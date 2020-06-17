Пара заброшенных мельниц и другие чудеса
Владимир Малдер
«В гостях у Крабата»
Вы читали книгу или смотрели фильм «Крабат — ученик колдуна»? Если нет, то обязательно советую. Ну так вот, сегодня мы с вами побываем в таких вот местах, которые навевают об этой истории. Согласно приданиям на водяных мельницах водится нечистая сила, а мельник был посредником между крестьянским миром и водяным, а также прочей нечистью, пребывающей на мельнице.
На Руси считалось что скрип жерновов притягивает нечисть, и чтобы противостоять ей требовался вечный страж. Ведь справиться с мертвыми мог только мертвый.
Мельница эта самая настоящая и уникальная в этом районе. Нигде ничего похожего просто нет. Построена она в 1861 году, принадлежала она помещику, который отдал её в качестве приданого дочери, которого вышла за крестьянина Фому Титянца. Мельницу у него, как у кулака, отобрали большевики в период раскулачивания, и она стала принадлежать колхозу 40-летия Октября. Как ни странно, несмотря на то, что уже давно построили электрическую мукомольню мельница продолжала молоть… Вот и мелет она снова и по сей день и охраняет её зловещий хранитель, который запрещает всяким смотреть внутрь и насылает проклятья. Ещё бы, здесь же на самом деле происходят таинственные магические обряды, и здесь обитает нечистая сила, а своими фотиками мы разгоняем её магическую ауру. В общем, всё как в «Крабате».
Вот такое загадочное место - село Красниково Курской области.
В селе Нижнее Солотино есть странный заброшенный и неприметный деревянный домик, заросший крапивой и разной растительностью. Местные жители проходят мимо и не обращают на него внимание, однако если зайти внутрь…
Место напоминает деревянную церковь из соседней деревни, находящейся недалеко от Мельницы, где жил Крабат, ну или же «Вий» Гоголя. Как будто совсем недавно здесь что-то такое происходило.
Из истории Храм св. Пантелеймона был построен в 1891 году, при нём была своя приходская школа. В 1940 году храм был окончательно закрыт. Во время Войны в нём были богослужения, после войны храм окончательно закрыли и использовали под склад.
Ну, и под конец ещё одна атмосферная деревянная церковь 1893 года. История её не богатая, зато выглядит очень атмосферно и зловеще. Она вот-вот разрушится.
На ветру всё скрипит и шатается... Но в этом и есть её притягательность и мистичность. Словно покинутая деревня, которую захватила нечистая сила.
Вот такой вот интересный маршрут. По дороге мы нашли аистово гнездо.
Ну и, если у вас останется время, можете погулять по обаятельному провинциальному городку Обоянь.
На центральной площади городка расположен Троицкий собор.
Координаты объектов:
- Мельница с. Красниково, Курская область. 51°15'19"N 36°25'2"E
- Церковь св. Великомученика Пантелеймон Нижнее Солотино 51.181242, 36.238446
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Каменке, Курская область. 51.172474, 36.055761.
Душевная старина в Завершье
Иногда, чтобы найти что-то интересное, нужно как следует покататься по деревням и тьматараканям. Нужно не просто так проезжать, а смотреть в оба, иногда останавливаться и спрашивать местных жителей о том, что здесь можно такого найти. Им там скучно, и они могут с удовольствием пообщаться и рассказать.
Перед нами с. Завершье, Острогожского района. Небольшое село, где в настоящий момент проживают менее 100 человек, однако до революции здесь жило почти 1000.
И первая находка, это здание. Судя по кладке и архитектуре здание явно дореволюционное. По началу, думал, что это усадьба неизвестного князя Балконского.
Судя по планировке это была сельская школа. Как сказали местные старожилы, это действительно школа, построенная в 1911 году.
Рядом со школой возвышаются эпические руины. Как сказали местные, это церковь, но кем и когда она была построена, никто уже не помнит.
Удалось выяснить, что перед нами остатки церкви Георгия Победоносца, 1790-95 годов постройки.
По пути попалась нам семейка байбаков.
И вот интересная находка - остатки мельницы. Когда-то это была большая ветряная мельница, однако верхняя часть её была разрушена. Её уничтожили в советское время.
Дело в том, что мельница работала от дизельного двигателя, который вращал жернова.
Сейчас же всё заброшено и поросло паутиной.
Вот такая выдалась прогулка.
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в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)
Бывали когда-нибудь на старой мельнице?