Держим дистанцию, или Корона Тульской империи. Часть первая

Татьяна Афанасьева

Границы закрыты, но движуха продолжается! Вот уже 12 недель мы не выезжали за пределы Тульской области, но при этом посетили огромное количество интереснейших мест. С радостью делюсь с вами своими маршрутами. В один гульбарий это всё не поместится, так что будет очередной сериал. Слегка сплагиатим и назовём его «Корона Тульской империи».

«Карамельно-мармеладная» гора

Тульская область - край заброшенных шахт, терриконы чуть ли не в каждом районе. В прошлом веке на 120 шахтах кипела жизнь, теперь они выглядят как зона постапокалипсиса... Там ни-ко-го. Только ветер! И мы. Потому как лучшего места для самоизоляции не найти. Все тульские «горы» в основном серые или чёрные, но есть одна особенная - «карамельно-мармеладная».

Чтобы найти её, стоит поехать в район посёлка Комсомольского Киреевского района. Точные координаты N53.963755, E037.685629. На фоне убитого временем Комсомольского, ближайшая к нему заброшенная шахта выглядит просто фантастически. По цвету она жёлто-розовая. Единственный минус - у здания бывшего правления тусуются собаки, мечтающие прогрызть колёса и днище машины... Но они теряют свою сверх-силу, стоит отъехать метров на сто и обогнуть террикон с неподвластной им стороны. А он реально стоит того, чтоб на него забраться!



Усадьба поручика Ржевского

Поручик Ржевский, тот самый герой анекдотов, жил в Тульской области? Вот это да! Едем в усадьбу Мильшино, точнее то, что от неё осталось. Когда-то это была одна из красивейших усадеб губернии, а хозяйский дом был уменьшенной копией Зимнего дворца.

Усадьба принадлежала братьям Ржевским, благодаря которым и появился собирательный образ поручика. Сергей Семенович был настоящим фриком и как-то пришёл на бал абсолютно голым в костюме русской печки с надписью на заслонке «Не открывать!»... :))) Непристойность вошла в «золотую серию порнушки» времён Николая I. Барышни краснели, хихикали, но пересказывали сюжет подружкам во всех деталях.



Другой брат, Пётр Семёнович, крутил романы с женами сразу нескольких помещиков. Говорят, число доходило до двадцати. :) Одновременно! В общем братья краёв не видели, всячески распутничали, играли в карты, и их репутация в конце концов довела усадьбу до нищеты. После революции дворец снесли, а имущество растащили, включая двухметровые статуи аполлонов.



Единственное, что осталось от скандальной усадьбы - храм Рождества Пресвятой Богородицы 1801 года постройки, заросший парк и мемуары Надежды Петровны Ржевской, которая доводилась родственницей главным персонажам.

Восстановят вряд ли. Спешите видеть: Тульская область, Венёвский район, Мильшино, N54.23.641, E038.06.356. Рядом старое-старое кладбище с замшелыми надгробиями и «ять». Всем, кто сможет прочитать надпись на фото, мои реверансы. Мы так и не смогли.

А ещё мы нашли саркосцифы! Весенний лес, оказывается богат не только черемшой и клещами, но и этими грибами, напоминающие ярко-красные чашечки.

Говорят, саркосцифы - индикатор хорошей экологии. Ого! Это прям жирный плюс Тульской области.



В этом году мы их видели дважды - в районе Скуратово, а потом и в Мильшино в усадьбе поручика Ржевского, где они прям особенно распустились. Про съедобность саркосцифов спорят, но я лично знаю людей, которые ели, с удовольствием и без последствий. Но это не мы. :)) Лично я адепт лисичек и подосиновиков.

Усадьба «тульского Шерлока»

Отправляемся в Сергиевское-на-Упе. В прошлом усадьба «тульского Шерлока», а в наше время место преступления, где убивают культурно-историческое наследие.



Нет, ну, реально жаль! Такой дом был и в таком красивом месте - с видом на Упу и пейзажный парк. Даже сейчас в столь удручающем состоянии всё ещё «читаются» античный портик с колоннами, «итальянское» окно, балкон для чаепитий, сводчатые подвалы и масштабность. Дом был построен в 1801 году. Сколько ещё продержится, не известно.

Усадьба сменила несколько хозяев, но самым легендарным был Александр Иванович Языков. Он был блестящим юристом, дружил с шефом сыскной полиции Санкт-Петербурга Иваном Путилиным и вел самые громкие уголовные дела XIX века! «Убийство фон Зона» упоминается в романах Достоевского, а «Страшное дело кровавой красавицы» стало киносценарием.



Как найти усадьбу, точнее то, что от неё осталось: Тульская область, Ленинский район, пос. Сергиевский, N54°6.369', E37°44.746'. А если прогуляетесь до спортплощадки, окажетесь ещё на одном месте преступления - до 1929 года там стояла церковь Сергия Радонежского и находилось родовое захоронение Языковых. Вот такая жуть.

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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