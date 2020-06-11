Держим дистанцию, или Корона Тульской империи. Часть четвёртая

Татьяна Афанасьева



1-я серия. «Карамельно-мармеладная» гора, поместье поручика Ржевского, саркосцифы и дом «тульского Шерлока». Продолжаем изучать неформатные достопримечательности Тульской области. Вашему вниманию карантинный сериал «Держим дистанцию, или Корона Тульской империи»:



Церковные фрески, водные края, шахта с колодцем и одинокая колокольня.

4-я серия. Прямо сейчас! 2-я серия. Дворец в Воскресенском, сиреневая дорога, сказки Братьев Гримм и барокко. 3-я серия. Церковные фрески, водные края, шахта с колодцем и одинокая колокольня.4-я серия. Прямо сейчас!

Сказка про Иван-Озеро

«У старика Ивана было два сына: Шат Иваныч и Дон Иваныч…» — так начинается сказка Льва Толстого. А дальше он пишет про Иван-озеро, из которого в разные стороны вытекают два ручья. «Один ручей так узок, что через него перешагнуть можно. Этот ручей называют Дон. Другой ручеёк широкий, и его называют Шат». Мы решили поехать посмотреть на эту сказку в реале.

Село так и называется — Иван-Озеро, и ручьи не единственная его достопримечательность. На карте значится Церковь Рождества Иоанна Предтечи. Но даже подъехав к ней вплотную, мы всё ещё не верили, что это церковь. Небольшая кирпичная коробка, выглядывающая из кустов, больше напоминала подстанцию… Входим внутрь!

Пространство неожиданно расширяется, вырисовываются своды, захваченные деревьями — они растут внутри церкви и свисают сверху. На одной из стен красуется: «Иван-Озеро — сила». У другой — стихийный иконостас. Ощущение, что мы в пещере или в мексиканском сеноте, не хватает только голубой бездны посреди этого «провала».

Церковь очень старая — построена в 1761 году на средства генерал-майора Боброва и разрушена в 1930-х из-за создания Шатского водохранилища. На этом самом месте брали начало сразу несколько слобод — Донская, Купеческая, Поповская и Вшивая Горка. Координаты церкви: N 54° 3.095', E 38° 19.718'. Село Иван-Озеро, городской округ города Новомосковск, от Тулы 65,6 км.

ps. Ещё в XVI веке Иван-Озеро упоминалось в «Атласе Дона», напечатанном на русском и нидерландском языках. Автор Крейс писал: «Дон имеет свое начало у Иван-Озера. Кажется оно весьма неглубоко, однако рыбою изобильно…». Толстой тоже придерживался этой версии. На фоне всего этого очень удивляет мемориал «Исток Дона» в Новомосковске, который установлен в 8,5 км от настоящего истока.

Кстати, это как раз те самые Шат Иваныч и Дон Иваныч. Детские годы.





Ивровка! Столько красоты уже в одном названии

Я покажу вам настоящее чудо! В глуши. Ну, хорошо, не совсем в глуши. Рядом стоит небольшой дачный посёлок и покоцанная временем деревня с красивым названием — Ивровка. Коронавирус сделал своё дело, мы не встретили ни одного человека. Ни одного!

На первый взгляд, местная церковь ничем не отличается от сотни других заброшек, разбросанных по Тульской области. Выщербленные стены, сгнивший купол, заколоченные окна, почерневшая дубовая дверь забита колышком… Но стоит войти внутрь, а мы вошли «через открывшийся тесный портал», и все слова кончаются. Удивительно! Как могли сохраниться все эти фрески, целые библейские сюжеты? В общем, однозначно рекомендую к посещению.

Церковь Троицы Живоначальной в русско-византийском стиле, построенная в начале ХХ века и закрытая в 1930-х., находится по адресу: Тульская область, Киреевский район, Ивровка, N54°09.083', E37°57.727', 26 км от Тулы. Рядом остатки старых конюшен, пруд с мостками и заросли черемухи.

Кирпич отменного качества

Каждый раз, попадая в заброшенную церковь или усадьбу, я надеюсь найти клеймённый кирпич времён царской России. Ибо с XVIII века было введено обязательное правило ставить знак качества на кирпичи, и даже работал специальный надзорный орган — Архитектурная экспедиция. Чтоб знать, кого наказывать рублём, если дом развалится!



Чаще всего в клеймах использовали инициалы купцов и дворян — владельцев кирпичных заводов, иногда указывался год.



И вот, наконец, я нашла такой кирпич! Правда, он по-прежнему вмурован в стену, но это не важно. Это даже круто, так как я сейчас спалю локацию, и вы тоже сможете увидеть его в естественной среде обитания. И он там не один! Предполагаю, что клеймо «Лив» определяет принадлежность кирпичному заводу братьев Ливенцевых, знаменитых тульских магнатов. Церковь 1833 года постройки, так что кирпичам без малого 200 лет.

Заинтересовались? Щёкинский район, Крапивна, Церковь Всех Святых, N53.943835, E37.149571, от Тулы 81 км. Кирпичи мы нашли там, где лесенка приставлена (см. фото).







Заодно можно и тайный Крапивенский мост посетить. Арочный! А вообще сейчас в Крапивне идёт благоустройство полным ходом, и в будущем уездный городок вполне может превратиться в «тульский Суздаль».

Церковь-половинка, Конь-камень и Ходячий замок

Церковь Михаила Архангела рядом с Ведьминым городищем — явление уникальное. Построена в 1805 году на средства прихожан. Как говорят, на том самом месте, где войска Дмитрия Донского настигли Мамая при переправе через Красивую Мечу. Настигли, разбили и в честь этого деревянный храм построили, который позже был перестроен в стиле позднего барокко. Говорят, большевики три раза её взрывали, но церковь выстояла, пусть даже и так — потеряв половину себя. На этом можно было бы поставить точку…

Но! Есть ещё ряд любопытных версий. По одной из них, это небольшая трактовая мечеть. По другой, старинное гидротехническое сооружение. Поэтому и форма такая необычная, и стоит ближе к воде, к остаткам мельничной плотины. Есть и версия, что это бывшая доменная печь. А уже потом и то, и другое, и третье могло быть перестроено в православный храм. Версии вполне рабочие, мы и раньше встречали церкви с весьма интересным прошлым.

Ловите адрес: Тульская область, Ефремовский район, урочище Маслово/урочище Ведьмино, N53°15.692' E38°24.656', от Тулы 180 км. Местные холмы в топе у «чёрных копателей», где-то в толщах земли спрятаны не только ржавые утюги и подковы. :)

Конь-камень в этих же краях, так что посетили и его. Вопрос, почему эту каменную глыбу на трёх ножках в Долине мегалитов назвали Конём, на тот момент ещё оставался открытым. Мы пытались найти портретное сходство и искали «рабочую сторону». Но нет. Не похож он на коня. Ни с какого ракурса. А потом я нашла информацию, которая всё объясняет! Историки полагают, что на этом камне язычники каждый год приносили в жертву одного коня. И тогда был у них и стабильный доход, и ломовой урожай, и семейное счастье. Всё просто.

Что происходило рядом с камнем-Пирамидой, выяснить не удалось, но она очень напоминает дельфийский Омфал (Пуп Земли) — культовый камень, упавший с неба и являющийся центром всего мироздания, точкой соприкосновения мира живых и мира мёртвых. Возможно, именно здесь «общались».

Камней с геометрическими следами в Долине мегалитов много, и выстраивать версии можно бесконечно. Найдутся и древние компасы, и жертвенники, и сосуды… И просто камни с ноздрями. :))) Место очень нескучное.

Как найти? Тульская область, Ефремовский район, Козье. N53°15.900', E38°27.987'.

В Козье нашёлся ещё один интересный объект. Для деревенских — это будни, проза, бытовуха, обычный зерновой ток советских времён. А если смотреть на него глазами не искушённого городского жителя — это же Ходячий замок Хаула! Или корм для мегаполиса из «Хроник хищных городов»! Ну, ведь похож? В общем мы с радостью туда залезли, несмотря на отсутствие полноценной лестницы :))





Продолжение следует.

Всем приятных выходных!

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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