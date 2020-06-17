Пара заброшенных мельниц и другие чудеса

На Руси считалось что скрип жерновов притягивает нечисть, и чтобы противостоять ей требовался вечный страж. Ведь справиться с мертвыми мог только мертвый.

Мельница эта самая настоящая и уникальная в этом районе. Нигде ничего похожего просто нет. Построена она в 1861 году, принадлежала она помещику, который отдал её в качестве приданого дочери, которого вышла за крестьянина Фому Титянца. Мельницу у него, как у кулака, отобрали большевики в период раскулачивания, и она стала принадлежать колхозу 40-летия Октября. Как ни странно, несмотря на то, что уже давно построили электрическую мукомольню мельница продолжала молоть… Вот и мелет она снова и по сей день и охраняет её зловещий хранитель, который запрещает всяким смотреть внутрь и насылает проклятья. Ещё бы, здесь же на самом деле происходят таинственные магические обряды, и здесь обитает нечистая сила, а своими фотиками мы разгоняем её магическую ауру. В общем, всё как в «Крабате».

Вот такое загадочное место - село Красниково Курской области.

В селе Нижнее Солотино есть странный заброшенный и неприметный деревянный домик, заросший крапивой и разной растительностью. Местные жители проходят мимо и не обращают на него внимание, однако если зайти внутрь…

Место напоминает деревянную церковь из соседней деревни, находящейся недалеко от Мельницы, где жил Крабат, ну или же «Вий» Гоголя. Как будто совсем недавно здесь что-то такое происходило.

Из истории Храм св. Пантелеймона был построен в 1891 году, при нём была своя приходская школа. В 1940 году храм был окончательно закрыт. Во время Войны в нём были богослужения, после войны храм окончательно закрыли и использовали под склад.