бродить самому раньше можно было всё время работы. Почему “было”, потому что внутри Капитолия я был последний раз лет 5 назад и, говорят, с тех пор там многое изменилось в смысле секьюрити, и я не могу ручаться, что сейчас также просто так можно совать нос во все двери. Но с экскурсоводом осталось всё по-прежнему Раньше можно было наблюдать заседания палат с балкона, просто зайдя туда. Сейчас, опять таки из-за мер безопасности, нужно заранее побеспокоиться и заказать пропуск на сайте Капитолия.

Справа, если следовать первому снимку, между Отражающим и Приливным бассейнами расположен хорошо запоминающийся монумент участникам Корейской войны. Он выполнен в виде взвода разрозненно бредущих солдат с измученными лицами, и справа по ходу - гранитная стена с исчезающими в ней изображениями людей.

Ещё один интересный монумент - Франклина Д. Рузвельта расположен дальше, между Приливным бассейном и берегом реки Потомак. Он представляет из себя четыре больших каменных отсека, символизирующих четыре срока правления этого президента и объединённых протекающим через них потоком воды, отражающей течение времени. В каждом отсеке обозначены основные события соответствующего президентства.

На площади между монументами Линкольна и Вашингтона находится ещё много памятников и монументов посвящённых различным событиям американской истории. А вот дальше, между “карандашом” и Капитолием территория принадлежит Smithsonian Institute объединяющим несколько музеев, каждый из которых достоин отдельного большого описания и посещения. Поэтому я и не буду на них здесь останавливаться. Приведу только снимки из парка скульптур возле Hirshhorn Gallery. Потому что они не в здании, а прямо на молу, но чтобы увидеть их, о них нужно знать т. к. скульптуры расположены в садике ниже уровня мола. Можно пройти буквально в нескольких метрах от него и ничего не заметить.

И ещё упомяну два здания Художественного музея, соединённых подземным переходом с фонтаном и инсталляциями между ними, которые видны из этого перехода и кафе в нём. В западном здании расположена постоянная коллекция классической европейской и американской живописи, а восточное отдано современному искусству и временным экспозициям

Безусловно наиболее интересное время для посещения Washington DC – весна. А самое лучшее - можно отследить с точностью до дня по информации в местных медиа и прессе. Дело в том, что после войны, в знак примирения японцы подарили городу несколько тысяч саженцев сакуры, которые были посажены по берегам Приливного бассейна. Вишнёвые деревья прижились и настолько понравились, что их стали высаживать по всему городу и близлежащим окрестностям.

И теперь в пик цветения проводится ежегодный фестиваль Цветения Вишни (Cherry Blossom Festival).

Различные источники пытаются определить время его начала буквально с точностью до нескольких часов.

Вид на монумент Т. Джеферсона на другом берегу Приливного бассейна во время цветения вишни

Отражение монумента Вашингтона

Дорожка вокруг Приливного бассейна

Жилые улицы

На берегу Потомака, возле монумента Рузвельта

Но всё имеет и обратную сторону. В это время в Washington DC съезжается огромное количество народа, чтобы принять участие в фестивале или просто поглазеть. В районе National Mall буквально не протолкнуться. Хорошие снимки можно сделать только самым ранним утром.

Зато тогда, можно увидеть утренних мойщиков стёкол на зданиях

Или пустое метро

Весной в Вашингтоне начинается нескончаемая череда фестивалей и парадов.

Фестиваль непременно сопровождают разнообразные оркестры

Традиционные куклы президентов :)

Конные рейнджеры

На запад от National Mall, вверх по реке расположен студенческий богемный район Georgetown.

Скульптура Джона Кеннеди в центре изящных искусств его имени

Не безызвестный комплекс Уотергейт

Вид от Уотергейта через Потомак на Кристалл Сити в Вирджинии

На улочках Georgetown

А немного севернее Georgetown находится комплекс зданий родного Российского Посольства

Главное здание на территории посольского городка

А это очередь из желающих проголосовать за президента России на выборах-2012 на избирательном участке №5231, в Посольстве России в США, в Washington DC.

Несколько сотен метров дальше на север и на другой стороне Висконсин авеню находится главный собор Washington DC.

Собор сравнительно новый и со старинными заслуженными соборами Европы его сравнивать не стоит, но по размерам он входит в пятёрку самых больших христианских. На гробницах в его галереях можно увидеть имена многих известных людей. Официальные государственные церемонии также проходят здесь.

Собор также используется и как концертный зал. Довольно часто в нём играет Национальный Оркестр США и приглашённые звёзды с мировыми именами.

Факт который небесполезно знать, внутри органа есть сидячие места и вход туда обычно свободный. Если успеть там сесть, то орган слушается совсем по другому.

И ещё слева от органа расположен вход в подземелье собора. Там есть насколько меньших залов и церквей. Побродить внизу довольно интересно.

Интересно также подняться на южную башню собора с которой открывается вид на Georgetown.

Вслед за вишнями начинается цветение всего остального. Самое время для посещения National Arboretum (Национальный Дендрарий) с его богатейшей коллекцией азалий.

Помимо азалий, там одна из лучших коллекций бонсаев. Например вот это деревце высотой меньше метра уже культивировалось как бонсай ещё при жизни Петра I

Мало кто знает, что всего в нескольких километрах выше по течению, в 20-минутах езды от Белого Дома, вид реки Потомак совершенно меняется

Здесь расположен национальный парк Большие Водопады (Great Falls NP). Идеальное место для тренировок байдарочников и каякеров

Прямо возле Уотергейта начинается Чесапик-Охайо канал (C&O Canal), который идёт вдоль левого берега Потомака на протяжении более 300 километров. В начале XIX века он задумывался как основная транспортная артерия связывающая аппалачские горные штаты с восточным побережьем и в основном предназначался для вывоза полезных ископаемых добываемых в Аппалачских горах. Но быстрое развитие железнодорожного транспорта свело на нет его значение. Тем не менее он активно использовался до середины 20х годов XX века. Сейчас он имеет, в основном, туристическое предназначение.

Вот такие как эта туристическая прогулочная баржа в Georgetown на конной тяге возят туристов по каналу

Один из многочисленных и до сих пор использующихся шлюзов

Канал в районе Great Falls NP. Справа на снимке видна дорожка между рекой и каналом, по которой, в принципе, можно доехать на велосипеде из Washington DC до Ohio

И напоследок просто отражения :)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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