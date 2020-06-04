Держим дистанцию, или Корона Тульской империи. Часть вторая

Татьяна Афанасьева

в поисках настроения, в режиме самоизоляции и без угрозы обществу. Если пропустили первую часть «Держим дистанцию, или Корона Тульской империи», ищите её Продолжаю рассказывать про наши «карантинные маршруты»Если пропустили первую часть «Держим дистанцию, или Корона Тульской империи», ищите её по ссылке . А мы едем дальше ;)

Усадьба Мальцева уже не та…

Белоснежный дворец в Воскресенском был построен в 1909 году при Сергее Николаевиче Мальцеве, поставщике двора его Величества царя Николая II. В мальцевском хозяйстве выращивали супер-бычков, откармливая их бардой с винокуренного завода, сочным клевером и тимофеевкой с местных лугов. Кроме земель в Воскресенском Мальцев владел землями в Курской губернии и Крыму. Оттуда возил фрукты, ягоды, цитрусовые, из которых готовил настойки и вина к царскому столу. После революции барин эмигрировал во Францию: «Все имущество оставляю народу. Наше времечко кончилось».

Дворец успел побывать и школой, и приютом, и сельской управой, и музеем. Если бы не пожар 2010 года, он блистал бы до сих пор. Но увы. Руины.

Кстати, а что вы заметили в первую очередь? Выглядывающее облачное сердце, орущий фасад, кружево чугуна или… вообще взгляд ни за что не зацепился? :)





Посмотреть на «былое величие» можно по адресу: Тульская область, Дубенский район, село Воскресенское, ул. Школьная, 15; 39 км от Тулы.

«Сиреневая дорога»

В последнюю неделю мая - начале июня на Азорских островах начинают цвести гортензии, и все обочины дорог превращаются в розово-голубое кружево! И, конечно, я мечтаю увидеть это вживую. Но Азоры нам пока не светят, поэтому едем в Новомосковский район Тульской области, чтобы прокатиться по «сиреневой дороге». Представьте, около километра дороги, утопающей в сирени всех оттенков! Она там и слева, и справа, и ещё одним пассажиром в машине.

Координаты «сиреневой дороги»: N54.0698022, E38.4665954, 90 км от Тулы.

Беспроигрышный шанс наделать классных фоток и наесться пятилепестковых.

В стиле Братьев Гримм

Какие ожидания могут быть, когда едешь в Болото? Ну, при въезде в село, в трясину мы не провалились, а в остальном всё, как положено - дороги разбиты, половина домов заброшена, а церковь поглотил лес.

Настолько художественно, что окажись Братья Гримм в этой тульской глубинке, обязательно написали бы новую сказку - про принца, заколдованного в белого медведя, и волшебную карту, проявляющуюся на стенах при крике совы. Кстати, на фотографиях есть и то, и другое. Попробуйте найти ;)

Храм Николая Чудотворца построен в 1781 году на средства князя Николая Никитича Львова, владевшего Болотом и дружившего с Толстым. Когда-то в храме был пятиярусный иконостас итальянской резной работы с позолотой и имитацией белого мрамора, но сейчас такое и представить сложно.

Тульская область, Белёвский район, Болото, N53.805597, E36.309412,

107 км от Тулы.

Нарышкинское барокко в Тульской глубинке

…А вот мы стоит под сводами заброшенной Церкви Николая Чудотворца в Руднево, под куполом кружат чёрные птицы, ветер носится так, что заставляет стены «петь». Храм какой-то особенный, точёный и благородный. Лепнина, роспись, изящные линии. Настоящее нарышкинское барокко. Он построен в 1755 году на средства полковника Ивана Степановича Игнатьева «в двух шагах» от Коломенского тракта.

Кирпич будто оплавлен… Брак производства, но смотрится красиво.

Есть вход на колокольню, можно подняться на второй уровень, но помните, что храм в аварийном состоянии, кирпичи сыпятся и разгуливать по перекрытиям не стоит.

Как найти: Тульская область, Ленинский район, село Руднево. N54°21.307', E37°48.533', 25 км от Тулы.

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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