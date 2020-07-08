Заброшенная усадьба Максимилиана Карловича фон Мекка

Дмитрий Койда Усадьбу железнодорожного короля в Хрусловке тульские путешественники посещают с завидным постоянством, - она же в своём роде уникальна! Поэтому на Myslo скопилось уже несколько гульбариев разных лет, которые позволяют наблюдать, как быстро она увядает. Смотрите сами: гульбарий 2013 года, а это 2015-й и вот, наконец, 2020-й. Нашим гидом будет Больше спасибо ему за этот правдивый репортаж со множеством новых деталей. Дмитрий Койда. Больше спасибо ему за этот правдивый репортаж со множеством новых деталей.

— За последние годы я бывал в разных местах Тульской области и думал, что ничего интересного здесь больше нет. Оказалось, ошибался. Посмотрев заметки местных путешественников, которые изучают родные края более качественно и детально, понял что мне ещё многое предстоит посетить и открыть для себя. Сегодня информация по заброшенной усадьбе железнодорожного магната по имени Карл Фёдорович фон Мекк.

Точнее дом принадлежал сыну, но построен на его деньги. Итак, Карл Фёдорович фон Мекк (1821−1876) — был предпринимателем, одним из основоположником российского железнодорожного транспорта. С его именем связано строительство самой доходной железной дороги России XIX века — Москва-Коломна-Рязань.

Позже он принимал участие в сооружении ещё нескольких железных дорог, в том числе Рязанско-Козловской и Курско-Киевской. В 1865 году возвёл первый в России комбинированный мост (через Оку), предназначенный как для железнодорожного транспорта, так и для гужевого.

После смерти Карла фон Мекка (на фото слева) его дело унаследовала вдова Надежда Филаретовна, больше известная как меценатка, оказывавшая неоценимую помощь Петру Ильичу Чайковскому. В знак признательности великий композитор посвятил ей свою 4-ю симфонию. Надежда Филаретовна фон Мекк на фото справа.

Так же наследство получили сыновья «железнодорожного короля». Самым успешным из них был Николай Карлович, который продолжил династию ж/д строителей. Его судьба интересна и трагична, но сегодня речь не о нём, ведь дом который меня заинтересовал построил вот этот человек — Максимилиан Карлович фон Мекк (1869−1950).

В 1888 году его мать Надежда Филаретовна подарила сыну землю в Хрусловке в живописном месте на реке Осётр, возле города Венёв Подольского уезда Московской губернии. Это место находится примерно в 62 км от Тулы. GPS-координаты: N 54° 23.605' E 38° 13.452'

Достигнув совершеннолетия Максимилиан Карлович начал строить дом. Точная дата не известна, но в письме П. И. Чайковскому от 09.08.1889 г. Надежда фон Мекк указывала: «Я послала Вам также фотографии, работы моей дочери Саши … Обратите внимание, дорогой мой, на имение и дом Макса; не правда ли очень красиво? Имение это лежит в полутора верстах от Саши, и в прошлом году я его подарила Максу, а дом построен уже на его доходы. Вот и этот последний в январе месяце сделается совершеннолетним (21 год) и получает всё свое состояние в свои руки …»

Дом был интересен не только снаружи, но и внутри. Утверждают, что отделка, обстановка и окраска ни одной из 24-х комнат дворца не повторяла другую, там были дубовый и ореховый зал, «китайский» зал со стенами обитыми китайскими тканями, был зал отделанный под ясень, выкрашенные под серебро и золото, с мебелью из орехового дерева и карельской березы. Самой оригинальной была «зеркальная» комната — сплошь с зеркальными стенами, потолком и полом. Источник

М.К. фон Мекк женился в 1895 году на Ольге Михайловне Кирьяковой и покинул имение в Венёвском уезде. Он начал служить в ведомстве иностранных дел, сначала секретарем русского посольства в Вашингтоне, а потом и в других странах. С 1917 года находился в эмиграции и на Родину больше не приезжал. Есть сведения, что где-то в 1901—1902 годах семья фон Мекк продала Хрусловское имение местным помещикам Толмачёвым.

Дворец удалось спасти от разграбления, и после национализации в 1918 году все имущество было передано в Музей дворянского быта в Москве, где частично продано с аукциона. В усадьбе расположилось «Государственное хозяйство», здесь выращивали сахарную свеклу, разводили скот. С 1923 года в бывшей усадьбе был открыт Хрусловский детский дом им. Фомина, для прибывших с Волги сирот. Закрыт в 1984 году, а здание передано одному из Новомосковских предприятий для организации пансионата, который так и не был открыт. Источник: Гульбарий 2015 года.

Я приехал сюда в первой половине дня. Оставил машину на обочине и через лес по карте на телефоне пошёл к усадьбе. Никаких вывесок и указателей нет. Идти около 300 метров. Если есть большое желание, то в принципе там можно подъехать и к самому зданию. На месте легко разберётесь.

Любителям приведений и острых ощущений сюда лучше приезжать вечером. Можно даже найти тихий уголок и переночевать :)

Чтобы поснимать усадьбу со стороны это только зимой, весной или поздней осенью, когда мало листвы.

Летом много зелени и дом почти не видно, только с близкого расстояния, но целиком в кадр он не войдёт.

Хороший вариант — полетать над усадьбой на квадрокоптере. Это я сделал скриншот с видео, которое нашёл на ютубе.

Такие места прежде всего интересны не тем, как они печально выглядят сейчас, а своей историей и вашей богатой фантазией, которую нужно обязательно использовать гуляя по разрушенным комнатам.

Лично я представлял какое здесь было убранство, роскошь, как выглядели важные встречи, что было из яств на главном обеденном столе, какого цвета шторы висели на окнах и т. д.

Чуть выше вы выдели фото усадьбы в советское время (80-е годы). Представляете, прошло всего каких-то 35 лет и теперь, некогда шикарное, сооружение выглядит вот так. Июнь 2020 года. Ещё лет десять и смотреть будет нечего.

Пару лет назад эти колоны стояли на своих местах (видел в репортажах). Недавно перекрытие рухнуло и теперь здесь полный бардак.

Как вы поняли, внутрь попасть можно. Первый этаж и подвалы. Есть вроде бы целые комнаты, но в некоторых лучше не рисковать — обязательно смотреть под ноги и вверх.

В чужих материалах я видел один рисунок и очень хотел увидеть его лично пока он не исчез совсем.

Это яркое граффити оставшееся по наследству с времён, когда здесь был детский дом.

Есть тут и другие рисунки.

Порадовали птички.

Жаль настоящих в прилегающем лесу не встретил, но пение их слышал.

Оставшиеся кадры. Все фото в заметке сделаны на телефон.

Забыл написать, что здание дворца выстроено в романском стиле, венёвским подрядчиком Борисом Жулдыбином.

Проект дома был разработан архитектором Сергеем Александровичем Экаревым. Он ещё построил в 1892 году часовню в Ступино Серпуховского уезда.

Усадьба фон Мекка, пусть и в увядающем состоянии, мне понравилась. Я люблю заброшенные объекты, тем более с энергетическим сочетанием разных эпох. Конечно, очень жаль, но есть понимание, что строятся новые дворцы, старые судьбоносно умирают и с этой несправедливостью не всегда можно что-то сделать. Будем надеяться, что и в наше время найдутся люди с финансовыми возможностями, любящие историю и свою страну, которые помогут спасти этот примечательный объект.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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