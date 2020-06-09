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Держим дистанцию, или Корона Тульской империи. Часть третья

Держим дистанцию, или Корона Тульской империи. Часть третья

Татьяна Афанасьева

И в Тульской области можно найти интересные, не попсовые маршруты! Когда мне кажется, что я всё уже объехала, находятся ещё, и ещё... Делюсь с вами, вдруг тоже вдохновитесь? Вашему вниманию карантинный сериал «Держим дистанцию, или Корона Тульской империи»:
1-я серия. «Карамельно-мармеладная» гора, поместье поручика Ржевского, саркосцифы и дом «тульского Шерлока».
2-я серия. Дворец в Воскресенском, сиреневая дорога, сказки Братьев Гримм и барокко.
3-я серия. Только начинается ;)
 

Заброшенная церковь в незаброшенном селе

Денисово не назовёшь глухоманью — к церкви ведёт хорошая асфальтированная дорога, вокруг стоят приличные домики и вовсю кипит жизнь. На общем фоне руины храма с белокаменным резным декором смотрятся как портал в другую эпоху и артефакт. Вход пришлось поискать…

Фрески сохранились почти на каждой стене, нашлась даже надпись о том, что Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы построена в 1916 году.

Удивительное дело, но богослужения велись в ней до 1933 года! И куда только большевики смотрели?

Есть вход на колокольню, причём у лестницы необычная траектория — авторский подход. По куполу и перекрытиям ходить не советую — не ровен час окажетесь в груде кирпича с видом на небо.

Делюсь координатами, потому как всё это обязательно стоит увидеть самому! Тульская область, Ясногорский район, Денисово. N54°27.590', E37°51.413', 51 км от Тулы.

 

Божественно! Но покинуто...

«Церковь Воскресения Христова построена в 1899 году тщанием прихожан и других посторонних благотворителей» — гласит запись в архивах. Фрески не сохранились, вместо лестницы на колокольню поваленное бревно, как с картины Шишкина… Но церковь потрясающая! Она одновременно давит своим величием, восхищает простором и удивляет эклектикой.

К тому же, если вы поедете в Денисово (история чуть выше), то стоит знать, что Горшково от него всего в 11 км, а дорога идёт через красивейшие водные края. Мы раньше тут не были, поэтому очень удивились, когда и справа вода, и слева вода… Маршрут «Денисово-Бураково-Горшково» отныне в избранном.

Тульская область, Ясногорский район, Горшково, N54°26.078', E37°59.298', 62 км от Тулы.

 

Всего 200 км от Москвы

…А кажется, что на века откатило.

Это первая шахта, в которую спустился мой муж, будучи шахтёром. Теперь заброшена, как и остальные 119 шахт Тульской области. На подъезде к террикону мы встретили старый «Москвич» с трёхлитровой банкой на капоте, два мужика разливали что-то мутное по гранёным стаканам.
— Дезинфицируются, — подумала я.
— Принесла же нелёгкая, — зыркнули они.

После чего мы полезли вверх, встряхнув ото сна мрачный и пыльный террикон, а заодно и себя после домашнего заключения.
Мясоедово, Щёкинский район, N54.02.423, E037.35.506, 31 км от Тулы.

 

Там, далеко, на горе, над лесом...

Вы же видите её? Очень люблю такие моменты. Когда едешь, едешь и вдруг замечаешь нечто из другой эпохи - побитое временем, но выжившее и выстоявшее. Как эта одинокая колокольня в Павловском. Высоченная! Основательная. Если бы не покосившийся крест на макушке, её можно было бы принять за въездные ворота древней крепости.

Год постройки 1799. Мы без проблем поднялись на второй ярус, где когда-то была церковь Сергия Радонежского, а вот на третий не рискнули, о чём сейчас жалею.

Рядом с колокольней, как и полагается, стоял храм - во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Интересно, что строителем храма считается Мария Воейкова, а колокольни – её муж Петр Воейковы. Не хотелось бы всё валить на Марию... Но факт остаётся фактом.

Координаты колокольни: N53.966786, E36.841487 (Одоевский район, Павловское), 67 км от Тулы. Будьте готовы, что рядом шныряют ужи! Чем-то нравится им это место.

Продолжение следует.

Хотите поделиться своими маршрутами? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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Автор: Татьяна Афанасьева
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Держим дистанцию, или Корона Тульской империи. Часть вторая
Держим дистанцию, или Корона Тульской империи. Часть вторая
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